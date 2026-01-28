https://ria.ru/20260128/dorogi-2070728836.html
Канатные дороги должны стать частью российских курортов, считает Мишустин
Канатные дороги в перспективе должны стать частью российских курортов, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Канатные дороги в перспективе должны стать частью российских курортов, считает премьер-министр России Михаил Мишустин.
В ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым
была затронута тема строительства первой в мире межгосударственной канатной дороги Благовещенск
- Хэйхэ
.
"Нам очень важно, чтобы это шло в промышленную эксплуатацию, чтобы это стало частью наших курортов", - сказал он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.
Шувалов отметил, что в Тверской области уже построен завод по производству кабин и движущих механизмов для канатных дорог.
"У коллектива завода есть надежда на то, что такого рода транспорт будет в стране развиваться. Канатные дороги, которые будут обогащать инфраструктуру в городах и связывать города с близлежащими районами, населёнными пунктами", - сказал глава ВЭБ.