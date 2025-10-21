Рейтинг@Mail.ru
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке - РИА Новости, 21.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 21.10.2025
https://ria.ru/20251021/shuvalov-2049588206.html
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке - РИА Новости, 21.10.2025
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке
Успешный экспорт — один из ключевых факторов технологического лидерства России, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. РИА Новости, 21.10.2025
2025-10-21T14:33:00+03:00
2025-10-21T14:33:00+03:00
экономика
россия
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587588_0:159:3053:1876_1920x0_80_0_0_9eac9a85dc0c20b7d3ba25fb94701c47.jpg
https://ria.ru/20251008/samokhin-2047051418.html
https://ria.ru/20251013/vebrf--2047815760.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/15/2049587588_170:0:2883:2035_1920x0_80_0_0_4181dac9fb8bf356f6cb27c41b69483c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, игорь шувалов
Экономика, Россия, Игорь Шувалов
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке

Председатель ВЭБ.РФ Шувалов: успешный экспорт — залог победы в гонке технологий

© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФПредседатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
© Фото : пресс-служба ВЭБ.РФ
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Успешный экспорт — один из ключевых факторов технологического лидерства России, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
"Успешный экспорт — это залог победы в гонке за технологическое лидерство. Важно не просто создать перспективную технологию, успешно применить ее на производстве у себя в стране. Важно, чтобы решения на основе этих технологий были глобально конкурентоспособны. Чтобы высокотехнологичную продукцию "Сделано в России" знали, любили и покупали в других странах", — приводит пресс-служба ВЭБ.РФ слова Шувалова.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Самохин: География Индекса ВЭБ.РФ расширится до 270 городов
8 октября, 13:37
Он подчеркнул, что экспорт — не самоцель: речь идет о технологиях, конкурентоспособности и мировой известности отечественной продукции. Эффективная совместная работа институтов развития госкорпорации должна обеспечить к 2030 году выход на показатель объема поддержанного экспорта в 13,3 триллиона рублей.
В рамках Стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года поддержка экспорта является одним из пяти ключевых направлений деятельности, отметил Шувалов. В настоящее время ее фокус смещается на внешнеэкономические проекты, связанные с инвестициями российских компаний за рубежом. В частности, совместно с Российским экспортным центром (РЭЦ) идет структурирование таких проектов в Африке, странах Евразийского региона.
Форум "Сделано в России" традиционно собирает представителей власти, лидеров крупных компаний, банков и институтов поддержки экспорта, а также зарубежных партнеров. Центральная тема пленарной дискуссии в этом году: "Россия — миру. Укрепляя доверие, развивая глобальные связи". Организатором события выступает РЭЦ (группа ВЭБ.РФ).
РИА Новости является эксклюзивным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России — 2025".
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
ВЭБ.РФ объявил о конкурсе по направлению "Технологическое лидерство"
13 октября, 09:00
 
ЭкономикаРоссияИгорь Шувалов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала