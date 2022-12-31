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В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым

В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым - РИА Новости, 31.12.2022

В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым

Отпевание композитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним началось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T12:27

2022-12-31T12:27

2022-12-31T12:51

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание композитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним началось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актер Сергей Шакуров, актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг, 29 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище. Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.

https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html

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Екатерина Зайцева

россия, москва, эдуард артемьев, ольга любимова, андрей тарковский, владимир путин