Шувалов: опыт школьных концессий можно распространить на другие сферы

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что опыт в реализации концессий по строительству новых школ можно распространить и на другие сферы – например, на коммунальное или дорожное хозяйство, сообщает пресс-служба корпорации.

Глава госкорпорации сделал заявление во время совместной с АСИ бизнес-миссии в Красноярский край.

"У нас есть проект по строительству школ по концессиям, мы построили 38 школ. Концессионная модель — это то, что мы будем продвигать. Мы хотели бы попробовать модель по концессиям или иным формам государственно-частного взаимодействия и на других социальных объектах, будь то коммунальное хозяйство или дорожное хозяйство в городе, либо какие-то еще модели", — приводит слова Шувалова пресс-служба ВЭБ.РФ.

Еще одним перспективным инструментом для Красноярска и Красноярского края Шувалов назвал лизинг с привлечением ГТЛК (находится в контуре ВЭБ.РФ) и в конкуренции с другими игроками.

"Может быть, в этой конкуренции будет лучше для субъектов Российской Федерации получать комплексный продукт. Если у вас есть интерес к уборочной технике или асфальтоукладчикам, если у вас есть аппетит к такому эксперименту, давайте попробуем его вместе организовать", — сказал Шувалов, подчеркнув, что государственно-частное взаимодействие позволяет существенно ускорить развитие экономики и социальной сферы.

По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов государственно-частного взаимодействия (ГЧВ) с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Пять ключевых направлений стратегии группы до 2030 года — крупные инвестпроекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство.