https://ria.ru/20221231/artemev-1842621588.html

В Москве простились с Эдуардом Артемьевым

В Москве простились с Эдуардом Артемьевым - РИА Новости, 31.12.2022

В Москве простились с Эдуардом Артемьевым

Отпевание кинокомпозитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним состоялось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T14:01

2022-12-31T14:01

2022-12-31T14:18

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музыка

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание кинокомпозитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним состоялось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей были министр культуры РФ Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актёр Сергей Шакуров, ведущий Юрий Николаев, кинорежиссёр Никита Михалков и актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой. Гроб с телом Артемьева вынесли из храма и проводили аплодисментами. Артиста похоронят на Ваганьковском кладбище. В четверг 29 декабря министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором. В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве, где захоронены, в частности, автор песен и музыкант Владимир Высоцкий, поэт Сергей Есенин, актер Александр Абдулов, актер Леонид Филатов, актер Михаил Пуговкин, поэт Булат Окуджава, клоун-мим Леонид Енгибаров.

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Ольга Фомченкова

музыка, эдуард артемьев, ольга любимова, россия, москва