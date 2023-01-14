https://ria.ru/20230114/churikova-1844868403.html

Умерла Инна Чурикова: творческий путь королевы "Ленкома"

Умерла Инна Чурикова: творческий путь королевы "Ленкома" - РИА Новости, 14.01.2023

Умерла Инна Чурикова: творческий путь королевы "Ленкома"

Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Творческий путь знаменитой актрисы и лучшие роли в театре и кино, — в фотоленте на Ria.ru. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-14T18:01

2023-01-14T18:01

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инна чурикова

фото

культура

умерла инна чурикова

глеб панфилов

москва

ссср

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Народная артистка СССР Инна Чурикова умерла на 80-м году жизни. Творческий путь знаменитой актрисы и лучшие роли в театре и кино, — в фотоленте на Ria.ru.

москва

ссср

белебей

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2023

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