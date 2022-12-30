https://ria.ru/20221230/artemev-1842405891.html

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря - РИА Новости, 30.12.2022

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря

Отпевание и похороны кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдут в субботу 31 декабря, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин. РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T10:32

2022-12-30T10:32

2022-12-30T10:53

эдуард артемьев

культура

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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отпевание и похороны кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдут в субботу 31 декабря, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского."Завтра. Скорее всего, отпевание будет на Никитской, в храме Вознесения. Насчет прощания не знаю, но отпевание там будет точно абсолютно", - сказал собеседник агентства.Он также сказал, что похороны Артемьева пройдут в субботу в Москве, добавив, что пока не может сказать точно, где именно.

https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эдуард артемьев, культура