Мишустин призвал добиваться экономики высоких зарплат

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. России важно добиваться экономики высоких зарплат, активно внедрять инновации в сферу производства, в здравоохранение, чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

"Необходимо внедрять активно инновации в нашу жизнь. ВЭБ этим занимается. И в сферу производства, в сферу услуг, в здравоохранение, в систему государственного управления. Проектов очень много. Чтобы страна продвигалась вперёд, несмотря на любое давление извне", - заключил премьер-министр.