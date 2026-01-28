Рейтинг@Mail.ru
Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/dorogi-2070728836.html
Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин
Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин - РИА Новости, 28.01.2026
Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин
Канатные дороги в перспективе должны стать частью российских курортов, считает премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T12:01:00+03:00
2026-01-28T12:01:00+03:00
экономика
россия
благовещенск
хэйхэ
игорь шувалов
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009693917_0:0:3056:1719_1920x0_80_0_0_cbd3ff168e42eab2707cd5120d1257aa.jpg
https://ria.ru/20260126/gornolyzhniki-1761846871.html
россия
благовещенск
хэйхэ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009693917_325:0:3056:2048_1920x0_80_0_0_459d46fe29e1e0d89ef5668fca93337e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, благовещенск, хэйхэ, игорь шувалов, михаил мишустин
Экономика, Россия, Благовещенск, Хэйхэ, Игорь Шувалов, Михаил Мишустин
Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин

Мишустин: канатные дороги должны стать частью российских курортов

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкКанатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии
Канатная дорога на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Канатная дорога на горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Канатные дороги в перспективе должны стать частью российских курортов, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым была затронута тема строительства первой в мире межгосударственной канатной дороги Благовещенск - Хэйхэ.
"Нам очень важно, чтобы это шло в промышленную эксплуатацию, чтобы это стало частью наших курортов", - сказал он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.
Шувалов отметил, что в Тверской области уже построен завод по производству кабин и движущих механизмов для канатных дорог.
"У коллектива завода есть надежда на то, что такого рода транспорт будет в стране развиваться. Канатные дороги, которые будут обогащать инфраструктуру в городах и связывать города с близлежащими районами, населёнными пунктами", - сказал глава ВЭБ.
Отдыхающие на горнолыжном курорте Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Горнолыжные курорты России 2026: рейтинг лучших с ценами
26 января, 21:52
 
ЭкономикаРоссияБлаговещенскХэйхэИгорь ШуваловМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала