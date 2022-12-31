https://ria.ru/20221231/artemev-1842634012.html
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 31.12.2022
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
Похороны российского композитора Эдуарда Артемьева прошли в субботу на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:19
2022-12-31T15:19
2022-12-31T15:19
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музыка
москва
россия
эдуард артемьев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похороны российского композитора Эдуарда Артемьева прошли в субботу на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом. Прощание и отпевание прошли в субботу в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве. Похороны композитора состоялись на Ваганьковском кладбище. В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора и отметила его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html
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РИА Новости
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музыка, москва, россия, эдуард артемьев
Культура, Музыка, Москва, Россия, Эдуард Артемьев
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похороны российского композитора Эдуарда Артемьева прошли в субботу на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.
Прощание и отпевание прошли в субботу в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве. Похороны композитора состоялись на Ваганьковском кладбище.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора и отметила его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.