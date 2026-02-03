"Просвещение" требует 85 миллионов рублей от запорожского Минобрнауки

В иске заявлено требование о взыскании около 63 миллионов рублей задолженности и более 22 миллионов рублей пени за период с 27 декабря 2023 по 2 июля 2025 года. Истец просит также начислять ответчику неустойку за период с 3 июля 2025 года по дату фактической оплаты. Предмет договора, по которому взыскивается долг, не уточняется.