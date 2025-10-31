Рейтинг@Mail.ru
09:41 31.10.2025
Делегация ВЭБ.РФ посетила заводы в Тверской области
В рамках двухдневной рабочей поездки в Тверскую область представители ВЭБ.РФ во главе с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым посетили промышленные... РИА Новости, 31.10.2025
игорь шувалов, россия, торжок
Игорь Шувалов, Россия, Торжок
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В рамках двухдневной рабочей поездки в Тверскую область представители ВЭБ.РФ во главе с председателем госкорпорации Игорем Шуваловым посетили промышленные объекты в Осташкове и Торжке, сообщает пресс-служба компании.
Делегация посетила Верхневолжский кожевенный завод (ВКЗ) в Осташкове и Новоторжский лесоперерабатывающий комбинат. Оба предприятия находятся в процессе оздоровления при поддержке ВЭБ.РФ.
ВКЗ в Осташкове занимается дублением и выделкой кожи, а также производством пищевого коллагена. Сейчас на заводе работают около 700 человек. ВЭБ.РФ взял на себя восстановление градообразующего предприятия. Стоит задача по обновлению цехов, налаживанию производства и выстраиванию линий сбыта. Рассматриваются как возможности полной модернизации производства, так и строительства новых мощностей.
"Несмотря на то, что новой управленческой команде удалось наладить экспортные каналы поставки продукции Верхневолжского кожевенного завода, точкой роста все еще остается повышение спроса на качественную кожу внутри страны. Кроме того, производственная площадка требует серьезного обновления. Но главное для нас — люди. Несмотря на все вызовы — удалось сохранить трудовой коллектив, проиндексировать зарплаты. Ищутся пути дальнейшего роста благополучия сотрудников предприятия", — приводит пресс-служба слова Шувалова.
В рамках поездки делегация также ознакомилась с работой Новоторжского лесоперерабатывающего комбината. Комбинат включает заводы "Терра" и "Арбор". Первый производит LVL брус для большепролетных сооружений, второй специализируется на выпуске ОСП-плит. Производственная мощность предприятий превышает 650 тысяч кубометров. Ключевая задача — налаживание уверенного спроса на продукт и сохранение рабочих мест.
Визит проходит с участием КБ Стрелка, которая по заказу ВЭБ.РФ разрабатывает мастер-план Осташкова. Рассматривается вариант объединения Осташкова и Торжка в единый промышленный кластер с созданием колледжа для подготовки кадров как для кожевенного, так и для лесоперерабатывающего производства.
Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Шувалов: успешный экспорт — залог победы в технологической гонке
Игорь Шувалов
 
 
