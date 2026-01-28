Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обсудил с главой ВЭБа модернизацию 75 аэропортов - РИА Новости, 28.01.2026
11:21 28.01.2026
Мишустин обсудил с главой ВЭБа модернизацию 75 аэропортов
Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой ВЭБа Игорем Шуваловым планы по модернизации 75 аэропортов к 2030 году. РИА Новости, 28.01.2026
экономика, россия, михаил мишустин, игорь шувалов
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Игорь Шувалов
Мишустин обсудил с главой ВЭБа модернизацию 75 аэропортов

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов во время встречи
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин обсудил с главой ВЭБа Игорем Шуваловым планы по модернизации 75 аэропортов к 2030 году.
"Цель, вы помните, 75 аэропортов, которая к 2030 году есть, я знаю, что системно достигается. ВЭБ в этом очень сильно помогает", - сказал Мишустин.
"Причём я видел несколько проектов: та радость людей, которые ждали годами такую инфраструктуру, возможности для туристов, возможности, как говорил президент, да, связанности нашей страны – они не могут не радовать", - добавил он.
Ранее ВЭБ сообщил, что при его поддержке открыты уже 17 аэропортовых терминалов, при этом сейчас на рассмотрении в госкорпорации находятся еще 7 проектов в сфере аэропортовой инфраструктуры.
