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В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым - РИА Новости, 31.12.2022
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В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым
В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым - РИА Новости, 31.12.2022
В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым
Отпевание композитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним началось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T12:27
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россия
москва
эдуард артемьев
ольга любимова
андрей тарковский
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание композитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним началось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актер Сергей Шакуров, актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг, 29 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище. Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.
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россия, москва, эдуард артемьев, ольга любимова, андрей тарковский, владимир путин
Россия, Москва, Эдуард Артемьев, Ольга Любимова, Андрей Тарковский, Владимир Путин
12:27 31.12.2022 (обновлено: 12:51 31.12.2022)
 
В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым

В Храме Большой Вознесение в Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
Люди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание композитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним началось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актер Сергей Шакуров, актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг, 29 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище.
Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:47
Биография Эдуарда Артемьева
 
РоссияМоскваЭдуард АртемьевОльга ЛюбимоваАндрей ТарковскийВладимир Путин
 
 
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