Шувалов стал почетным доктором Казанского федерального университета

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову присвоили звание почетного доктора Казанского федерального университета, сообщает пресс-служба корпорации.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поздравил Шувалова с полученным званием и выразил благодарность за вклад в экономическое процветание республики, развитие науки и образования.
"Игорь Шувалов - как председатель ВЭБ.РФ - активно содействует реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. На сегодня в Татарстане реализуется много проектов с участием ВЭБ.РФ общим объемом финансирования около 417 миллиардов рублей. Для Татарстана это реальный стратегический ресурс для интеграции в мировую экономику и развития передовых отраслей", - сказал Песошин, слова которого приводятся на официальном сайте правительства региона.
В своем ответном слове Шувалов поблагодарил ученый совет за оказанное доверие.
"Для меня большая честь быть сегодня в стенах Казанского федерального университета и получить такое почетное звание. Это накопленный итог нашей совместной работы с командой республики. Вместе мы уже долгие годы трудимся для того, чтобы Татарстан процветал", - сказал председатель.
Он также отметил, что планирует продолжать свою научную деятельность.
"Моя научная работа, безусловно, это отражение моей практической деятельности. Кандидатскую диссертацию я писал по законотворческой деятельности и роли правительства в законотворчестве. Работа была основана на уникальном опыте, поскольку только еще новая Россия образовалась, начались активные действия парламента, активное законотворчество. И важнейшая роль в законотворчестве принадлежит и исполнительной власти. Ее нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. Кроме того, в сферу моих научных интересов входит и антикризисное управление в экономике. Меня даже в ВЭБ назначили после правительства как антикризисного менеджера, и мы в достаточно короткие сроки его санировали, привели в порядок, и потом в 2020 году уже было принято решение, что ВЭБ.РФ возглавит все организации развития", - отметил он.
