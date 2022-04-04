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Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России - РИА Новости, 04.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781628908.html
Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России
Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России - РИА Новости, 04.04.2022
Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России
Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T11:04
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культура
новости культуры
эдуард артемьев
наталья бондарчук
николай бурляев
андрей тарковский
кино и сериалы
художественный (кинотеатр)
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в честь 90-летнего юбилея режиссера, сообщает пресс-служба.Артисты театра и кино прочтут отрывки из дневников мастера. Также зрителям с 35-миллимитровой пленки покажут фильм "Зеркало". Драму представит сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская."Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг воспоминаний умирающего поэта Алексея, его снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий", – говорится в пресс-релизе.Ведущие вечера — Анна Терехова и Артем Солоницын. Среди гостей будут актеры, режиссеры и другие деятели культуры, работавшие с Тарковским, в частности, Наталья Бондарчук, Эдуард Артемьев, Николай Бурляев. Последний снимался в двух картинах мастера — "Иваново детство" и "Андрей Рублев".Тарковскому исполнилось бы 90 лет 4 апреля. Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в течение всего 2022 года.
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новости культуры, эдуард артемьев, наталья бондарчук, николай бурляев, андрей тарковский, кино и сериалы, художественный (кинотеатр)
11:04 04.04.2022
 
Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России

Вечер в честь 90-летия Андрея Тарковского пройдет сегодня в кинотеатре "Художественный"

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкАндрей Тарковский
Андрей Тарковский - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в честь 90-летнего юбилея режиссера, сообщает пресс-служба.
Артисты театра и кино прочтут отрывки из дневников мастера. Также зрителям с 35-миллимитровой пленки покажут фильм "Зеркало". Драму представит сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкМаргарита Терехова в роли матери Марии Ивановны в художественном фильме "Зеркало". Киностудия "Мосфильм". Режиссер А. Тарковский.
Терехова в фильме Зеркало
1 из 2
Маргарита Терехова в роли матери Марии Ивановны в художественном фильме "Зеркало". Киностудия "Мосфильм". Режиссер А. Тарковский.
© РИА Новости
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанк

Николай Гринько, Алла Демидова и Маргарита Терехова на съемках фильма «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского.

Николай Гринько, Алла Демидова и Маргарита Терехова на съемках фильма Андрея Тарковского Зеркало
2 из 2

Николай Гринько, Алла Демидова и Маргарита Терехова на съемках фильма «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 2
Маргарита Терехова в роли матери Марии Ивановны в художественном фильме "Зеркало". Киностудия "Мосфильм". Режиссер А. Тарковский.
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 2

Николай Гринько, Алла Демидова и Маргарита Терехова на съемках фильма «Зеркало» режиссера Андрея Тарковского.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
"Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг воспоминаний умирающего поэта Алексея, его снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий", – говорится в пресс-релизе.
Ведущие вечера — Анна Терехова и Артем Солоницын. Среди гостей будут актеры, режиссеры и другие деятели культуры, работавшие с Тарковским, в частности, Наталья Бондарчук, Эдуард Артемьев, Николай Бурляев. Последний снимался в двух картинах мастера — "Иваново детство" и "Андрей Рублев".
Тарковскому исполнилось бы 90 лет 4 апреля. Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в течение всего 2022 года.
Кинорежиссер Андрей Тарковский - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 14:17Культура
Четыре ретроспективы в честь 90-летия Тарковского пройдут в Москве
 
КультураНовости культурыЭдуард АртемьевНаталья БондарчукНиколай БурляевАндрей ТарковскийКино и сериалыХудожественный (кинотеатр)
 
 
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