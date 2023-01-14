https://ria.ru/20230114/churikova-1844881521.html

Михалков назвал Чурикову гениальным человеком, которому нет замены

Михалков назвал Чурикову гениальным человеком, которому нет замены - РИА Новости, 14.01.2023

Михалков назвал Чурикову гениальным человеком, которому нет замены

Кинорежиссер Никита Михалков назвал Инну Чурикову гениальным человеком, которому нет замены. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T17:59

2023-01-14T17:59

2023-01-14T18:10

культура

никита михалков

инна чурикова

эдуард артемьев

москва

ссср

ленком

умерла инна чурикова

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Кинорежиссер Никита Михалков назвал Инну Чурикову гениальным человеком, которому нет замены. Народная артистка СССР Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Прощание с ней состоится 17 января в театре "Ленком", где она служила с 1975 года. Похоронят актрису на Троекуровском кладбище в Москве. "В Екклесиасте сказано, что уста говорят от избытка сердца, но бывает так, что от избытка сердца лучше молчать. Эту фразу совсем недавно я сказал по поводу ухода Эдуарда Артемьева. И вот спустя совсем немного времени я вновь вынужден ее повторить, потому что ушла Инна Чурикова. С разницей всего в две недели мир покинули два гениальных человека", - написал Михалков в своем телеграм-канале. Он также привел строчки Владимира Корнилова: "Будь мужчиной и молчи./ Будь, хоть нелегко./ Горя словом не мельчи,/ Хоть и велико". "Это как раз тот самый случай. Я никогда не думал, что через такое короткое время мне вновь не захочется мельчить словом "горе". Бытует мнение, что незаменимых нет, но они есть. И мы это видим", - заключил Михалков.

https://ria.ru/20230114/churikova-1844856291.html

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никита михалков, инна чурикова, эдуард артемьев, москва, ссср, ленком, умерла инна чурикова