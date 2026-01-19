Рейтинг@Mail.ru
19.01.2026

Наццентр ГЧП группы ВЭБ.РФ продолжит работу под именем "Развивай.РФ"
13:05 19.01.2026
Наццентр ГЧП группы ВЭБ.РФ продолжит работу под именем "Развивай.РФ"
Наццентр ГЧП группы ВЭБ.РФ продолжит работу под именем "Развивай.РФ" - РИА Новости, 19.01.2026
Наццентр ГЧП группы ВЭБ.РФ продолжит работу под именем "Развивай.РФ"
Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) группы ВЭБ.РФ получил новое имя - "Развивай.РФ", сообщила госкорпорация. РИА Новости, 19.01.2026
Игорь Шувалов, Газпромбанк, Сбер, КБ "Стрелка", ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Игорь Шувалов, Газпромбанк, Сбер, КБ "Стрелка", ВЭБ.РФ (ВЭБ)
Наццентр ГЧП группы ВЭБ.РФ продолжит работу под именем "Развивай.РФ"

Национальный центр ГЧП группы ВЭБ.РФ получил имя "Развивай.РФ"

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП) группы ВЭБ.РФ получил новое имя - "Развивай.РФ", сообщила госкорпорация.
"Ведущий центр компетенций АНО "Национальный Центр ГЧП" (Группа ВЭБ.РФ) продолжит работу под новым названием - "Развивай.РФ". Оно отражает изменение роли государственно-частного взаимодействия: от инструментария для реализации отдельных проектов - к логике масштабного развития, ориентированного на качество жизни людей и долгосрочные эффекты для регионов и городов", - сообщается в релизе.
Там добавили, что организация больше 15 лет выполняет экспертную и методологическую функцию в сфере ГЧП, взаимодействует с субъектами и городами, проводит обучение проектных команд, ведет мониторинг реализации ГЧП-проектов, формирует рейтинг городов по уровню развития государственно-частного партнерства.
Переход от аббревиатуры ГЧП к более широкому понятию "Развивай.РФ" анонсировал председатель ВЭБа Игорь Шувалов на ВЭФ-2025.
"Необходимо задавать планку, ориентируясь на собственные высокие стандарты. ВЭБ выступает помощником как правительства и президента, так и, что самое главное, инвесторов и финансовых организаций: "Сбера", ВТБ, ГПБ. Мы научились работать, выстраивая партнерства", - отметил Шувалов, его слова приводит пресс-служба.
"Новое имя – “Развивай.РФ” – отражает подход к качественной трансформации отрасли: от партнерства к взаимодействию. Существенно расширяется и спектр задач национального центра “Развивай.РФ” – наряду с образовательными и дискуссионными форматами, это и новые возможности комплексного развития городов в партнерстве с КБ Стрелка, и выполнение функций единого сервисного центра для группы ВЭБ.РФ", – отметил генеральный директор Национального центра “Развивай.РФ”, главный управляющий директор ВЭБ.РФ Андрей Самохин.
По его словам, на цифровом ресурсе объединены знания и экспертиза группы в сфере партнерства и аналитика индекса качества жизни ВЭБ.РФ.
"Под именем “Развивай.РФ” Наццентр продолжит активную работу – и в рамках поручений ВЭБу по национальному стандарту и модели финансирования государственно-частных проектов, и в подготовке нового инструментария привлечения инвестиций", – подчеркнул Самохин.
Расширение инструментария привлечения частных инвестиций предусмотрено стратегией ВЭБ.РФ до 2030 года, добавили в релизе.
"По решению президента и при поддержке правительства по линии Группы ВЭБ реализуется широкий набор мер, которые формировались и дополнялись в разное время для развития инфраструктуры страны. Национальный центр "Развивай.РФ" выступает и как площадка, где города, регионы и бизнес могут получить информацию об инструментарии поддержки, и как центр экспертизы, который генерирует новые подходы", - приводится в материалах комментарий председателя правления Национального центра "Развивай.РФ", заместитель председателя ВЭБа Юрия Корсуна.
Отмечается, что по поручению президента ВЭБ.РФ стал обязательным участником крупных проектов ГЧП с объемом инвестиций от 3 миллиардов рублей. Минэкономразвития при участии ВЭБа и экспертов рынка обновил правовую базу в сфере ГЧП.
"Сейчас идет донастройка регулирования концессий. Все новые проекты проходят экспертизу ВЭБа, которая учитывает финансово-экономические параметры проектов и социальные эффекты с использованием аналитики индекса качества жизни ВЭБ.РФ", - уточняется в материалах.
 
