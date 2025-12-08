https://ria.ru/20251208/shuvalov-2060663236.html
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными - РИА Новости, 08.12.2025
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными
Ключевые показатели эффективности организаций развития в достижении национальных целей будут утверждены в 2026 году и станут сквозными, процесс их создания уже... РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T19:22:00+03:00
2025-12-08T19:22:00+03:00
2025-12-08T19:22:00+03:00
экономика
россия
игорь шувалов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039831803_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7846ec7e757f3d0311d46208422c11b4.jpg
https://ria.ru/20251208/shuvalov-2060662911.html
https://ria.ru/20251202/proekt-2059248375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039831803_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc8a8eaa682531b18a1fc27c5089e998.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь шувалов
Экономика, Россия, Игорь Шувалов
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными
Игорь Шувалов: показатели эффективности организаций развития будут сквозными
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ключевые показатели эффективности организаций развития в достижении национальных целей будут утверждены в 2026 году и станут сквозными, процесс их создания уже идет, сообщил председатель корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Он выступил на Совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
"Действительно, впервые в 2026 году ключевые показатели эффективности будут утверждены, и сейчас мы проходим как раз эту работу, проводим ее под руководством правительства не только для отдельных организаций. Создаются сквозные общие ключевые показатели эффективности с тем, чтобы было видно, насколько мы участвуем финансовыми и нефинансовыми инструментами в достижении национальных целей развития", – приводит пресс-служба корпорации слова Шувалова.
Также глава ВЭБа подчеркнул, что эта работа – сложная и беспрецедентная. "Впервые поставлена так задача. Мы постараемся с этой задачей справиться", – сказал Шувалов.
Как отметил Шувалов, в специальную рабочую группу решением президента включены специалисты, члены правительства и руководители организаций развития – всего два десятка организаций. "Однако мы понимаем задачу значительно шире, и это понимание пришло во взаимодействии с Министерством экономического развития, Агентством стратегических инициатив и региональными властями – в эту работу необходимо включить все существующие организации развития, в том числе на региональном уровне. Мы эту работу сейчас проводим", – сказал Шувалов.