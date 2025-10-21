Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Успешный экспорт — один из ключевых факторов технологического лидерства России, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

"Успешный экспорт — это залог победы в гонке за технологическое лидерство. Важно не просто создать перспективную технологию, успешно применить ее на производстве у себя в стране. Важно, чтобы решения на основе этих технологий были глобально конкурентоспособны. Чтобы высокотехнологичную продукцию "Сделано в России" знали, любили и покупали в других странах", — приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Шувалова.

Он подчеркнул, что экспорт — не самоцель: речь идет о технологиях, конкурентоспособности и мировой известности отечественной продукции. Эффективная совместная работа институтов развития госкорпорации должна обеспечить к 2030 году выход на показатель объема поддержанного экспорта в 13,3 триллиона рублей.

В рамках Стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года поддержка экспорта является одним из пяти ключевых направлений деятельности, отметил Шувалов. В настоящее время ее фокус смещается на внешнеэкономические проекты, связанные с инвестициями российских компаний за рубежом. В частности, совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) идет структурирование таких проектов в Африке, странах Евразийского региона.

Форум "Сделано в России" традиционно собирает представителей власти, лидеров крупных компаний, банков и институтов поддержки экспорта, а также зарубежных партнеров. Центральная тема пленарной дискуссии в этом году: "Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи". Организатором события выступает РЭЦ (группа ВЭБ.РФ).