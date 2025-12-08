Рейтинг@Mail.ru
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта - РИА Новости, 08.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:21 08.12.2025
https://ria.ru/20251208/shuvalov-2060662911.html
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта - РИА Новости, 08.12.2025
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
ВЭБ.РФ находится в ежедневном взаимодействии с предпринимателями, так, сейчас есть запрос на то, чтобы в инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса и в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:21:00+03:00
2025-12-08T19:21:00+03:00
экономика
россия
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587588_0:159:3053:1876_1920x0_80_0_0_9eac9a85dc0c20b7d3ba25fb94701c47.jpg
https://ria.ru/20251120/terminal-2056393103.html
https://ria.ru/20251202/proekt-2059248375.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587588_170:0:2883:2035_1920x0_80_0_0_4181dac9fb8bf356f6cb27c41b69483c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь шувалов
Экономика, Россия, Игорь Шувалов
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта

Глава ВЭБ.РФ Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ находится в ежедневном взаимодействии с предпринимателями, так, сейчас есть запрос на то, чтобы в инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса и в повестку развития экспорта добавили что-то новое, сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он подчеркнул, что сейчас поддержка экспорта не является наиболее горячей темой, как это было несколько лет назад.
Новый терминал аэропорта Мурманска - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
ВЭБ профинансировал строительство нового терминала аэропорта Мурманска
20 ноября, 18:10
"Однако это сложный проект. И для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере реализовать свой экспортный потенциал и в рамках существующих ограничений и санкций, и после того, как эти санкции будут изменяться, возможно отменяться, мы должны эту повестку в ежедневном режиме развивать и поддерживать", – приводит пресс-служба корпорации слова Шувалова.
Глава ВЭБ.РФ также отметил, что между федеральными институтами развития нет дублирования, однако есть поддерживающие инструменты.
"Так, например, если ВЭБ поддерживает программы по развитию малого и среднего предпринимательства, он использует другие инструменты, нежели Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства либо по поддержке экспорта. То, что мы делаем с баланса ВЭБа, это не дублирует деятельность Российского экспортного центра, но также и по отношению ко всем остальным элементам этой повестки", – сказал Шувалов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВЭБ.РФ поддержал зеленые и адаптационные проекты на 668 млрд рублей
2 декабря, 15:41
 
ЭкономикаРоссияИгорь Шувалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала