Шувалов стал почетным доктором Казанского федерального университета

"Игорь Шувалов - как председатель ВЭБ.РФ - активно содействует реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. На сегодня в Татарстане реализуется много проектов с участием ВЭБ.РФ общим объемом финансирования около 417 миллиардов рублей. Для Татарстана это реальный стратегический ресурс для интеграции в мировую экономику и развития передовых отраслей", - сказал Песошин, слова которого приводятся на официальном сайте правительства региона.

"Для меня большая честь быть сегодня в стенах Казанского федерального университета и получить такое почетное звание. Это накопленный итог нашей совместной работы с командой республики. Вместе мы уже долгие годы трудимся для того, чтобы Татарстан процветал", - сказал председатель.

"Моя научная работа, безусловно, это отражение моей практической деятельности. Кандидатскую диссертацию я писал по законотворческой деятельности и роли правительства в законотворчестве. Работа была основана на уникальном опыте, поскольку только еще новая Россия образовалась, начались активные действия парламента, активное законотворчество. И важнейшая роль в законотворчестве принадлежит и исполнительной власти. Ее нельзя ни преувеличивать, ни преуменьшать. Кроме того, в сферу моих научных интересов входит и антикризисное управление в экономике. Меня даже в ВЭБ назначили после правительства как антикризисного менеджера, и мы в достаточно короткие сроки его санировали, привели в порядок, и потом в 2020 году уже было принято решение, что ВЭБ.РФ возглавит все организации развития", - отметил он.