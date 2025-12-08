Рейтинг@Mail.ru
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными - РИА Новости, 08.12.2025
19:22 08.12.2025
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными - РИА Новости, 08.12.2025
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными
Ключевые показатели эффективности организаций развития в достижении национальных целей будут утверждены в 2026 году и станут сквозными, процесс их создания уже... РИА Новости, 08.12.2025
экономика
россия
игорь шувалов
экономика, россия, игорь шувалов
Экономика, Россия, Игорь Шувалов
Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными

Игорь Шувалов: показатели эффективности организаций развития будут сквозными

© Пресс-служба ВЭБ.РФИгорь Шувалов
Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
© Пресс-служба ВЭБ.РФ
Игорь Шувалов. Архивное фото
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ключевые показатели эффективности организаций развития в достижении национальных целей будут утверждены в 2026 году и станут сквозными, процесс их создания уже идет, сообщил председатель корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Он выступил на Совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Шувалов: у бизнеса есть запрос по поддержке МСП и экспорта
Вчера, 19:21
"Действительно, впервые в 2026 году ключевые показатели эффективности будут утверждены, и сейчас мы проходим как раз эту работу, проводим ее под руководством правительства не только для отдельных организаций. Создаются сквозные общие ключевые показатели эффективности с тем, чтобы было видно, насколько мы участвуем финансовыми и нефинансовыми инструментами в достижении национальных целей развития", – приводит пресс-служба корпорации слова Шувалова.
Также глава ВЭБа подчеркнул, что эта работа – сложная и беспрецедентная. "Впервые поставлена так задача. Мы постараемся с этой задачей справиться", – сказал Шувалов.
Как отметил Шувалов, в специальную рабочую группу решением президента включены специалисты, члены правительства и руководители организаций развития – всего два десятка организаций. "Однако мы понимаем задачу значительно шире, и это понимание пришло во взаимодействии с Министерством экономического развития, Агентством стратегических инициатив и региональными властями – в эту работу необходимо включить все существующие организации развития, в том числе на региональном уровне. Мы эту работу сейчас проводим", – сказал Шувалов.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВЭБ.РФ поддержал зеленые и адаптационные проекты на 668 млрд рублей
2 декабря, 15:41
 
ЭкономикаРоссияИгорь Шувалов
 
 
