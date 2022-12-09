https://ria.ru/20221209/artemev-1837571560.html
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали - РИА Новости, 09.12.2022
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали
Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:42
2022-12-09T17:42
2022-12-09T17:42
культура
новости культуры
эдуард артемьев
андрей тарковский
никита михалков
коронавирус covid-19
андрей кончаловский
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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости."Давно уже. Дня четыре назад", — сказал он, отвечая на вопрос, как давно его положили в больницу.Эдуард Артемьев — композитор, народный артист РФ. Недавно отметил свой 85-летний юбилей. Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
https://ria.ru/20221130/kino-1834311106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, эдуард артемьев, андрей тарковский, никита михалков, коронавирус covid-19, андрей кончаловский
Культура, Новости культуры, Эдуард Артемьев, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Коронавирус COVID-19, Андрей Кончаловский
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом