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Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания - РИА Новости, 30.11.2022
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Культура
https://ria.ru/20221130/kino-1834311106.html
Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания
Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания - РИА Новости, 30.11.2022
Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания
Автор музыки к "Сталкеру", "Рабе любви", "Греху" отмечает 85-летие. В Кремлевском дворце 3 декабря пройдет его гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые... РИА Новости, 30.11.2022
2022-11-30T08:00
2022-11-30T08:11
андрей тарковский
эдуард артемьев
андрей кончаловский
государственный кремлевский дворец
игорь стравинский
клод дебюсси
вольфганг амадей моцарт
никита михалков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Автор музыки к "Сталкеру", "Рабе любви", "Греху" отмечает 85-летие. В Кремлевском дворце 3 декабря пройдет его гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые саундтреки, сопровождаемые видеорядом. В интервью РИА Новости композитор Эдуард Артемьев рассказал, какие необычные задачи ставил перед ним Тарковский, почему непросто работать с Кончаловским, в чем дар Михалкова и как стать настоящим музыкантом.— Вы часто работаете с одними и теми же режиссерами, в разных жанрах. Что для вас важно в таком сотрудничестве?— Выяснилось, что я обладаю способностью мимикрировать по стилю. В кино я максимально выражаюсь в любом жанре.Михалков — жесткий, строгий режиссер. Хочет, чтобы композитор выполнял все задания. У него какое-то экстрасенсорное влияние: он говорит и "закачивает" в тебя свою энергию. И после этого с ним очень комфортно работать.Сложнее с Андреем Кончаловским. Мы до третьего курса учились вместе в консерватории, потом он пошел в кино. Но был очень хорошим пианистом.Он уже при первой встрече объясняет, где что должно звучать, параллельно примеряет к этому какие-то свои смыслы и идеи, просит переделать. Потом, на стадии партитуры, тоже говорит: "это не то, это тоже, это надо по-другому переставить". Я каждый раз заявляю, что работаю с ним последний раз.— А каково было с Андреем Тарковским?— Он о музыке вообще не говорил, только о философии, своих замыслах, как планирует это снимать. Из-за этого я всегда был в подвешенном состоянии: попал или не попал? Он даже на записи не приходил никогда.Иногда давал необычайные задания. В "Сталкере" есть момент с тремя искателями счастья, который длится примерно десять минут. В сцене, по сути, ничего не происходит.Андрей мне сказал: "Здесь нет музыки, но должно быть нечто, чтобы слушатели и зрители понимали — что-то происходит. В конце сцены должно становиться ясно: что-то изменилось". Я говорю: "Не знаю, как сделать, у тебя есть какие-то идеи?"А он мне ответил: "Какие идеи? Я тебя для этого и приглашал!"— Как решили задачу?— Я вдруг вспомнил: "бархатные пути" (железная дорога с расстоянием между рельсовыми стыками больше стандартного. — Прим. ред.) идут без стыков. А в фильме есть стук колес. Я за это зацепился, подумал, что он может разноситься в пространстве, изменяться. И из этого получилась симфония звуков.Тарковский был очень доволен.— Какой у вас любимый фильм Тарковского?— "Солярис". Я после картины решил прочесть книгу. Лем, конечно, никакой не писатель, но идею придумал гениальную. Посильнее, чем "Орфей и Эвридика". Меня эти сцены до сих пор потрясают.— Вас часто называют архитектором звука. Как вы к этому относитесь?— В глобальном смысле так можно назвать любого, кто "строит" сочинение, звуковой ряд. Это больше подходит к некоторым выдающимся композиторам прошлого. Равель, Дебюсси, Стравинский — они придумали удивительные звуки. Не говоря уже о рок-музыке. Нет, я таким не обладаю.— Современная музыка в кино самодостаточна?— Киномузыка стала саундом наших дней. Сейчас над ней работают величайшие композиторы. Колоссальные открытия в оркестровке, звучании. По сути, это сделал один человек, Джон Уильямс (автор музыки к фильмам "Один дома", "Челюсти", "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Гарри Поттер". — Прим. ред.). Он создал так называемый "голливудский стиль".Из сопровождающего фона возникла киномузыка. Выдающийся автор — Ханс Циммер. У него новое открытие оркестра, стилистики. Его можно ставить в один ряд со знаменитыми симфонистами нашего времени.— Как относитесь к популярным сейчас направлениям? Например, к рэпу?— Зарифмованность и вдалбливание в одно — мне это не нравится. Рэп — это как новости, он делается на злобу дня, а потом исчезает. — Есть ли современные исполнители, которыми вы восхищаетесь?— Я очень люблю Андреа Бочелли — как он доносит чувства через музыкальные произведения!— Музыкантом можно родиться или им надо стать? Это прежде всего талант или труд?— И то и другое. Редко когда рождаются талантливые музыканты. Но все равно без труда такие люди постепенно исчезают. Усидчивость обязательна. Я даже допускаю физическое воздействие родителей. Моцарта побивали частенько.Я, например, музыку ненавидел до 12 лет. Воспитывался у дяди и тети, они музыканты, я занимался из-под палки.А потом услышал, как дядя играет музыку, подобной которой я не слышал, и просто обомлел. Это была поэма "К пламени" Скрябина. Стал сам сочинять в этом же духе. Корпел над третьей симфонией Скрябина, сложной и продвинутой.Потом открыл заново Дебюсси, а после — Стравинского. В мое время он был запрещен — его даже в библиотеках выдавали только по требованию профессора. Но он величайший русский композитор, я считаю.— Что для вас значат награды?— Конечно, важно, что тебя отмечают. Ведь это абсолютно непредсказуемо. Мое имя, по сути, узнали совсем недавно — лет 15-20 назад. Тогда я как-то "засветился".А сейчас, когда мне говорят разные приятные слова, я думаю: "Да, конечно, ты скакнул".Награды — это общество отмечает: то, что я делаю, ему подходит.
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Анна Нехаева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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андрей тарковский, эдуард артемьев, андрей кончаловский, государственный кремлевский дворец, игорь стравинский, клод дебюсси, вольфганг амадей моцарт, никита михалков, кино и сериалы, музыка, интервью - культура
Андрей Тарковский, Эдуард Артемьев, Андрей Кончаловский, Государственный Кремлевский дворец, Игорь Стравинский, Клод Дебюсси, Вольфганг Амадей Моцарт, Никита Михалков, Кино и сериалы, Музыка, Интервью - Культура, Культура
08:00 30.11.2022 (обновлено: 08:11 30.11.2022)
 

Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРуководитель СК России Никита Михалков и российский композитор Эдуард Артемьев
Руководитель СК России Никита Михалков и российский композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 30.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Автор музыки к "Сталкеру", "Рабе любви", "Греху" отмечает 85-летие. В Кремлевском дворце 3 декабря пройдет его гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые саундтреки, сопровождаемые видеорядом. В интервью РИА Новости композитор Эдуард Артемьев рассказал, какие необычные задачи ставил перед ним Тарковский, почему непросто работать с Кончаловским, в чем дар Михалкова и как стать настоящим музыкантом.
— Вы часто работаете с одними и теми же режиссерами, в разных жанрах. Что для вас важно в таком сотрудничестве?
— Выяснилось, что я обладаю способностью мимикрировать по стилю. В кино я максимально выражаюсь в любом жанре.
Михалков — жесткий, строгий режиссер. Хочет, чтобы композитор выполнял все задания. У него какое-то экстрасенсорное влияние: он говорит и "закачивает" в тебя свою энергию. И после этого с ним очень комфортно работать.
© РИА Новости / Егоров / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев и кинорежиссер Никита Михалков. 1982 год
Композитор Эдуард Артемьев и кинорежиссер Никита Михалков. 1982 год - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Егоров
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Композитор Эдуард Артемьев и кинорежиссер Никита Михалков. 1982 год
Сложнее с Андреем Кончаловским. Мы до третьего курса учились вместе в консерватории, потом он пошел в кино. Но был очень хорошим пианистом.
Он уже при первой встрече объясняет, где что должно звучать, параллельно примеряет к этому какие-то свои смыслы и идеи, просит переделать. Потом, на стадии партитуры, тоже говорит: "это не то, это тоже, это надо по-другому переставить". Я каждый раз заявляю, что работаю с ним последний раз.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкРежиссер Андрей Кончаловский
Режиссер Андрей Кончаловский - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Режиссер Андрей Кончаловский
— А каково было с Андреем Тарковским?
— Он о музыке вообще не говорил, только о философии, своих замыслах, как планирует это снимать. Из-за этого я всегда был в подвешенном состоянии: попал или не попал? Он даже на записи не приходил никогда.
© РИА Новости / Метелица / Перейти в медиабанкАндрей Тарковский в гостях у членов народной киностудии "Юность"
Андрей Тарковский в гостях у членов народной киностудии Юность - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Метелица
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Андрей Тарковский в гостях у членов народной киностудии "Юность"
Иногда давал необычайные задания. В "Сталкере" есть момент с тремя искателями счастья, который длится примерно десять минут. В сцене, по сути, ничего не происходит.
Андрей мне сказал: "Здесь нет музыки, но должно быть нечто, чтобы слушатели и зрители понимали — что-то происходит. В конце сцены должно становиться ясно: что-то изменилось". Я говорю: "Не знаю, как сделать, у тебя есть какие-то идеи?"
А он мне ответил: "Какие идеи? Я тебя для этого и приглашал!"
© Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединениеКадр из фильма "Сталкер" (1979)
Кадр из фильма Сталкер (1979)
1 из 3
Кадр из фильма "Сталкер" (1979)
© Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединение
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанк

