https://ria.ru/20221230/shuvalov-1842440286.html

Биография Игоря Шувалова

Биография Игоря Шувалова - РИА Новости, 30.12.2022

Биография Игоря Шувалова

Российский государственный деятель, управленец, председатель ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов родился 4 января 1967 года в поселке Билибино (в настоящее время –... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T15:47

2022-12-30T15:47

2022-12-30T15:47

чукотский автономный округ

россия

игорь шувалов

вэб.рф (вэб)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1e/1842420567_0:83:3334:1958_1920x0_80_0_0_de34421e814567eacc317ebd3ce629bf.jpg

Российский государственный деятель, управленец, председатель ВЭБ.РФ Игорь Иванович Шувалов родился 4 января 1967 года в поселке Билибино (в настоящее время – Чукотский автономный округ).В 1993 году с отличием окончил юридический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова по специальности "правоведение".В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию на тему: "Правительство Российской Федерации в законотворческом процессе ". В 2022 году – докторскую диссертацию на тему: "Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практика)". Доктор юридических наук (2022). Заслуженный экономист России (2016).В 1985-1987 годах проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР. После окончания института в 1993 году – атташе правового департамента министерства иностранных дел РФ, с 1995 года – глава адвокатского бюро "АЛМ".В 1997 году назначен начальником департамента государственного реестра федеральной собственности Государственного комитета РФ по управлению государственным имуществом.С января 1998 года – заместитель министра государственного имущества РФ. Курировал управление финансово-кредитных, страховых и внешнеэкономических организаций.С сентября 1998 года – председатель Российского фонда федерального имущества.С 18 мая 2000 года по 28 мая 2003 года – руководитель аппарата правительства РФ – министр РФ. На этом посту координировал вопросы законопроектной деятельности кабинета министров, а также вопросы деятельности Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации, Института законодательства и сравнительного правоведения, Академии народного хозяйства и Финансовой академии при правительстве РФ. В этой должности курировал проект административной реформы, обеспечив большую централизацию и контроль за законопроектной деятельностью правительства и взаимодействием с Федеральным Собранием, ускорил переход департаментов на современные технологии документооборота.С 28 мая 2003 года по 30 октября 2003 года – помощник президента РФ Владимира Путина. Координировал деятельность рабочей группы по подготовке мер по ключевым направлениям развития страны – удвоению ВВП, борьбе с бедностью.С 30 октября 2003 года по 26 марта 2004 года – заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрия Медведева. Стал одним из инициаторов нового формата государственных программ развития – приоритетных национальных проектов по созданию рынка доступного жилья, системным преобразованиям в образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. В обязанности Шувалова входили организация и информационное обеспечение деятельности президента РФ по вопросам разработки общенациональных проектов и контроль за их реализацией.С 26 марта 2004 года по 7 мая 2008 года – помощник президента РФ Владимира Путина. После реформы администрации президента РФ стал курировать экспертное управление, которое впервые стало заниматься анализом долгосрочных экономических тенденций. Шувалов также продолжил заниматься административной реформой, став заместителем председателя Комиссии при президенте РФ по вопросам совершенствования государственного управления и правосудия. В рамках этой комиссии возглавлял межведомственную рабочую группу по вопросам федеративных отношений и местного самоуправления. В 2005 году также назначен заместителем председателя Совета при президенте РФ по реализации приоритетных национальных проектов.С января 2005 года – представитель президента РФ (шерпа) в "Группе восьми ". В 2006 году стал заместителем председателя Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в "Группе восьми", отвечал за содержательную часть саммита в Санкт-Петербурге. В этой роли выступил с заявлением о необходимости превращения "финансовой семерки" в "восьмерку". В итоге – в Санкт-Петербурге "финансовая восьмерка" впервые заседала с участием российского представителя.С 12 мая 2008 года по 18 мая 2018 года – первый заместитель председателя правительства РФ Владимира Путина, затем – Дмитрия Медведева. В этой должности курировал разработку основных направлений социально-экономического развития РФ, проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, управления государственным долгом и финансовыми активами, государственной инвестиционной политики (разработаны и внедрены новые инструменты реализации инвестиционных проектов), разработки государственных и федеральных целевых программ, выработку государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли, интеграцию РФ и государств СНГ, участие Российской Федерации во Всемирной торговой организации (занимался ведением переговоров о вступлении России в ВТО), вопросы миграционной политики и другие.Возглавлял правительственные комиссии по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности РФ, по экономическому развитию и интеграции, по миграционной политике, по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства, по обеспечению безопасности дорожного движения, по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (были изменены принципы расходования средств – во главу угла встал результат и достижение конкретных целей). Являлся ответственным за координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти по рассмотрению обращений российских и иностранных инвесторов.Председатель комиссии Таможенного союза (2007-2012 годы). Национальный координатор РФ по делам СНГ (2009-2018 годы), контролировал реализацию документов СНГ и координацию деятельности государственных органов по вопросам сотрудничества со странами-участницами объединения. Возглавлял делегации на переговорах вначале с Казахстаном и Белоруссией, затем – с Киргизией и Арменией по вопросу создания Евразийского экономического союза (договор вступил в силу 1 января 2015 года).