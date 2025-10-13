В Москве открыли барельеф оперной певицы Бэлы Руденко

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия барельефа оперной певицы, народной артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Бэлы Руденко открыли в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы открываем памятник выдающемуся музыканту, чье искусство оказало огромное влияние на формирование многих поколений певцов. Этот барельеф станет символом преемственности поколений в стенах консерватории, признанием огромного вклада певицы в развитие традиций русской музыкальной школы", - отметил исполняющий обязанности ректора Московской консерватории Александр Соколов.
В мероприятии также приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и сын Бэлы Руденко, заслуженный артист России Теймур Полад оглы Бюль-Бюль.
Шувалов назвал Руденко величайшей певицей и подчеркнул, что свой дар она благородно передавала своим студентам.
Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в городе Антраците Луганской области, окончила Одесскую консерваторию. Еще будучи студенткой, начала выступать в Одесском театре оперы и балета: артистка обладала редким высоким голосом — колоратурным сопрано. Была солисткой Киевского театра оперы и балета имени Шевченко и Большого театра, выступала на сценах лучших театров СССР и мира. С 1977 по 2017 годы преподавала в Московской консерватории, в 90-е была художественным руководителем оперной труппы Большого театра. Певица ушла из жизни 13 октября 2021 в возрасте 88 лет.