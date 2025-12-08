https://ria.ru/20251208/veb-2060644397.html
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов - РИА Новости, 08.12.2025
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов
ВЭБ будет докапитализирован на 177 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов. РИА Новости, 08.12.2025
2025-12-08T18:02:00+03:00
2025-12-08T18:02:00+03:00
2025-12-08T18:12:00+03:00
экономика
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144875/88/1448758843_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_0e755dac2353554746fc08024c5f6ab1.jpg
https://ria.ru/20251202/proekt-2059248375.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144875/88/1448758843_522:0:3253:2048_1920x0_80_0_0_34bd7a8f231fd3a5664c1178a2d69922.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Экономика, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов
Шувалов заявил, что ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей