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Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 31.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221231/artemev-1842634012.html
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 31.12.2022
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище
Похороны российского композитора Эдуарда Артемьева прошли в субботу на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T15:19
2022-12-31T15:19
культура
музыка
москва
россия
эдуард артемьев
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похороны российского композитора Эдуарда Артемьева прошли в субботу на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом. Прощание и отпевание прошли в субботу в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве. Похороны композитора состоялись на Ваганьковском кладбище. В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора и отметила его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
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музыка, москва, россия, эдуард артемьев
Культура, Музыка, Москва, Россия, Эдуард Артемьев
15:19 31.12.2022
 
Композитора Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище

Композитора Эдуарда Артемьева похоронили на Ваганьковском кладбище

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания
Сотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудники ритуальной службы выносят гроб с телом композитора Эдуарда Артемьева из Храма Большое Вознесение в Москве, где проходила церемония прощания
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Похороны российского композитора Эдуарда Артемьева прошли в субботу на Ваганьковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.
Прощание и отпевание прошли в субботу в Храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве. Похороны композитора состоялись на Ваганьковском кладбище.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора и отметила его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:47
Биография Эдуарда Артемьева
 
КультураМузыкаМоскваРоссияЭдуард Артемьев
 
 
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