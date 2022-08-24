https://ria.ru/20220824/rybnikov-1811851416.html
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза - РИА Новости, 24.08.2022
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза
Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба. РИА Новости, 24.08.2022
2022-08-24T16:55
2022-08-24T16:55
2022-08-24T16:55
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба."Уверен, что работа маэстро в наших рядах принесет большую пользу не только нашей организации, но и всей музыкальной культуре России. Алексей Львович обладает ценнейшим, результативным и разнообразным опытом. Он талантлив во всех своих проявлениях", – говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий.Композитор, народный артист РФ Александр Чайковский также пожелал Рыбникову "на новом поприще интересной работы, реализации самых смелых идей и масштабных проектов".Алексей Рыбников — композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл" и председатель Совета Союза композиторов России. Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим, а также выступил автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".Совет – постоянно действующий руководящий орган Российского музыкального союза. В настоящее время сопредседателями Совета также являются народный артист РФ Эдуард Артемьев и народный артист СССР Юрий Башмет. Кроме того, в составе Совета саксофонист Игорь Бутман, дирижер и композитор Анатолий Кролл, пианист Даниил Крамер и другие представители культуры и искусства.
https://ria.ru/20220819/gosfilmofond-1810682102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, алексей рыбников, юрий башмет, эдуард артемьев, россия, ссср, музыка, александр чайковский
Культура, Новости культуры, Алексей Рыбников, Юрий Башмет, Эдуард Артемьев, Россия, СССР, Музыка, Александр Чайковский
Избран сопредседатель Совета Российского музыкального союза
Алексей Рыбников избран сопредседателем Совета Российского музыкального союза
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Совет Российского музыкального союза избрал народного артиста РФ Алексея Рыбникова сопредседателем Совета организации, сообщает пресс-служба.
"Уверен, что работа маэстро в наших рядах принесет большую пользу не только нашей организации, но и всей музыкальной культуре России. Алексей Львович обладает ценнейшим, результативным и разнообразным опытом. Он талантлив во всех своих проявлениях", – говорит генеральный директор Российского музыкального союза Александр Клевицкий.
Композитор, народный артист РФ Александр Чайковский также пожелал Рыбникову "на новом поприще интересной работы, реализации самых смелых идей и масштабных проектов".
Алексей Рыбников — композитор и продюсер, художественный руководитель театра "Градский Холл" и председатель Совета Союза композиторов России. Он написал музыку к фильмам "Вам и не снилось…", "Усатый нянь", "Тот самый Мюнхгаузен", "Приключения Буратино", "Про Красную Шапочку" и многим другим, а также выступил автором рок-опер "Юнона и Авось" (по поэме А. Вознесенского) и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты".
Совет – постоянно действующий руководящий орган Российского музыкального союза. В настоящее время сопредседателями Совета также являются народный артист РФ Эдуард Артемьев и народный артист СССР Юрий Башмет. Кроме того, в составе Совета саксофонист Игорь Бутман, дирижер и композитор Анатолий Кролл, пианист Даниил Крамер и другие представители культуры и искусства.