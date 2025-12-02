ВЭБ.РФ поддержал зеленые и адаптационные проекты на 668 млрд рублей

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Объем поддержки ВЭБ.РФ зеленых и адаптационных проектов за период реализации ESG-стратегии 2021–2024 годов превысил 668 миллиардов рублей, в прошлом году госкорпорация предоставила финансирование на 99,7 миллиарда рублей на указанные цели, сообщает пресс-служба корпорации.

Данные приводятся в консолидированном отчете в области устойчивого развития. Документ впервые подготовлен корпорацией совместно с институтами развития, входящими в группу. Он содержит результаты работы в области экологии, социальной ответственности, корпоративного управления и отражает вклад в достижение целей устойчивого развития (ЦУР ООН), национальных целей развития и нацпроектов.

"В 2024 году ВЭБ.РФ был присвоен ESG-рейтинг, означающий наивысший уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития. Это признание отражает наши заслуги в реализации принципов ответственного инвестирования и высокую степень вовлеченности организаций Группы ВЭБ.РФ в решение экологических, социальных и управленческих задач", — отметил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, его слова приводит пресс-служба.

В 2024 году госкорпорация провела переоценку портфеля проектов с положительным климатическим или экологическим эффектом, информация о которых была раскрыта в отчете за 2023 год, из-за валютной переоценки, изменения стоимости активов и с учетом НДС. Вместе с тем общая стоимость 90 проектов, в финансировании которых корпорация принимала участие по состоянию на конец 2024 года, составила 4,97 триллиона рублей. Объем участия самого ВЭБа при этом превысил 1,9 триллиона рублей.

Фокус устойчивого развития в России на традиционных экологических аспектах и человекоцентричном подходе дополнился технологическими инновациями. И деятельность группы ВЭБ.РФ, отвечая новой парадигме, ориентирована в том числе на технологии и людей.

"Важнейшим направлением деятельности группы ВЭБ.РФ является достижение технологического лидерства России. Объединяя возможности инновационных институтов развития, мы поддерживаем российских ученых, разработчиков перспективных технологических решений и предпринимателей, которые создают на их основе новые товары и услуги", – отметил Шувалов.

В прошлом году госкорпорация завершила реализацию стратегии на период 2021–2024 годов. В ее рамках институт развития помогал реализовывать проекты по таким направлениям, как промышленность, инфраструктура и городская экономика, экспорт, малое и среднее предпринимательство, инновации, технологии и ИТ. Так, группа поддержала проекты на 24,3 трлн рублей, превысив целевые показатели.

В новом стратегическом цикле госкорпорация работает по пяти ключевым направлениям: крупные инвестиционные проекты, опорные населенные пункты и геостратегические регионы, технологическое лидерство, поддержка экспорта и предпринимательство. В партнерстве с государством и бизнесом до 2030 года группа поддержит проекты объемом более 30 триллионов рублей.