ВЭБ.РФ рассматривает новые проекты в сфере аэропортовой инфраструктуры

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Всего при поддержке ВЭБ.РФ открыты уже 17 аэропортовых терминалов, при этом сейчас на рассмотрении в госкорпорации находятся еще 7 проектов в сфере аэропортовой инфраструктуры, сообщили в пресс-службе ВЭБа.
"ВЭБ.РФ продолжает наращивать аэропортовый портфель проектов - в 2025 году открыли новые терминалы, первых пассажиров приняли аэропорты в Мурманске, Петропавловск-Камчатском, Минеральных Водах, открылся международный терминал Хабаровска... На рассмотрении в госкорпорации находится еще 7 проектов в аэропортовой инфраструктуре", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в 2025 году общий пассажиропоток всех терминалов, построенных при поддержке ВЭБа, достиг 121 миллиона человек. Всего при поддержке ВЭБ.РФ открыты 17 аэропортовых терминалов.
Глава ВЭБ Игорь Шувалов ранее в среду на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что в этом году планируется открыть новые терминалы в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле.