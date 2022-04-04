Торжественный вечер в "Художественном" откроет Год Тарковского в России

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в честь 90-летнего юбилея режиссера, сообщает пресс-служба.Артисты театра и кино прочтут отрывки из дневников мастера. Также зрителям с 35-миллимитровой пленки покажут фильм "Зеркало". Драму представит сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская."Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг воспоминаний умирающего поэта Алексея, его снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий", – говорится в пресс-релизе.Ведущие вечера — Анна Терехова и Артем Солоницын. Среди гостей будут актеры, режиссеры и другие деятели культуры, работавшие с Тарковским, в частности, Наталья Бондарчук, Эдуард Артемьев, Николай Бурляев. Последний снимался в двух картинах мастера — "Иваново детство" и "Андрей Рублев".Тарковскому исполнилось бы 90 лет 4 апреля. Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в течение всего 2022 года.
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Торжественный вечер "Миры Андрея Тарковского. Memoria" пройдет 4 апреля в московском кинотеатре "Художественный". Мероприятие даст старт Году Тарковского в честь 90-летнего юбилея режиссера, сообщает пресс-служба.
Артисты театра и кино прочтут отрывки из дневников мастера. Также зрителям с 35-миллимитровой пленки покажут фильм "Зеркало". Драму представит сестра режиссера Марина Арсеньевна Тарковская.
"Повествование, лишенное условного сюжета, разворачивается вокруг воспоминаний умирающего поэта Алексея, его снов, которые переплетаются с архивными кадрами исторических событий", – говорится в пресс-релизе.
Ведущие вечера — Анна Терехова и Артем Солоницын. Среди гостей будут актеры, режиссеры и другие деятели культуры, работавшие с Тарковским, в частности, Наталья Бондарчук, Эдуард Артемьев, Николай Бурляев. Последний снимался в двух картинах мастера — "Иваново детство" и "Андрей Рублев".
Тарковскому исполнилось бы 90 лет 4 апреля. Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут в течение всего 2022 года.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.