https://ria.ru/20221229/artemev-1842290287.html
Умер композитор Эдуард Артемьев
Умер композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 29.12.2022
Умер композитор Эдуард Артемьев
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет, сообщила министр культуры России Ольга Любимова. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T17:27
2022-12-29T17:27
2022-12-29T21:42
культура
эдуард артемьев
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет, сообщила министр культуры России Ольга Любимова."Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста России Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала она.Причина смерти не уточняется.В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске. В 1960-м закончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, а также президентом основанной им в 1990 году "Российской ассоциации электроакустической музыки".Артемьев написал музыку к двум Олимпиадам в России и более чем к 150 фильмам. К числу самых известных относятся киноленты "Солярис" (1972 год), "Зеркало" (1975 год) и "Сталкер" (1980 год) режиссера Андрея Тарковского, а также работы "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974 год), "Раба любви" (1976 год), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1980 год), "Родня" (1981 год) Никиты Михалкова и фильм "Сибириада" (1979 год) Андрея Кончаловского.В 1999 году получил звание народного артиста России, в 2022-м — Героя Труда Российской Федерации.
https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эдуард артемьев, андрей тарковский, никита михалков, россия, общество, новосибирск
Культура, Эдуард Артемьев, Андрей Тарковский, Никита Михалков, Россия, Общество, Новосибирск
17:27 29.12.2022 (обновлено: 21:42 29.12.2022)
Умер композитор Эдуард Артемьев
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
"Прискорбной новостью для всех нас стал уход из жизни выдающегося композитора, народного артиста России Эдуарда Николаевича Артемьева. Он внес неоценимый вклад в развитие музыкального искусства в нашей стране", — написала она.
Причина смерти не уточняется.
В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.
Эдуард Артемьев родился 30 ноября 1937 года в Новосибирске
. В 1960-м закончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Был членом Союза композиторов и Союза кинематографистов России, а также президентом основанной им в 1990 году "Российской ассоциации электроакустической музыки".
Артемьев написал музыку к двум Олимпиадам в России и более чем к 150 фильмам. К числу самых известных относятся киноленты "Солярис" (1972 год), "Зеркало" (1975 год) и "Сталкер" (1980 год) режиссера Андрея Тарковского
, а также работы "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974 год), "Раба любви" (1976 год), "Несколько дней из жизни И. И. Обломова" (1980 год), "Родня" (1981 год) Никиты Михалкова и фильм "Сибириада" (1979 год) Андрея Кончаловского.
В 1999 году получил звание народного артиста России, в 2022-м — Героя Труда Российской Федерации.