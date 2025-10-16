Шувалов: ВЭБ — лидер синдикатов банков для финансирования энергопроектов

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВЭБ.РФ играет роль лидера в формировании синдикатов банков для финансирования всех крупнейших газохимических проектов страны, заявил на полях Российского энергетического форума председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Российская энергетика обладает огромным потенциалом технологического лидерства. ВЭБ. РФ вместе с институтами развития находятся на переднем крае поддержки таких проектов. Сейчас рассматривается возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, внедрения в электросетевой комплекс композитных опор воздушных линий электропередачи, производства различных продуктов, повышающих эффективность отечественного энергетического машиностроения", — привели в ВЭБ.РФ слова Шувалова

Так, в портфеле группы ВЭБ.РФ имеются десятки энергопроектов, в том числе по развитию методов увеличения нефтеотдачи для трудноизвлекаемых запасов, очистки стоков нефте- и угледобывающих предприятий, организации производства топливных добавок и присадок.

Перми и ВЭБ.РФ также поддерживает программу модернизации и строительства новых генерирующих объектов в России. Она направлена на обновление инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения в регионах с дефицитом мощности. В настоящее время финансируется шесть проектов модернизации ТЭЦ, в том числе, в Самаре Ижевске . Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 73,8 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ — 11,3 миллиарда рублей. На рассмотрении находятся ряд проектов с общим объемом вложений более 500 миллиардов рублей, сообщил Шувалов.

"При поддержке ВЭБ.РФ планируется реализовать масштабную программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке . Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров составит более 600 миллиардов рублей. В настоящее время уже финансируется проект расширения Партизанской ГРЭС. Ввод нового современного оборудования позволит обеспечить растущие потребности в энергообеспечении огромного региона и миллионов жителей Дальнего Востока, энергоснабжении Восточного полигона РЖД ", — добавил Шувалов.

Целый спектр решений, поддержанных институтами развития группы ВЭБ.РФ, направлен на цифровизацию и развитие "умной" энергетики.

Так, резидент " Сколково " — компания "Про-Ток", производит высоковольтное оборудование и трансформаторные подстанции, полностью замещающие зарубежные аналоги. Безопасность оборудования обеспечивает собственная запатентованная инновационная система блокировок. Компания "Тринити Инжиниринг" создала систему автоматического восстановления распределительной электросети. Она определяет место повреждения ЛЭП и восстанавливает электроснабжение исправных участков. Инновации помогает в 5-8 раз сократить потери электроэнергии и снизить простой оборудования.

Группа компаний "Русполимет" в Нижегородской области наладила выпуск крупногабаритных колец диаметром до 4,5 метра и массой до 3 тонн для газотурбинных установок большой мощности. На создание нового производства Фонд развития промышленности выделил 651,5 миллиона рублей льготного займа.