Одним из наиболее значимых решений того времени, в выработке которого активно принял участие Шувалов, стало создание на базе Банка России единого регулятора финансового рынка. Правительству также удалось создать ключевую инфраструктуру финансовых рынков, выработать четкие условия для работы иностранных инвесторов. Принят большой пакет решений для развития малого и среднего предпринимательства – от создания специальной Корпорации МСП и соответствующей инфраструктуры до введения налоговых льгот и квотирования госзакупок и закупок госкомпаний. Результатом проделанной работы стало существенное увеличение количества МСП и их вклада в ВВП страны.В 2008-2009 годах и 2014-2015 годах руководил "антикризисными" штабами правительства и координировал реализацию планов действий по минимизации влияния кризисов на экономику.В декабре 2009 года возглавил правительственную комиссию по экономическому развитию и интеграции, в ведение которой входила координация деятельности органов исполнительной власти для обеспечения устойчивого развития экономики, включая осуществление ответных мер в области внешнеторговой деятельности на дискриминационные действия со стороны других государств (контрсанкции).В рамках "антикризисного" управления Игорь Шувалов принимал участие в выработке решений по стабилизации курса рубля в декабре 2014 года (благодаря принятым мерам рубль полностью отыграл потерянные позиции уже через два дня после обвала 16 декабря), а также возглавлял рабочую группу по развитию моногородов.В кризисные периоды, благодаря активной работе финансово-экономического блока, была реализована ответственная бюджетная политика, контролировался уровень бюджетного дефицита и размер государственного долга, было улучшено администрирование, оптимизированы государственные расходы, обеспечен низкий уровень инфляции. Удалось сохранить доверие к банковскому сектору (реализованы программы докапитализации банковской системы, приняты решения об увеличении порога страхования вкладов и поддержке ипотечного кредитования), предпринять своевременные и эффективные меры в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг и для стабилизации страхового рынка (ОСАГО). Также правительству удалось добиться усиления роли негосударственного пенсионного обеспечения, была запущена система гарантирования пенсионных накоплений. Важными шагами по обеспечению российского финансового суверенитета стало создание национальной системы платежных карт.С 2012 года Игорь Шувалов также принимал непосредственное участие в разработке и реализации Национальной предпринимательской инициативы – принципиально нового проекта по улучшению инвестиционного климата в стране. Работа велась по 11 "дорожным картам" (в сферах налогового администрирования, поддержки экспорта, конкуренции, оценочной деятельности, регистрации и права собственности и других), которые были обозначены как приоритетные самими предпринимателями. В результате – Россия за период 2011–2018 годов поднялась в рейтинге Doing Business со 123-го на 31-е место – самое быстрое продвижение среди стран.В 2008 году возглавил Оргкомитет по подготовке к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который прошел во Владивостоке в сентябре 2012 года. Благодаря форуму во Владивостоке были построены вантовый мост на остров Русский, вантовый мост через бухту Золотой Рог и кампус Дальневосточного федерального университета.В 2009 году возглавил оргкомитет 27-й Всемирной летней Универсиады в Казани. Ее проведение стало общенациональным проектом, потребовавшим системной координации федеральных и региональных органов власти. Казань за несколько лет прошла путь в развитии инфраструктуры и комфортной среды, который другие города проходят за 10 и более лет.В 2009 году возглавил заявочный комитет России на право проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. В декабре 2010 года возглавил российскую делегацию на финальном голосовании членов исполкома FIFA в Цюрихе, по итогам которого российская заявка одержала победу. Курировал подготовку к проведению чемпионата.В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной Думы РФ VI созыва в составе регионального списка от Приморского края, выдвинутого партией "Единая Россия". После избрания отказался от депутатского мандата.24 мая 2018 года указом президента РФ Владимира Путина назначен председателем государственной корпорации "Внешэкономбанк" (с ноября 2018 года – ВЭБ.РФ). Осуществил системную трансформацию и оптимизацию функций корпорации, увязав инвестиционную деятельность организации с достижением национальных целей развития и повышением качества жизни людей. Были существенно улучшены финансовые показатели, проведена докапитализация, принята новая стратегия организации. Подготовлена новая редакция закона "О государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ". В обновленном законе впервые закреплена роль социального предпринимательства в деятельности ВЭБ.РФ.В 2020 году в ходе обсуждения поправок в Конституцию Шувалов выступил с предложением закрепить ценность предпринимательской деятельности в Основном законе страны. По итогам дискуссий в статье 114 зафиксировано, что правительство Российской Федерации содействует развитию предпринимательства и частной инициативы.В 2020-2021 году с целью концентрации ресурсов и повышения эффективности работы правительством РФ был осуществлена реформа специализированных организаций развития (Российский экспортный центр, Корпорация МСП, "Роснано", фонд "Сколково", Фонд развития промышленности, Фонд инфраструктурных и образовательных программ, РФРИТ и другие) и их усиление в периметре группы ВЭБ.РФ.24 июля 2021 года переназначен председателем ВЭБ.РФ на пятилетний срок.С декабря 2020 года – председатель совета директоров фонда "Сколково".С июля 2021 года – председатель совета директоров издательства "Просвещение".С сентября 2019 года – председатель экспертного совета АСИ.Действительный государственный советник РФ I класса (2004).Награжден российскими Орденами Почета (2008) и Александра Невского (2013), "За заслуги перед Отечеством" II (2014), III (2006) и IV (2012) степеней, медалью Столыпина I степени (2017). Имеет Орден Дружбы народов (Белоруссия, 2015). Также отмечен благодарностями президента РФ и почетной грамотой правительства РФ (2003). Почетный гражданин Казани (2013) и Владивостока (2014).Женат. Супруга – Ольга Викторовна (род. 1969). Двое сыновей и две дочери.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

чукотский автономный округ

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

чукотский автономный округ, россия, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)