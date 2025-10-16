Рейтинг@Mail.ru
16.10.2025
Шувалов: ВЭБ — лидер синдикатов банков для финансирования энергопроектов - РИА Новости
21:18 16.10.2025
Шувалов: ВЭБ — лидер синдикатов банков для финансирования энергопроектов
Шувалов: ВЭБ — лидер синдикатов банков для финансирования энергопроектов - РИА Новости, 16.10.2025
Шувалов: ВЭБ — лидер синдикатов банков для финансирования энергопроектов
ВЭБ.РФ играет роль лидера в формировании синдикатов банков для финансирования всех крупнейших газохимических проектов страны, заявил на полях Российского... РИА Новости, 16.10.2025
Новости
игорь шувалов, россия, экономика
Игорь Шувалов, Россия, Экономика
Шувалов: ВЭБ — лидер синдикатов банков для финансирования энергопроектов

Шувалов: ВЭБ является лидером синдикатов банков в финансировании энергопроектов

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВЭБ.РФ играет роль лидера в формировании синдикатов банков для финансирования всех крупнейших газохимических проектов страны, заявил на полях Российского энергетического форума председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Российская энергетика обладает огромным потенциалом технологического лидерства. ВЭБ.РФ вместе с институтами развития находятся на переднем крае поддержки таких проектов. Сейчас рассматривается возможность участия в развитии передовых систем накопления энергии для снижения дефицита мощности в отдельных регионах страны, внедрения в электросетевой комплекс композитных опор воздушных линий электропередачи, производства различных продуктов, повышающих эффективность отечественного энергетического машиностроения", — привели в ВЭБ.РФ слова Шувалова.
Так, в портфеле группы ВЭБ.РФ имеются десятки энергопроектов, в том числе по развитию методов увеличения нефтеотдачи для трудноизвлекаемых запасов, очистки стоков нефте- и угледобывающих предприятий, организации производства топливных добавок и присадок.
ВЭБ.РФ также поддерживает программу модернизации и строительства новых генерирующих объектов в России. Она направлена на обновление инфраструктуры и повышение надежности энергоснабжения в регионах с дефицитом мощности. В настоящее время финансируется шесть проектов модернизации ТЭЦ, в том числе, в Самаре, Перми и Ижевске. Общий объем инвестиций по этим проектам составляет 73,8 миллиарда рублей, размер участия ВЭБ.РФ — 11,3 миллиарда рублей. На рассмотрении находятся ряд проектов с общим объемом вложений более 500 миллиардов рублей, сообщил Шувалов.
"При поддержке ВЭБ.РФ планируется реализовать масштабную программу по созданию и обновлению энергетической инфраструктуры на Дальнем Востоке. Общий объем привлекаемых средств от ВЭБ.РФ и банков-партнеров составит более 600 миллиардов рублей. В настоящее время уже финансируется проект расширения Партизанской ГРЭС. Ввод нового современного оборудования позволит обеспечить растущие потребности в энергообеспечении огромного региона и миллионов жителей Дальнего Востока, энергоснабжении Восточного полигона РЖД", — добавил Шувалов.
Целый спектр решений, поддержанных институтами развития группы ВЭБ.РФ, направлен на цифровизацию и развитие "умной" энергетики.
Так, резидент "Сколково" — компания "Про-Ток", производит высоковольтное оборудование и трансформаторные подстанции, полностью замещающие зарубежные аналоги. Безопасность оборудования обеспечивает собственная запатентованная инновационная система блокировок. Компания "Тринити Инжиниринг" создала систему автоматического восстановления распределительной электросети. Она определяет место повреждения ЛЭП и восстанавливает электроснабжение исправных участков. Инновации помогает в 5-8 раз сократить потери электроэнергии и снизить простой оборудования.
Группа компаний "Русполимет" в Нижегородской области наладила выпуск крупногабаритных колец диаметром до 4,5 метра и массой до 3 тонн для газотурбинных установок большой мощности. На создание нового производства Фонд развития промышленности выделил 651,5 миллиона рублей льготного займа.
При поддержке Агентства технологического развития создан уникальный провод 2-го поколения на основе высокотемпературных сверхпроводников. Он обладает нулевым электрическим сопротивлением, способен передавать электрический ток с плотностью в 1000 раз выше, чем у меди, имеет прочность стали. Продукт позволяет создавать электротехнику с прорывными характеристиками для энергетики, авиации, судостроения, космоса и медицины.
 
Игорь ШуваловРоссияЭкономика
 
 
