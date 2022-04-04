https://ria.ru/20220404/tarkovskiy-1781628908.html

Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России

Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России - РИА Новости, 04.04.2022

Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России

Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T11:04

2022-04-04T11:04

2022-04-04T11:04

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художественный (кинотеатр)

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в честь 90-летнего юбилея режиссера, сообщает пресс-служба.Артисты театра и кино прочтут отрывки из дневников мастера. Также зрителям с 35-миллимитровой пленки покажут фильм "Зеркало". Драму представит сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская."Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг воспоминаний умирающего поэта Алексея, его снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий", – говорится в пресс-релизе.Ведущие вечера — Анна Терехова и Артем Солоницын. Среди гостей будут актеры, режиссеры и другие деятели культуры, работавшие с Тарковским, в частности, Наталья Бондарчук, Эдуард Артемьев, Николай Бурляев. Последний снимался в двух картинах мастера — "Иваново детство" и "Андрей Рублев".Тарковскому исполнилось бы 90 лет 4 апреля. Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в течение всего 2022 года.

https://ria.ru/20220331/tarkovskiy-1781133974.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, эдуард артемьев, наталья бондарчук, николай бурляев, андрей тарковский, кино и сериалы, художественный (кинотеатр)