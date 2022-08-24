https://ria.ru/20220824/rybnikov-1811851416.html

Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза

Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза - РИА Новости, 24.08.2022

Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза

Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.08.2022

2022-08-24T16:55

2022-08-24T16:55

2022-08-24T16:55

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новости культуры

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эдуард артемьев

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба."Уверен, что работа маэстро в наших рядах принесет большую пользу не только нашей организации, но и всей музыкальной культуре России. Алексей Львович обладает ценнейшим, результативным и разнообразным опытом. Он талантлив во всех своих проявлениях", – говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий.Композитор, народный артист РФ Александр Чайковский также пожелал Рыбникову "на новом поприще интересной работы, реализации самых смелых идей и масштабных проектов".Алексей Рыбников — композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл" и председатель Совета Союза композиторов России. Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим, а также выступил автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".Совет – постоянно действующий руководящий орган Российского музыкального союза. В настоящее время сопредседателями Совета также являются народный артист РФ Эдуард Артемьев и народный артист СССР Юрий Башмет. Кроме того, в составе Совета саксофонист Игорь Бутман, дирижер и композитор Анатолий Кролл, пианист Даниил Крамер и другие представители культуры и искусства.

https://ria.ru/20220819/gosfilmofond-1810682102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, алексей рыбников, юрий башмет, эдуард артемьев, россия, ссср, музыка, александр чайковский