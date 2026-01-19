Наццентр ГЧП группы ВЭБ.РФ продолжит работу под именем "Развивай.РФ"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) группы ВЭБ.РФ получил новое имя - "Развивай.РФ", сообщила госкорпорация.

"Ведущий центр компетенций АНО "Национальный Центр ГЧП" (Группа ВЭБ.РФ) продолжит работу под новым названием - "Развивай.РФ". Оно отражает изменение роли государственно-частного взаимодействия: от инструментария для реализации отдельных проектов - к логике масштабного развития, ориентированного на качество жизни людей и долгосрочные эффекты для регионов и городов", - сообщается в релизе.

Там добавили, что организация больше 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере ГЧП, взаимодействует с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации ГЧП-проектов, формирует рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства.

Переход от аббревиатуры ГЧП к более широкому понятию "Развивай.РФ" анонсировал председатель ВЭБа Игорь Шувалов на ВЭФ-2025.

"Необходимо задавать планку, ориентируясь на собственные высокие стандарты. ВЭБ выступает помощником как правительства и президента, так и, что самое главное, инвесторов и финансовых организаций: "Сбера", ВТБ, ГПБ. Мы научились работать, выстраивая партнерства", - отметил Шувалов, его слова приводит пресс-служба.

"Новое имя – “Развивай.РФ” – отражает подход к качественной трансформации отрасли: от партнерства к взаимодействию. Существенно расширяется и спектр задач национального центра “Развивай.РФ” – наряду с образовательными и дискуссионными форматами, это и новые возможности комплексного развития городов в партнерстве с КБ Стрелка, и выполнение функций единого сервисного центра для группы ВЭБ.РФ", – отметил генеральный директор Национального центра “Развивай.РФ”, главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.

По его словам, на цифровом ресурсе объединены знания и экспертиза группы в сфере партнерства и аналитика индекса качества жизни ВЭБ.РФ.

"Под именем “Развивай.РФ” Наццентр продолжит активную работу – и в рамках поручений ВЭБу по национальному стандарту и модели финансирования государственно-частных проектов, и в подготовке нового инструментария привлечения инвестиций", – подчеркнул Самохин.

Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией ВЭБ.РФ до 2030 года, добавили в релизе.

"По решению президента и при поддержке правительства по линии Группы ВЭБ реализуется широкий набор мер, которые формировались и дополнялись в разное время для развития инфраструктуры страны. Национальный центр "Развивай.РФ" выступает и как площадка, где города, регионы и бизнес могут получить информацию об инструментарии поддержки, и как центр экспертизы, который генерирует новые подходы", - приводится в материалах комментарий председателя правления Национального центра "Развивай.РФ", заместитель председателя ВЭБа Юрия Корсуна.

Отмечается, что по поручению президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Минэкономразвития при участии ВЭБа и экспертов рынка обновил правовую базу в сфере ГЧП.