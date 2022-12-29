https://ria.ru/20221229/artemev-1842305860.html

Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой

Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой - РИА Новости, 29.12.2022

Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти народного артиста РФ Эдуарда Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T18:01

2022-12-29T18:01

2022-12-29T18:04

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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти народного артиста РФ Эдуарда Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Он известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского."Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста РФ Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала Любимова в телеграмме Союзу кинематографистов РФ.Министр отметила, что в композициях Артемьева гармонично переплетаются классика и современность. "Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры", — подчеркнула Любимова.В заключение министр выразила соболезнования родным и близким покойного.

https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html

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