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Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой - РИА Новости, 29.12.2022
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Культура
https://ria.ru/20221229/artemev-1842305860.html
Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой
Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой - РИА Новости, 29.12.2022
Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти народного артиста РФ Эдуарда Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T18:01
2022-12-29T18:04
культура
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новости культуры
эдуард артемьев
ольга любимова
андрей тарковский
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти народного артиста РФ Эдуарда Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Он известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского."Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста РФ Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала Любимова в телеграмме Союзу кинематографистов РФ.Министр отметила, что в композициях Артемьева гармонично переплетаются классика и современность. "Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры", — подчеркнула Любимова.В заключение министр выразила соболезнования родным и близким покойного.
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культура, новости культуры, эдуард артемьев, ольга любимова, андрей тарковский, россия
Культура, Культура, Новости культуры, Эдуард Артемьев, Ольга Любимова, Андрей Тарковский, Россия
18:01 29.12.2022 (обновлено: 18:04 29.12.2022)
 
Любимова назвала смерть композитора Артемьева невосполнимой утратой

Любимова назвала смерть Артемьева невосполнимой утратой для профессионального сообщества

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Композитор Эдуард Артемьев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти народного артиста РФ Эдуарда Артемьева, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны и назвав его выдающимся композитором.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. Он известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста РФ Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала Любимова в телеграмме Союзу кинематографистов РФ.
Министр отметила, что в композициях Артемьева гармонично переплетаются классика и современность. "Это невосполнимая утрата для профессионального сообщества, для всех тех, кто любил его творчество, для всей отечественной культуры", — подчеркнула Любимова.
В заключение министр выразила соболезнования родным и близким покойного.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
Вчера, 17:47
Биография Эдуарда Артемьева
 
КультураКультураНовости культурыЭдуард АртемьевОльга ЛюбимоваАндрей ТарковскийРоссия
 
 
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