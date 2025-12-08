Рейтинг@Mail.ru
18:02 08.12.2025 (обновлено: 18:12 08.12.2025)
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов
экономика
игорь шувалов
вэб.рф (вэб)
2025
экономика, игорь шувалов, вэб.рф (вэб)
Экономика, Игорь Шувалов, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
ВЭБ докапитализируют на 177 миллиардов рублей, заявил Шувалов

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. ВЭБ будет докапитализирован на 177 миллиардов рублей, сообщил председатель ВЭБа Игорь Шувалов.
"Буквально накануне Михаил Владимирович (премьер-министр Мишустин - ред.) подписал постановление правительства по вашему поручению. Нам предоставлен дополнительный капитал в размере 177 миллиардов рублей", - сказал он в ходе совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Деньги - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВЭБ.РФ поддержал зеленые и адаптационные проекты на 668 млрд рублей
2 декабря, 15:41
 
