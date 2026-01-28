Рейтинг@Mail.ru
Шувалов рассказал о вовлечении ВЭБ.РФ в модернизацию Восточного полигона
28.01.2026
Шувалов рассказал о вовлечении ВЭБ.РФ в модернизацию Восточного полигона
ВЭБ активно вовлечен в модернизацию Восточного полигона, оказал необходимую поддержку для строительства новых тоннелей и сопутствующей инфраструктуры
Шувалов рассказал о вовлечении ВЭБ.РФ в модернизацию Восточного полигона

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВЭБ активно вовлечен в модернизацию Восточного полигона, оказал необходимую поддержку для строительства новых тоннелей и сопутствующей инфраструктуры, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.
"Мы активно вовлечены в проект модернизации Восточного полигона российских железных дорог. Необходимую гарантийную поддержку для того, чтобы новые тоннели и вся сопутствующая инфраструктура были построены, оказали", - рассказал Шувалов на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Восточный полигон включает в себя Транссибирскую (Транссиб) и Байкало-Амурскую (БАМ) железнодорожные магистрали общей протяженность в 14,1 тысячи километров. В год в границах полигона перевозится 23 миллиона пассажиров.
