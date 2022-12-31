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В Москве простились с Эдуардом Артемьевым - РИА Новости, 31.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221231/artemev-1842621588.html
В Москве простились с Эдуардом Артемьевым
В Москве простились с Эдуардом Артемьевым - РИА Новости, 31.12.2022
В Москве простились с Эдуардом Артемьевым
Отпевание кинокомпозитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним состоялось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T14:01
2022-12-31T14:18
культура
музыка
эдуард артемьев
ольга любимова
россия
москва
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание кинокомпозитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним состоялось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой. Гроб с телом Артемьева вынесли из храма и проводили аплодисментами. Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище. В четверг 29 декабря министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором. В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, где захоронены, в частности, автор песен и музыкант Владимир Высоцкий, поэт Сергей Есенин, актер Александр Абдулов, актер Леонид Филатов, актер Михаил Пуговкин, поэт Булат Окуджава, клоун-мим Леонид Енгибаров.
https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html
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музыка, эдуард артемьев, ольга любимова, россия, москва
Культура, Музыка, Эдуард Артемьев, Ольга Любимова, Россия, Москва
14:01 31.12.2022 (обновлено: 14:18 31.12.2022)
 
В Москве простились с Эдуардом Артемьевым

Прощание с композитором Артемьевым завершилось в Храме Большое Вознесение в Москве

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания
Сотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание кинокомпозитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним состоялось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.
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Биография Эдуарда Артемьева
Гроб с телом Артемьева вынесли из храма и проводили аплодисментами. Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище.
В четверг 29 декабря министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором. В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, где захоронены, в частности, автор песен и музыкант Владимир Высоцкий, поэт Сергей Есенин, актер Александр Абдулов, актер Леонид Филатов, актер Михаил Пуговкин, поэт Булат Окуджава, клоун-мим Леонид Енгибаров.
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