Шувалов рассказал о вовлечении ВЭБ.РФ в модернизацию Восточного полигона

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. ВЭБ активно вовлечен в модернизацию Восточного полигона, оказал необходимую поддержку для строительства новых тоннелей и сопутствующей инфраструктуры, сообщил глава госкорпорации Игорь Шувалов.

Восточный полигон включает в себя Транссибирскую (Транссиб) и Байкало-Амурскую (БАМ) железнодорожные магистрали общей протяженность в 14,1 тысячи километров. В год в границах полигона перевозится 23 миллиона пассажиров.