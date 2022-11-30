https://ria.ru/20221130/kino-1834311106.html

Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания

Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания - РИА Новости, 30.11.2022

Эдуард Артемьев: Михалков — строгий, а Тарковский давал необычные задания

Автор музыки к "Сталкеру", "Рабе любви", "Греху" отмечает 85-летие. В Кремлевском дворце 3 декабря пройдет его гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые... РИА Новости, 30.11.2022

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:00

2022-11-30T08:11

андрей тарковский

эдуард артемьев

андрей кончаловский

государственный кремлевский дворец

игорь стравинский

клод дебюсси

вольфганг амадей моцарт

никита михалков

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. Автор музыки к "Сталкеру", "Рабе любви", "Греху" отмечает 85-летие. В Кремлевском дворце 3 декабря пройдет его гала-концерт, на котором прозвучат знаменитые саундтреки, сопровождаемые видеорядом. В интервью РИА Новости композитор Эдуард Артемьев рассказал, какие необычные задачи ставил перед ним Тарковский, почему непросто работать с Кончаловским, в чем дар Михалкова и как стать настоящим музыкантом.— Вы часто работаете с одними и теми же режиссерами, в разных жанрах. Что для вас важно в таком сотрудничестве?— Выяснилось, что я обладаю способностью мимикрировать по стилю. В кино я максимально выражаюсь в любом жанре.Михалков — жесткий, строгий режиссер. Хочет, чтобы композитор выполнял все задания. У него какое-то экстрасенсорное влияние: он говорит и "закачивает" в тебя свою энергию. И после этого с ним очень комфортно работать.Сложнее с Андреем Кончаловским. Мы до третьего курса учились вместе в консерватории, потом он пошел в кино. Но был очень хорошим пианистом.Он уже при первой встрече объясняет, где что должно звучать, параллельно примеряет к этому какие-то свои смыслы и идеи, просит переделать. Потом, на стадии партитуры, тоже говорит: "это не то, это тоже, это надо по-другому переставить". Я каждый раз заявляю, что работаю с ним последний раз.— А каково было с Андреем Тарковским?— Он о музыке вообще не говорил, только о философии, своих замыслах, как планирует это снимать. Из-за этого я всегда был в подвешенном состоянии: попал или не попал? Он даже на записи не приходил никогда.Иногда давал необычайные задания. В "Сталкере" есть момент с тремя искателями счастья, который длится примерно десять минут. В сцене, по сути, ничего не происходит.Андрей мне сказал: "Здесь нет музыки, но должно быть нечто, чтобы слушатели и зрители понимали — что-то происходит. В конце сцены должно становиться ясно: что-то изменилось". Я говорю: "Не знаю, как сделать, у тебя есть какие-то идеи?"А он мне ответил: "Какие идеи? Я тебя для этого и приглашал!"— Как решили задачу?— Я вдруг вспомнил: "бархатные пути" (железная дорога с расстоянием между рельсовыми стыками больше стандартного. — Прим. ред.) идут без стыков. А в фильме есть стук колес. Я за это зацепился, подумал, что он может разноситься в пространстве, изменяться. И из этого получилась симфония звуков.Тарковский был очень доволен.— Какой у вас любимый фильм Тарковского?— "Солярис". Я после картины решил прочесть книгу. Лем, конечно, никакой не писатель, но идею придумал гениальную. Посильнее, чем "Орфей и Эвридика". Меня эти сцены до сих пор потрясают.— Вас часто называют архитектором звука. Как вы к этому относитесь?— В глобальном смысле так можно назвать любого, кто "строит" сочинение, звуковой ряд. Это больше подходит к некоторым выдающимся композиторам прошлого. Равель, Дебюсси, Стравинский — они придумали удивительные звуки. Не говоря уже о рок-музыке. Нет, я таким не обладаю.— Современная музыка в кино самодостаточна?— Киномузыка стала саундом наших дней. Сейчас над ней работают величайшие композиторы. Колоссальные открытия в оркестровке, звучании. По сути, это сделал один человек, Джон Уильямс (автор музыки к фильмам "Один дома", "Челюсти", "Индиана Джонс", "Звездные войны", "Гарри Поттер". — Прим. ред.). Он создал так называемый "голливудский стиль".Из сопровождающего фона возникла киномузыка. Выдающийся автор — Ханс Циммер. У него новое открытие оркестра, стилистики. Его можно ставить в один ряд со знаменитыми симфонистами нашего времени.— Как относитесь к популярным сейчас направлениям? Например, к рэпу?— Зарифмованность и вдалбливание в одно — мне это не нравится. Рэп — это как новости, он делается на злобу дня, а потом исчезает. — Есть ли современные исполнители, которыми вы восхищаетесь?— Я очень люблю Андреа Бочелли — как он доносит чувства через музыкальные произведения!— Музыкантом можно родиться или им надо стать? Это прежде всего талант или труд?— И то и другое. Редко когда рождаются талантливые музыканты. Но все равно без труда такие люди постепенно исчезают. Усидчивость обязательна. Я даже допускаю физическое воздействие родителей. Моцарта побивали частенько.Я, например, музыку ненавидел до 12 лет. Воспитывался у дяди и тети, они музыканты, я занимался из-под палки.А потом услышал, как дядя играет музыку, подобной которой я не слышал, и просто обомлел. Это была поэма "К пламени" Скрябина. Стал сам сочинять в этом же духе. Корпел над третьей симфонией Скрябина, сложной и продвинутой.Потом открыл заново Дебюсси, а после — Стравинского. В мое время он был запрещен — его даже в библиотеках выдавали только по требованию профессора. Но он величайший русский композитор, я считаю.— Что для вас значат награды?— Конечно, важно, что тебя отмечают. Ведь это абсолютно непредсказуемо. Мое имя, по сути, узнали совсем недавно — лет 15-20 назад. Тогда я как-то "засветился".А сейчас, когда мне говорят разные приятные слова, я думаю: "Да, конечно, ты скакнул".Награды — это общество отмечает: то, что я делаю, ему подходит.

https://ria.ru/20221117/kino-1831683491.html

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2022

Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

андрей тарковский, эдуард артемьев, андрей кончаловский, государственный кремлевский дворец, игорь стравинский, клод дебюсси, вольфганг амадей моцарт, никита михалков, кино и сериалы, музыка, интервью - культура