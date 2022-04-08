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В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект - РИА Новости, 08.04.2022
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Культура
https://ria.ru/20220408/ges-1782508408.html
В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект
В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект - РИА Новости, 08.04.2022
В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект
В Доме культуры "ГЭС-2" открылся музыкальный проект "Настройки", сообщается на сайте институции. РИА Новости, 08.04.2022
2022-04-08T15:10
2022-04-08T15:10
культура
новости культуры
дом культуры "гэс-2"
выставки
музеи
куда сходить
что посмотреть
эдуард артемьев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Доме культуры "ГЭС-2" открылся музыкальный проект "Настройки", сообщается на сайте институции. В экспозиции представлены звуковые инсталляции Эдуарда Артемьева, Дмитрия Власика, Олега Гудачева, Дарьи Звездиной, Вангелино Курентзиса и musicAeterna, Владимира Раннева. Они "предлагают физически, чувственно пережить пространство (Дома культуры, — Прим. ред.), свободное от материальных следов предыдущих выставок".Часть проекта — концертная программа. Гости смогут посетить выступления пианиста Алексея Любимова, перформанс Владиславса Наставшевса, бенефис ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.Кульминация "Настроек" — концерт Московского ансамбля современной музыки "Все станет тишиной". На нем впервые исполнят сочинения Антона Светличного и Бориса Филановского, которые были написаны специально для здания "ГЭС-2".Музыкальный проект продлится до 15 мая.
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новости культуры, дом культуры "гэс-2", выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , эдуард артемьев, москва
15:10 08.04.2022
 
В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект

В Доме культуры "ГЭС-2" открылся музыкальный проект "Настройки"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМужчина в культурном центре искусства Дом культуры "ГЭС-2" в Москве
Мужчина в культурном центре искусства Дом культуры ГЭС-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Доме культуры "ГЭС-2" открылся музыкальный проект "Настройки", сообщается на сайте институции.
"Программа продолжает линию размышлений о связях архитектуры со звуком, которая была намечена проектом "Геометрия настоящего" в 2017 году, перед закрытием ГЭС-2 на реконструкцию", — говорится в публикации.
В экспозиции представлены звуковые инсталляции Эдуарда Артемьева, Дмитрия Власика, Олега Гудачева, Дарьи Звездиной, Вангелино Курентзиса и musicAeterna, Владимира Раннева. Они "предлагают физически, чувственно пережить пространство (Дома культуры, — Прим. ред.), свободное от материальных следов предыдущих выставок".
Часть проекта — концертная программа. Гости смогут посетить выступления пианиста Алексея Любимова, перформанс Владиславса Наставшевса, бенефис ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.
Кульминация "Настроек" — концерт Московского ансамбля современной музыки "Все станет тишиной". На нем впервые исполнят сочинения Антона Светличного и Бориса Филановского, которые были написаны специально для здания "ГЭС-2".
Музыкальный проект продлится до 15 мая.
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КультураНовости культурыДом культуры "ГЭС-2"ВыставкиМузеикуда сходитьчто посмотретьЭдуард АртемьевМосква
 
 
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