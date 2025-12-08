Шувалов: показатели эффективности организаций развития станут сквозными

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ключевые показатели эффективности организаций развития в достижении национальных целей будут утверждены в 2026 году и станут сквозными, процесс их создания уже идет, сообщил председатель корпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Он выступил на Совете при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Действительно, впервые в 2026 году ключевые показатели эффективности будут утверждены, и сейчас мы проходим как раз эту работу, проводим ее под руководством правительства не только для отдельных организаций. Создаются сквозные общие ключевые показатели эффективности с тем, чтобы было видно, насколько мы участвуем финансовыми и нефинансовыми инструментами в достижении национальных целей развития", – приводит пресс-служба корпорации слова Шувалова.

Также глава ВЭБа подчеркнул, что эта работа – сложная и беспрецедентная. "Впервые поставлена так задача. Мы постараемся с этой задачей справиться", – сказал Шувалов.