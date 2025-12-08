https://ria.ru/20251208/shuvalov-2060662911.html
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта - РИА Новости, 08.12.2025
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
ВЭБ.РФ находится в ежедневном взаимодействии с предпринимателями, так, сейчас есть запрос на то, чтобы в инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса и в... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:21:00+03:00
2025-12-08T19:21:00+03:00
2025-12-08T19:21:00+03:00
экономика
россия
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587588_0:159:3053:1876_1920x0_80_0_0_9eac9a85dc0c20b7d3ba25fb94701c47.jpg
https://ria.ru/20251120/terminal-2056393103.html
https://ria.ru/20251202/proekt-2059248375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587588_170:0:2883:2035_1920x0_80_0_0_4181dac9fb8bf356f6cb27c41b69483c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь шувалов
Экономика, Россия, Игорь Шувалов
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
Глава ВЭБ.РФ Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ.РФ находится в ежедневном взаимодействии с предпринимателями, так, сейчас есть запрос на то, чтобы в инициативу по поддержке малого и среднего бизнеса и в повестку развития экспорта добавили что-то новое, сообщил председатель корпорации Игорь Шувалов на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.
Он подчеркнул, что сейчас поддержка экспорта не является наиболее горячей темой, как это было несколько лет назад.
"Однако это сложный проект. И для того, чтобы наши предприятия могли в полной мере реализовать свой экспортный потенциал и в рамках существующих ограничений и санкций, и после того, как эти санкции будут изменяться, возможно отменяться, мы должны эту повестку в ежедневном режиме развивать и поддерживать", – приводит пресс-служба корпорации слова Шувалова.
Глава ВЭБ.РФ также отметил, что между федеральными институтами развития нет дублирования, однако есть поддерживающие инструменты.
"Так, например, если ВЭБ поддерживает программы по развитию малого и среднего предпринимательства, он использует другие инструменты, нежели Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства либо по поддержке экспорта. То, что мы делаем с баланса ВЭБа, это не дублирует деятельность Российского экспортного центра, но также и по отношению ко всем остальным элементам этой повестки", – сказал Шувалов.