https://ria.ru/20260128/mishustin-2070718332.html
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат - РИА Новости, 28.01.2026
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд,... РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T11:19:00+03:00
2026-01-28T11:19:00+03:00
2026-01-28T11:21:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070718310_0:0:2861:1609_1920x0_80_0_0_f2aaca7af63b1443a788f7575c082eaf.jpg
https://ria.ru/20260127/ekonomika-2070449517.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070718310_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_55b7c150edcca3cfbbc150282021934c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат
Мишустин: России важно добиваться экономики высоких зарплат
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
"И очень важно также заниматься экономикой предложения, в целом технологическим суверенитетом. Добиваться экономики высоких зарплат", - заявил он в ходе встречи с главой ВЭБ Игорем Шуваловым
.
Мишустин
также отметил, что необходимо добиваться, чтобы в России
появились прорывные разработки.
"Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне", - заключил премьер-министр.