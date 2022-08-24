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Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза - РИА Новости, 24.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220824/rybnikov-1811851416.html
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза - РИА Новости, 24.08.2022
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза
Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:55
2022-08-24T16:55
культура
новости культуры
алексей рыбников
юрий башмет
эдуард артемьев
россия
ссср
музыка
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба."Уверен, что работа маэстро в наших рядах принесет большую пользу не только нашей организации, но и всей музыкальной культуре России. Алексей Львович обладает ценнейшим, результативным и разнообразным опытом. Он талантлив во всех своих проявлениях", – говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий.Композитор, народный артист РФ Александр Чайковский также пожелал Рыбникову "на новом поприще интересной работы, реализации самых смелых идей и масштабных проектов".Алексей Рыбников — композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл" и председатель Совета Союза композиторов России. Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим, а также выступил автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".Совет – постоянно действующий руководящий орган Российского музыкального союза. В настоящее время сопредседателями Совета также являются народный артист РФ Эдуард Артемьев и народный артист СССР Юрий Башмет. Кроме того, в составе Совета саксофонист Игорь Бутман, дирижер и композитор Анатолий Кролл, пианист Даниил Крамер и другие представители культуры и искусства.
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новости культуры, алексей рыбников, юрий башмет, эдуард артемьев, россия, ссср, музыка, александр чайковский
Культура, Новости культуры, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Эдуард Артемьев, Россия, СССР, Музыка, Александр Чайковский
16:55 24.08.2022
 
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза

Алексей Рыбников избран сопредседателем Совета Российского музыкального союза

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКомпозитор Алексей Рыбников перед церемонией награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве
Композитор Алексей Рыбников перед церемонией награждения лауреатов премии Золотой орел в Москве - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба.
"Уверен, что работа маэстро в наших рядах принесет большую пользу не только нашей организации, но и всей музыкальной культуре России. Алексей Львович обладает ценнейшим, результативным и разнообразным опытом. Он талантлив во всех своих проявлениях", – говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий.
Композитор, народный артист РФ Александр Чайковский также пожелал Рыбникову "на новом поприще интересной работы, реализации самых смелых идей и масштабных проектов".
Алексей Рыбников — композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл" и председатель Совета Союза композиторов России. Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим, а также выступил автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".
Совет – постоянно действующий руководящий орган Российского музыкального союза. В настоящее время сопредседателями Совета также являются народный артист РФ Эдуард Артемьев и народный артист СССР Юрий Башмет. Кроме того, в составе Совета саксофонист Игорь Бутман, дирижер и композитор Анатолий Кролл, пианист Даниил Крамер и другие представители культуры и искусства.
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КультураНовости культурыАлексей РыбниковЮрий БашметЭдуард АртемьевРоссияСССРМузыкаАлександр Чайковский
 
 
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