https://ria.ru/20221130/artemev-1834719456.html

Биография Эдуарда Артемьева

Биография Эдуарда Артемьева - РИА Новости, 30.11.2022

Биография Эдуарда Артемьева

Советский и российский композитор Эдуард Николаевич Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T01:34

2022-11-30T01:34

2022-11-30T01:50

справки

эдуард артемьев

андрей кончаловский

андрей тарковский

россия

новосибирск

голливуд

академия хорового искусства имени в.с. попова

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Советский и российский композитор Эдуард Николаевич Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске.В 1955 году окончил Московское хоровое училище (ныне Академия хорового искусства имени В.С. Попова), в 1960 году – теоретико-композиторский факультет Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского по классу Юрия Шапорина и Николая Сидельникова.Сочинять музыку начал еще в хоровом училище под руководством композитора Мераба Парцхаладзе, организовавшего факультативный курс композиции.Творческую судьбу композитора определила встреча с инженером и математиком Евгением Мурзиным – создателем первого фотоэлектронного синтезатора АНС, названного так в честь Александра Николаевича Скрябина. Уникальный фотоэлектронный синтезатор АНС привлек группу молодых композиторов, и в отечественной музыке родилось новое направление – направление электронной музыки. Среди первых энтузиастов был и Эдуард Артемьев.В 1961-1963 годах Эдуард Артемьев работал в научно-исследовательском институте в лаборатории исследования звука под руководством Евгения Мурзина. В 1966 году стал сотрудником студии электронной музыки. В 1960-х – начале 1970-х годов Артемьев написал ораторию на стихи Александра Твардовского "Я убит подо Ржевом" (1960, дипломная работа), симфоническую сюиту "Хороводы" (1960), сюиту для женского хора и оркестра "Лубки" (1962), кантату "Вольные песни" (1967), одночастный концерт для альта (1961), музыку к пантомиме "За мертвыми душами" (1966).Среди ранних электронных композиций – пьесы "В космосе", "Звездный ноктюрн" (1961), "Этюд" (1964). Артемьев известен в первую очередь как создатель авангардистских композиций "Мозаика" (1967), "Двенадцать взглядов на мир" (1969), "Ода доброму вестнику" (1980), "Три взгляда на революцию" (1989), симфоний "Семь врат в мир Сатори" (1974) и "Пилигримы" (1982).В начале 1960-х годов электронными опытами Артемьева заинтересовались кинематографисты. Первой картиной Артемьева стал фильм "Мечте навстречу" (1963). Затем композитор написал музыку к художественным фильмам "Арена" (1967), "Доктор Вера" (1968), "Урок литературы" (1968), "Встреча у старой мечети" (1969), "Каждый вечер в одиннадцать" (1969). Важную роль в творческой жизни композитора сыграла встреча с режиссером Андреем Тарковским. Артемьев принял участие в трех фильмах Тарковского – "Солярис" (1972), "Зеркало" (1975) и "Сталкер" (1980). Причем в "Солярисе" Артемьев выступил как создатель всего звукового пространства, а не только как автор собственно музыки, к этому фильму им была создана первая электронная партитура.Эдуард Артемьев написал музыку к картинам режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974), "Раба любви" (1975), "Неоконченная пьеса для механического пианино" (1977), "Несколько дней из жизни Обломова" (1979), "Родня" (1981), "Урга: Территория любви" (1991), "Утомленные солнцем" (1994), "12" (2007), "Утомленные солнцем 2: Предстояние" (2010), "Утомленные солнцем 2: Цитадель" (2011), "Солнечный удар" (2014) и др.Сотрудничество с режиссером Андреем Кончаловским, начатое в "Сибириаде" (1978), продолжилось на сцене парижского театра "Одеон" в чеховской "Чайке" (1989), а также на студиях Голливуда в фильмах "Гомер и Эдди" (1989), "Ближний круг" (1991), мини-сериале "Одиссей" (1997), а затем в России в картинах "Дом дураков" (2002), "Щелкунчик и Крысиный король 3D" (2011), "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына" (2014) и др.Эдуард Артемьев – автор музыки к советским детективам "Чисто английское убийство" (1974), "Сыщик" (1979), "ТАСС уполномочен заявить" (1984), "Соучастие в убийстве" (1985), "Визит к Минотавру" (1987), "Вход в лабиринт" (1989), "Палач" (1990).В 2000-х годах он написал музыку к сериалу "Доктор Живаго" (2005), кинофильмам "Водитель для Веры" (2004), "Никто кроме нас" (2008), "Дом" (2011), "Искупление" (2011), "Тихая застава" (2011), "Легенда №17" (2012), "Герой" (2016) и др. Артемьев является автором музыки более 30 театральных постановок. Среди театральных работ композитора – музыка к спектаклям "Идиот" (1986) и "Статья" (1986), поставленным в Театре Советской (ныне Российской) армии; "Кресло" (1987) и "Механическое пианино" (1994) Театра-студии под руководством Олега Табакова (ныне Московский театр Олега Табакова); "Преступление и наказание" (1999) Санкт-Петербургского театра современной оперы, "Мария Стюарт" (2006) Малого театра. В 2016 году в московском Театре мюзикла состоялась премьера рок-оперы Артемьева "Преступление и наказание" (либретто Андрея Кончаловского, Марка Розовского, Юрия Ряшенцева).Музыка Артемьева была использована в церемониях открытия и закрытия XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 году, XXII зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Эдуард Артемьев является президентом основанной им в 1990 году Российской ассоциации электроакустической музыки, членом исполнительного комитета Интернациональной конфедерации электроакустической музыки ICEM при ЮНЕСКО. Занимается также преподавательской деятельностью. В 1964-1985 годах работал старшим преподавателем по классу инструментовки в Московском институте культуры. Эдуард Артемьев читает лекции для студентов-композиторов Московской консерватории и проводит мастер-классы. Удостоен званий Народный артист РФ (1999), Герой труда РФ (2022). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2013), Александра Невского (2018). Лауреат Государственной премии РСФСР (1988), Государственной премии РФ в области литературы и искусства (1993, 1996, 2000, 2016). Лауреат кинематографических премий "Ника" (1994, 2004, 2007, 2016), "Золотой орел" (2006, 2007, 2011, 2013, 2014), "Белый слон" (1999, 2004, 2011, 2013, 2016), театральной премии "Золотая маска" (2017), премии имени Дмитрия Шостаковича (2017). Сын Эдуарда Артемьева Артемий – композитор-эксперименталист и продюсер, работающий в жанре электроакустической музыки. Написал музыку к более чем 50 художественным фильмам, а также нескольким документальным фильмам, театральным постановкам и телесериалам и к большому количеству телепрограмм. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, эдуард артемьев, андрей кончаловский, андрей тарковский, россия, новосибирск, голливуд, академия хорового искусства имени в.с. попова, театр мюзикла