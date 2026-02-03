Рейтинг@Mail.ru
13:47 03.02.2026
Шувалов: опыт школьных концессий можно распространить на другие сферы
игорь шувалов, россия, красноярск, красноярский край, вэб.рф (вэб)
Игорь Шувалов, Россия, Красноярск, Красноярский край, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что опыт в реализации концессий по строительству новых школ можно распространить и на другие сферы – например, на коммунальное или дорожное хозяйство, сообщает пресс-служба корпорации.
Глава госкорпорации сделал заявление во время совместной с АСИ бизнес-миссии в Красноярский край.
Председатель ВЭБ.РФ, председатель совета директоров Фонда Сколково Игорь Шувалов на заседании Попечительского совета Фонда Сколково - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
ВЭБ.РФ: Стратегия развития Сколково - выращивание технологических лидеров
18 декабря 2025, 15:52
"У нас есть проект по строительству школ по концессиям, мы построили 38 школ. Концессионная модель — это то, что мы будем продвигать. Мы хотели бы попробовать модель по концессиям или иным формам государственно-частного взаимодействия и на других социальных объектах, будь то коммунальное хозяйство или дорожное хозяйство в городе, либо какие-то еще модели", — приводит слова Шувалова пресс-служба ВЭБ.РФ.
Еще одним перспективным инструментом для Красноярска и Красноярского края Шувалов назвал лизинг с привлечением ГТЛК (находится в контуре ВЭБ.РФ) и в конкуренции с другими игроками.
"Может быть, в этой конкуренции будет лучше для субъектов Российской Федерации получать комплексный продукт. Если у вас есть интерес к уборочной технике или асфальтоукладчикам, если у вас есть аппетит к такому эксперименту, давайте попробуем его вместе организовать", — сказал Шувалов, подчеркнув, что государственно-частное взаимодействие позволяет существенно ускорить развитие экономики и социальной сферы.
По поручению президента России ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов государственно-частного взаимодействия (ГЧВ) с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Пять ключевых направлений стратегии группы до 2030 года — крупные инвестпроекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство.
Национальный центр РАЗВИВАЙ.РФ (группа ВЭБ) более 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере ГЧВ, взаимодействует с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации проектов ГЧВ, формирует рейтинг городов по уровню развития государственно-частного взаимодействия.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций
22 января, 12:03
 
