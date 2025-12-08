Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ находится в ежедневном взаимодействии с предпринимателями, так, сейчас есть запрос на то, чтобы в инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса и в повестку развития экспорта добавили что-то новое, сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что сейчас поддержка экспорта не является наиболее горячей темой, как это было несколько лет назад.

"Однако это сложный проект. И для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере реализовать свой экспортный потенциал и в рамках существующих ограничений и санкций, и после того, как эти санкции будут изменяться, возможно отменяться, мы должны эту повестку в ежедневном режиме развивать и поддерживать", – приводит пресс-служба корпорации слова Шувалова.

Глава ВЭБ.РФ также отметил, что между федеральными институтами развития нет дублирования, однако есть поддерживающие инструменты.