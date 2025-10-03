https://ria.ru/20251003/gchp-2046274783.html
ВЭБ: Механизм ГЧП станет доступным в создании аэропортовой инфраструктуры
ВЭБ: Механизм ГЧП станет доступным в создании аэропортовой инфраструктуры
ВЭБ: Механизм ГЧП станет доступным в создании аэропортовой инфраструктуры
Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2026 года можно будет применять в строительстве аэропортовой инфраструктуры России, включая перроны,...
2025-10-03T20:02:00+03:00
2025-10-03T20:02:00+03:00
2025-10-03T20:05:00+03:00
ВЭБ: Механизм ГЧП станет доступным в создании аэропортовой инфраструктуры
Шувалов: ГЧП с 2026 года можно будет применять в строительстве аэропортов
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) с 2026 года можно будет применять в строительстве аэропортовой инфраструктуры России, включая перроны, сообщил председатель госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов.
"В данный момент механизм государственно-частного партнерства при модернизации аэропортов в России используется только при строительстве аэровокзальных зданий. С 2026 года государственный и частный капитал можно будет применять в строительстве и аэропортовой инфраструктуры, включая перроны, объекты для обеспечения безопасности полета и другие", - сообщил Шувалов.
По его словам, проект модернизации "Пулково", профинансированный ВЭБом, стал первым в России примером государственно-частного партнерства, который был реализован без привлечения бюджетных средств. Площадь нового терминала в 2,5 раза превышает площадь действующего комплекса. Внутренний и внешний дизайн терминала отражает особенности исторических зданий Санкт-Петербурга, уточнил он.
"Аэропорт — это, конечно же, мобильность гражданина, это удобство, но самое главное, что город начинается для многих туристов с аэропорта. Аэропорт, хорошая дорога, хорошая гостиница, вся инфраструктура для самих горожан, для туристов, все создает это другое настроение, другое качество жизни и отдыха", – добавил Шувалов.
Также он отметил, что сейчас по всей стране в рамках Фабрики проектного финансирования, а также механизма ГЧП ВЭБ уже поддержал строительство и модернизацию 16 терминалов аэропортов. "Еще шесть на данный момент находятся в стадии строительства", - сообщил Шувалов.