Композитор Эдуард Артемьев, получивший премию "Золотой орел" за лучшую музыку к фильму "Дом", на церемонии награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве

Композитор Эдуард Артемьев, получивший премию Золотой орел за лучшую музыку к фильму Дом, на церемонии награждения лауреатов премии в Москве. 2012 год
2 из 3

Композитор Эдуард Артемьев, получивший премию "Золотой орел" за лучшую музыку к фильму "Дом", на церемонии награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Александр Макаров / Перейти в медиабанк

Андрей Тарковский (слева) и Андрей Кончаловский обсуждают новый сценарий

Тарковский и Кончаловский обсуждают сценарий
3 из 3

Андрей Тарковский (слева) и Андрей Кончаловский обсуждают новый сценарий

© РИА Новости / Александр Макаров
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1 из 3
Кадр из фильма "Сталкер" (1979)
© Кинокомпания Мосфильм / Второе творческое объединение
2 из 3

Композитор Эдуард Артемьев, получивший премию "Золотой орел" за лучшую музыку к фильму "Дом", на церемонии награждения лауреатов премии "Золотой орел" в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 3

Андрей Тарковский (слева) и Андрей Кончаловский обсуждают новый сценарий

© РИА Новости / Александр Макаров
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— Как решили задачу?
— Я вдруг вспомнил: "бархатные пути" (железная дорога с расстоянием между рельсовыми стыками больше стандартного. — Прим. ред.) идут без стыков. А в фильме есть стук колес. Я за это зацепился, подумал, что он может разноситься в пространстве, изменяться. И из этого получилась симфония звуков.
Тарковский был очень доволен.
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев в домашней студии
Композитор Эдуард Артемьев в домашней студии - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Композитор Эдуард Артемьев в домашней студии
— Какой у вас любимый фильм Тарковского?
— "Солярис". Я после картины решил прочесть книгу. Лем, конечно, никакой не писатель, но идею придумал гениальную. Посильнее, чем "Орфей и Эвридика". Меня эти сцены до сих пор потрясают.
© РИА Новости / В.Мурашко / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Солярис". Режиссер Андрей Тарковский

Кадр из фильма Солярис
1 из 3

Кадр из фильма "Солярис". Режиссер Андрей Тарковский

© РИА Новости / В.Мурашко
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© РИА Новости / В.Мурашко / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Солярис" по мотивам одноименного фантастического романа Станислава Лема

Кадр из фильма Солярис. 1972 год. В роли Криса Кельвина актер Донатас Банионис, в роли Анри Бертона - Владислав Дворжецкий.
2 из 3

Кадр из фильма "Солярис" по мотивам одноименного фантастического романа Станислава Лема

© РИА Новости / В.Мурашко
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© РИА Новости / Рудольф Алфимов / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "Солярис". В роли Криса Кельвина — Донатас Банионис, в роли Хари — Наталья Бондарчук

Кадр из фильма Солярис
3 из 3

Кадр из фильма "Солярис". В роли Криса Кельвина — Донатас Банионис, в роли Хари — Наталья Бондарчук

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
1 из 3

Кадр из фильма "Солярис". Режиссер Андрей Тарковский

© РИА Новости / В.Мурашко
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кадр из фильма "Солярис" по мотивам одноименного фантастического романа Станислава Лема

© РИА Новости / В.Мурашко
Перейти в медиабанк
3 из 3

Кадр из фильма "Солярис". В роли Криса Кельвина — Донатас Банионис, в роли Хари — Наталья Бондарчук

© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Перейти в медиабанк
— Вас часто называют архитектором звука. Как вы к этому относитесь?
— В глобальном смысле так можно назвать любого, кто "строит" сочинение, звуковой ряд. Это больше подходит к некоторым выдающимся композиторам прошлого. Равель, Дебюсси, Стравинский — они придумали удивительные звуки. Не говоря уже о рок-музыке. Нет, я таким не обладаю.
— Современная музыка в кино самодостаточна?
— Киномузыка стала саундом наших дней. Сейчас над ней работают величайшие композиторы. Колоссальные открытия в оркестровке, звучании. По сути, это сделал один человек, Джон Уильямс (автор музыки к фильмам "Один дома", "Челюсти", "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Гарри Поттер". — Прим. ред.). Он создал так называемый "голливудский стиль".
© 20th Century Fox Film Corporation (1990) Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма Один дома
1 из 3
Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
© Universal Pictures (1975)Кадр из фильма "Челюсти"
Кадр из фильма Челюсти
2 из 3
Кадр из фильма "Челюсти"
© Universal Pictures (1975)
© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
1 из 3
Кадр из фильма "Один дома"
© 20th Century Fox Film Corporation (1990)
2 из 3
Кадр из фильма "Челюсти"
© Universal Pictures (1975)
3 из 3
Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
© 1492 Pictures (2001)
Из сопровождающего фона возникла киномузыка. Выдающийся автор — Ханс Циммер. У него новое открытие оркестра, стилистики. Его можно ставить в один ряд со знаменитыми симфонистами нашего времени.
— Как относитесь к популярным сейчас направлениям? Например, к рэпу?
— Зарифмованность и вдалбливание в одно — мне это не нравится.
Рэп — это как новости, он делается на злобу дня, а потом исчезает.
© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев на церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало" в Плёсе
Композитор Эдуард Артемьев на церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского Зеркало в Плёсе - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Композитор Эдуард Артемьев на церемонии открытия ХI Международного кинофестиваля имени А. Тарковского "Зеркало" в Плёсе
— Есть ли современные исполнители, которыми вы восхищаетесь?
— Я очень люблю Андреа Бочелли — как он доносит чувства через музыкальные произведения!
— Музыкантом можно родиться или им надо стать? Это прежде всего талант или труд?
— И то и другое. Редко когда рождаются талантливые музыканты. Но все равно без труда такие люди постепенно исчезают. Усидчивость обязательна. Я даже допускаю физическое воздействие родителей. Моцарта побивали частенько.
Я, например, музыку ненавидел до 12 лет. Воспитывался у дяди и тети, они музыканты, я занимался из-под палки.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Композитор Эдуард Артемьев
А потом услышал, как дядя играет музыку, подобной которой я не слышал, и просто обомлел. Это была поэма "К пламени" Скрябина.
Стал сам сочинять в этом же духе. Корпел над третьей симфонией Скрябина, сложной и продвинутой.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев, получивший награду в номинации "За вклад в мировой кинематограф", на церемонии закрытия 44-го ММКФ в Москве
Композитор Эдуард Артемьев, получивший награду в номинации За вклад в мировой кинематограф, на церемонии закрытия 44-го ММКФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Композитор Эдуард Артемьев, получивший награду в номинации "За вклад в мировой кинематограф", на церемонии закрытия 44-го ММКФ в Москве
Потом открыл заново Дебюсси, а после — Стравинского. В мое время он был запрещен — его даже в библиотеках выдавали только по требованию профессора. Но он величайший русский композитор, я считаю.
— Что для вас значат награды?
© РИА Новости / Пашвыкин / Перейти в медиабанк

Елена Соловей в роли Ольги Вознесенской в фильме «Раба любви»

Елена Соловей в роли Ольги Вознесенской в фильме Раба любви
1 из 3

Елена Соловей в роли Ольги Вознесенской в фильме «Раба любви»

© РИА Новости / Пашвыкин
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© РИА Новости / Пашвыкин / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", 1974 год. В роли есаула Брылова— Никита Михалков

Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова Свой среди чужих, чужой среди своих
2 из 3

Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", 1974 год. В роли есаула Брылова— Никита Михалков

© РИА Новости / Пашвыкин
Перейти в медиабанк
© WDSSPRКадр из фильма "Грех"
Кадр из фильма Грех
3 из 3
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
1 из 3

Елена Соловей в роли Ольги Вознесенской в фильме «Раба любви»

© РИА Новости / Пашвыкин
Перейти в медиабанк
2 из 3

Кадр из фильма режиссера Никиты Михалкова "Свой среди чужих, чужой среди своих", 1974 год. В роли есаула Брылова— Никита Михалков

© РИА Новости / Пашвыкин
Перейти в медиабанк
3 из 3
Кадр из фильма "Грех"
© WDSSPR
— Конечно, важно, что тебя отмечают. Ведь это абсолютно непредсказуемо. Мое имя, по сути, узнали совсем недавно — лет 15-20 назад. Тогда я как-то "засветился".
А сейчас, когда мне говорят разные приятные слова, я думаю: "Да, конечно, ты скакнул".
Награды — это общество отмечает: то, что я делаю, ему подходит.
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КультураАндрей ТарковскийЭдуард АртемьевАндрей КончаловскийГосударственный Кремлевский дворецИгорь СтравинскийКлод ДебюссиВольфганг Амадей МоцартНикита МихалковКино и сериалыМузыкаИнтервью - Культура
 
 
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