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Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря - РИА Новости, 30.12.2022
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Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря
Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря - РИА Новости, 30.12.2022
Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря
Отпевание и похороны кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдут в субботу 31 декабря, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин. РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T10:32
2022-12-30T10:53
эдуард артемьев
культура
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отпевание и похороны кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдут в субботу 31 декабря, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского."Завтра. Скорее всего, отпевание будет на Никитской, в храме Вознесения. Насчет прощания не знаю, но отпевание там будет точно абсолютно", - сказал собеседник агентства.Он также сказал, что похороны Артемьева пройдут в субботу в Москве, добавив, что пока не может сказать точно, где именно.
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эдуард артемьев, культура
Эдуард Артемьев, Культура
10:32 30.12.2022 (обновлено: 10:53 30.12.2022)
 
Композитора Эдуарда Артемьева похоронят 31 декабря

Отпевание и похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев в Концертном зале имени П.И. Чайковского
Композитор Эдуард Артемьев в Концертном зале имени П.И. Чайковского - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Композитор Эдуард Артемьев в Концертном зале имени П.И. Чайковского. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Отпевание и похороны кинокомпозитора Эдуарда Артемьева пройдут в субботу 31 декабря, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
Накануне министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
"Завтра. Скорее всего, отпевание будет на Никитской, в храме Вознесения. Насчет прощания не знаю, но отпевание там будет точно абсолютно", - сказал собеседник агентства.
Он также сказал, что похороны Артемьева пройдут в субботу в Москве, добавив, что пока не может сказать точно, где именно.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 17:47
Биография Эдуарда Артемьева
 
Эдуард АртемьевКультура
 
 
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