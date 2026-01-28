Рейтинг@Mail.ru
ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры - РИА Новости, 28.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:19 28.01.2026
https://ria.ru/20260128/vebrf-2070754648.html
ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры
ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры - РИА Новости, 28.01.2026
ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры
Всего при поддержке ВЭБ.РФ открыты уже 17 аэропортовых терминалов, при этом сейчас на рассмотрении в госкорпорации находятся еще 7 проектов в сфере аэропортовой РИА Новости, 28.01.2026
2026-01-28T13:19:00+03:00
2026-01-28T13:19:00+03:00
экономика
россия
мурманск
петропавловск-камчатский
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055818135_0:41:853:521_1920x0_80_0_0_96188ae0d6b84fcfce8ef13498d8b97e.jpg
https://ria.ru/20260122/vebrf-2069533511.html
россия
мурманск
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055818135_53:0:801:561_1920x0_80_0_0_0721d8e61a4e50c83bd70e5b67f3b358.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, мурманск, петропавловск-камчатский, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Экономика, Россия, Мурманск, Петропавловск-Камчатский, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры

ВЭБ рассматривает еще семь новых проектов в сфере аэропортовой инфраструктуры

© Фото : Пресс служба ВЭБ.РФВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
© Фото : Пресс служба ВЭБ.РФ
ВЭБ.РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Всего при поддержке ВЭБ.РФ открыты уже 17 аэропортовых терминалов, при этом сейчас на рассмотрении в госкорпорации находятся еще 7 проектов в сфере аэропортовой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ВЭБа.
"ВЭБ.РФ продолжает наращивать аэропортовый портфель проектов - в 2025 году открыли новые терминалы, первых пассажиров приняли аэропорты в Мурманске, Петропавловск-Камчатском, Минеральных Водах, открылся международный терминал Хабаровска... На рассмотрении в госкорпорации находится еще 7 проектов в аэропортовой инфраструктуре", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году общий пассажиропоток всех терминалов, построенных при поддержке ВЭБа, достиг 121 миллиона человек. Всего при поддержке ВЭБ.РФ открыты 17 аэропортовых терминалов.
Глава ВЭБ Игорь Шувалов ранее в среду на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в этом году планируется открыть новые терминалы в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле.
Главный управляющий директор ВЭБ.РФ, гендиректор Наццентра ГЧП Андрей Самохин - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Индекс ВЭБ.РФ: Барнаул, Новокузнецк и Ставрополь показали рост инвестиций
22 января, 12:03
 
ЭкономикаРоссияМурманскПетропавловск-КамчатскийИгорь ШуваловВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала