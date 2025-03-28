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Рок-Достоевский и закулисье телешоу: лучшие постановки Театра Мюзикла

Рок-Достоевский и закулисье телешоу: лучшие постановки Театра Мюзикла - РИА Новости, 28.03.2025

Рок-Достоевский и закулисье телешоу: лучшие постановки Театра Мюзикла

Театр Мюзикла в ближайшие месяцы играет свои известные постановки – рок-оперу по Достоевскому и оригинальный мюзикл о телевизионном закулисье. Наиболее красивые РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T13:30:00+03:00

2025-03-28T13:30:00+03:00

2025-03-28T13:30:00+03:00

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Театр Мюзикла в ближайшие месяцы играет свои известные постановки – рок-оперу по Достоевскому и оригинальный мюзикл о телевизионном закулисье. Наиболее красивые кадры из спектаклей – в фотоленте РИА Новости.Рок-опера "Преступление и наказание" (показы в июне 2025 года) – это современное прочтение знаменитого романа Андреем Кончаловским. Режиссер-постановщик переносит действие в Петербург конца ХХ века, где героев, так же, как и во времена Достоевского, мучают вопросы степени человеческой свободы, социальной справедливости и нравственного долга. Это спектакль и о любви, ее спасительной силе и о той свободе, что она дает."Сложнейший философский материал, требующий колоссального исполнительского мастерства. Тут нельзя ошибиться, тут трудно скрыть отсутствие таланта – актерского, музыкального, хореографического", – говорит о постановке Андрей Кончаловский.Музыку к рок-опере написал выдающий современный композитор Эдуард Артемьев (1937-2022). Сочинять музыкант начал еще в 1979 году, после того как либретто спектакля ему передал Андрей Кончаловский. Завершена работа была в 2007 году.Многие музыкальные идеи композитор почерпнул в тексте самого Достоевского. Например, в спектакле звучит шарманка, которая упоминается в тексте книги: Раскольников любил звук этого инструмента, и это "приводило его в состояние некоего сна".Премьера рок-оперы в 2016 году была приурочена к 150-летию выхода романа. Для зрелищной постановки были созданы масштабные декорации, использованы визуальные технологии, абсолютно инновационные на момент премьеры.На глазах у зрителей стены-трансформеры превращаются в городские улицы, тоннели питерской подземки, квартирки Раскольникова и Сонечки, величественный храм и другие места, где происходит действие. На движущиеся стены проецируется динамическое изображение с 12 проекторов.Впечатляющие массовые хореографические сцены поставил американский балетмейстер Куинн Уортон, работающий с такими столпами современного балета, как Джон Ноймайер и Уильям Форсайт. В спектакле заняты более 60 артистов, одну из ролей играет Ефим Шифрин.Премьера еще одного спектакля – шоу "ПраймТайм" – состоялась в Театре Мюзикла в 2020 году. Он был поставлен в содружестве с прославленной цирковой труппой "7 пальцев". Первой совместной работой двух команд была "Принцесса цирка". Идея спектакля "ПраймТайм" принадлежит художественному руководителю театра Михаилу Швыдкому, музыку написал Максим Лепаж, автор либретто – известный киносценарист Елена Киселева."ПраймТайм" (показы в апреле 2025 года) переносит зрителей в мир закулисья и "кухни" телешоу. "Это первый оригинальный мюзикл о современной жизни в России, о нашей молодежи, которая только вступает в мир, полный соблазнов. Сегодня телевидение и интернет заменяют людям жизнь. Но спектакль не о том, какое плохое телевидение, а о том, что такое счастье для сегодняшнего человека", – отмечает Михаил Швыдкой.Главные героини этой постановки – сильные женщины. Авторы создали целую галерею женских образов: все с разными характерами и стремлениями, пониманием того, чего они хотят в жизни.В мюзикле создан красивый и яркий мир: в масштабных декорациях используются проекционные экраны, артисты одеты в яркие костюмы. Музыка постановки объединила разные направления от рэпа и шансона до андеграунда. Техничная хореография и акробатика создают динамичное действие, которое не дает скучать публике.

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