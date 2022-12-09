https://ria.ru/20221209/artemev-1837571560.html

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали - РИА Новости, 09.12.2022

Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали

Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости. РИА Новости, 09.12.2022

2022-12-09T17:42

2022-12-09T17:42

2022-12-09T17:42

культура

новости культуры

эдуард артемьев

андрей тарковский

никита михалков

коронавирус covid-19

андрей кончаловский

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МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Эдуард Артемьев госпитализирован в одну из московских больниц с коронавирусом. Об этом музыкант сообщил РИА Новости."Давно уже. Дня четыре назад", — сказал он, отвечая на вопрос, как давно его положили в больницу.Эдуард Артемьев — композитор, народный артист РФ. Недавно отметил свой 85-летний юбилей. Известен как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.

https://ria.ru/20221130/kino-1834311106.html

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдуард артемьев, андрей тарковский, никита михалков, коронавирус covid-19, андрей кончаловский