https://ria.ru/20220408/ges-1782508408.html

В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект

В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект - РИА Новости, 08.04.2022

В Доме культуры "ГЭС-2" открылся новый проект

В Доме культуры "ГЭС-2" открылся музыкальный проект "Настройки", сообщается на сайте институции. РИА Новости, 08.04.2022

2022-04-08T15:10

2022-04-08T15:10

2022-04-08T15:10

культура

новости культуры

дом культуры "гэс-2"

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эдуард артемьев

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Доме культуры "ГЭС-2" открылся музыкальный проект "Настройки", сообщается на сайте институции. В экспозиции представлены звуковые инсталляции Эдуарда Артемьева, Дмитрия Власика, Олега Гудачева, Дарьи Звездиной, Вангелино Курентзиса и musicAeterna, Владимира Раннева. Они "предлагают физически, чувственно пережить пространство (Дома культуры, — Прим. ред.), свободное от материальных следов предыдущих выставок".Часть проекта — концертная программа. Гости смогут посетить выступления пианиста Алексея Любимова, перформанс Владиславса Наставшевса, бенефис ансамбля Questa Musica под управлением Филиппа Чижевского.Кульминация "Настроек" — концерт Московского ансамбля современной музыки "Все станет тишиной". На нем впервые исполнят сочинения Антона Светличного и Бориса Филановского, которые были написаны специально для здания "ГЭС-2".Музыкальный проект продлится до 15 мая.

https://ria.ru/20220404/mamm-1781662042.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дом культуры "гэс-2", выставки, музеи, куда сходить , что посмотреть , эдуард артемьев, москва