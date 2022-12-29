https://ria.ru/20221229/artemev-1842347186.html

Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Артемьева

Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Артемьева - РИА Новости, 29.12.2022

Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Артемьева

Президент России Владимир Путин в соболезновании родным скончавшегося российского композитора Эдуарда Артемьева отметил, что его музыка стала символом целой... РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T20:50

2022-12-29T20:50

2022-12-29T20:50

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в соболезновании родным скончавшегося российского композитора Эдуарда Артемьева отметил, что его музыка стала символом целой исторической эпохи, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. "Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и участия в связи с постигшим вас горем – кончиной Эдуарда Николаевича Артемьева. Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. Это был бесконечно талантливый, неординарный, преданный своему призванию человек, который проложил особый, очень личный путь в искусстве", - говорится в телеграмме. Путин подчеркнул, что удивительные, искренние и проникновенные мелодии Эдуарда Артемьева навсегда останутся с нами.

https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html

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россия, эдуард артемьев, владимир путин, культура, новости культуры