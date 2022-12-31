14:01 31.12.2022 (обновлено: 14:18 31.12.2022)
В Москве простились с Эдуардом Артемьевым
Прощание с композитором Артемьевым завершилось в Храме Большое Вознесение в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания
Сотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание кинокомпозитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним состоялось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.
29 декабря 2022, 17:47Биография Эдуарда Артемьева
Гроб с телом Артемьева вынесли из храма и проводили аплодисментами. Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.
В четверг 29 декабря министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором. В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, где захоронены, в частности, автор песен и музыкант Владимир Высоцкий, поэт Сергей Есенин, актер Александр Абдулов, актер Леонид Филатов, актер Михаил Пуговкин, поэт Булат Окуджава, клоун-мим Леонид Енгибаров.