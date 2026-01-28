Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Канатные дороги в перспективе должны стать частью российских курортов, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.

Хэйхэ. В ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым была затронута тема строительства первой в мире межгосударственной канатной дороги Благовещенск

"Нам очень важно, чтобы это шло в промышленную эксплуатацию, чтобы это стало частью наших курортов", - сказал он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.

Шувалов отметил, что в Тверской области уже построен завод по производству кабин и движущих механизмов для канатных дорог.