Рейтинг@Mail.ru
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали - РИА Новости, 09.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221209/artemev-1837571560.html
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали - РИА Новости, 09.12.2022
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали
Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022
2022-12-09T17:42
2022-12-09T17:42
культура
новости культуры
эдуард артемьев
андрей тарковский
никита михалков
коронавирус covid-19
андрей кончаловский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834298680_0:114:3077:1845_1920x0_80_0_0_5db770af72718ce12e6f7e66e73f36f4.jpg
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости."Давно уже. Дня четыре назад", — сказал он, отвечая на вопрос, как давно его положили в больницу.Эдуард Артемьев — композитор, народный артист РФ. Недавно отметил свой 85-летний юбилей. Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
https://ria.ru/20221130/kino-1834311106.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834298680_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_12cd2053cd9d05c17b158c923dd3f39b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, эдуард артемьев, андрей тарковский, никита михалков, коронавирус covid-19, андрей кончаловский
Культура, Новости культуры, Эдуард Артемьев, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Коронавирус COVID-19, Андрей Кончаловский
17:42 09.12.2022
 
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев перед церемонией вручения премии "ТЭФИ 2016" в категории "Вечерний прайм" в Москве
Композитор Эдуард Артемьев перед церемонией вручения премии ТЭФИ 2016 в категории Вечерний прайм в Москве - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости.
"Давно уже. Дня четыре назад", — сказал он, отвечая на вопрос, как давно его положили в больницу.
Эдуард Артемьев — композитор, народный артист РФ. Недавно отметил свой 85-летний юбилей.
Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
Руководитель СК России Никита Михалков и российский композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
30 ноября, 08:00Культура
Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания
 
КультураНовости культурыЭдуард АртемьевАндрей ТарковскийНикита МихалковКоронавирус COVID-19Андрей Кончаловский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала