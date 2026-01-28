Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:19 28.01.2026 (обновлено: 11:21 28.01.2026)
https://ria.ru/20260128/mishustin-2070718332.html
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат - РИА Новости, 28.01.2026
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:19:00+03:00
2026-01-28T11:21:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070718310_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_f2aaca7af63b1443a788f7575c082eaf.jpg
https://ria.ru/20260127/ekonomika-2070449517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070718310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55b7c150edcca3cfbbc150282021934c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат

Мишустин: России важно добиваться экономики высоких зарплат

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи. 28 января 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время встречи. 28 января 2026 - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи. 28 января 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат", - заявил он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым.
Мишустин также отметил, что необходимо добиваться, чтобы в России появились прорывные разработки.
"Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне", - заключил премьер-министр.
Бизнесвумен строит башню из монет - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
В РАН рассказали об основном достижении экономики в России за 2025 год
27 января, 02:31
 
ЭкономикаРоссияМихаил МишустинИгорь Шувалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала