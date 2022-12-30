10:32 30.12.2022 (обновлено: 10:53 30.12.2022)
Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря
Отпевание и похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев в Концертном зале имени П.И. Чайковского
Композитор Эдуард Артемьев в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Архивное фото
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отпевание и похороны кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдут в субботу 31 декабря, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
"Завтра. Скорее всего, отпевание будет на Никитской, в храме Вознесения. Насчет прощания не знаю, но отпевание там будет точно абсолютно", - сказал собеседник агентства.
Он также сказал, что похороны Артемьева пройдут в субботу в Москве, добавив, что пока не может сказать точно, где именно.
29 декабря, 17:47Биография Эдуарда Артемьева