"Просвещение" требует 85 миллионов рублей от запорожского Минобрнауки

МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы 27 февраля рассмотрит иск ведущего российского поставщика школьных учебников АО "Издательство "Просвещение", требующего взыскать более 85 миллионов рублей с министерства образования и науки Запорожской области, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В иске заявлено требование о взыскании около 63 миллионов рублей задолженности и более 22 миллионов рублей пени за период с 27 декабря 2023 по 2 июля 2025 года. Истец просит также начислять ответчику неустойку за период с 3 июля 2025 года по дату фактической оплаты. Предмет договора, по которому взыскивается долг, не уточняется.
Группа компаний "Просвещение" – ведущий российский холдинг, функционирующий в сегменте образования, досуга, развития и предоставляющий продукты и услуги в области печатного и цифрового контента, повышения квалификации и переподготовки, дополнительного образования детей и взрослых, материально-технического оснащения образовательных организаций, цифровых сервисов в масштабах Российской Федерации и на международном рынке.
Председатель ВЭБа Игорь Шувалов в сентябре 2025 года сообщил, что госкорпорация увеличила долю в издательстве "Просвещение" до 75%, остальные 25% акций – у РФПИ.