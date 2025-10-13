Рейтинг@Mail.ru
В Москве открыли барельеф оперной певицы Бэлы Руденко
20:40 13.10.2025
В Москве открыли барельеф оперной певицы Бэлы Руденко
В Москве открыли барельеф оперной певицы Бэлы Руденко
россия
москва
антрацит (луганская область)
бэла руденко
игорь шувалов
александр соколов
большой театр
московская консерватория имени п. и. чайковского
россия, москва, антрацит (луганская область), бэла руденко, игорь шувалов, александр соколов, большой театр, московская консерватория имени п. и. чайковского
Россия, Москва, Антрацит (Луганская область), Бэла Руденко, Игорь Шувалов, Александр Соколов, Большой театр, Московская консерватория имени П. И. Чайковского
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Торжественная церемония открытия барельефа оперной певицы, народной артистки СССР, профессора Московской государственной консерватории имени Чайковского Бэлы Руденко открыли в Москве в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы открываем памятник выдающемуся музыканту, чье искусство оказало огромное влияние на формирование многих поколений певцов. Этот барельеф станет символом преемственности поколений в стенах консерватории, признанием огромного вклада певицы в развитие традиций русской музыкальной школы", - отметил исполняющий обязанности ректора Московской консерватории Александр Соколов.
В мероприятии также приняли участие председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, генеральный директор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов и сын Бэлы Руденко, заслуженный артист России Теймур Полад оглы Бюль-Бюль.
Шувалов назвал Руденко величайшей певицей и подчеркнул, что свой дар она благородно передавала своим студентам.
Автором работы стала член Московского союза художников, скульптор Ирина Макарова. Большой медальон из бронзы в виде бюста артистки установили в здании МГК имени Чайковского благодаря поддержке ВЭБ.РФ, Национального музея музыки, правительства Москвы и Минкультуры РФ.
Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в городе Антраците Луганской области, окончила Одесскую консерваторию. Еще будучи студенткой, начала выступать в Одесском театре оперы и балета: артистка обладала редким высоким голосом — колоратурным сопрано. Была солисткой Киевского театра оперы и балета имени Шевченко и Большого театра, выступала на сценах лучших театров СССР и мира. С 1977 по 2017 годы преподавала в Московской консерватории, в 90-е была художественным руководителем оперной труппы Большого театра. Певица ушла из жизни 13 октября 2021 в возрасте 88 лет.
В Москве открылся вокально-творческий кабинет имени Антонины Неждановой
Россия, Москва, Антрацит (Луганская область), Бэла Руденко, Игорь Шувалов, Александр Соколов, Большой театр, Московская консерватория имени П. И. Чайковского
 
 
