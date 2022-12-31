12:27 31.12.2022 (обновлено: 12:51 31.12.2022)
В Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым
В Храме Большой Вознесение в Москве началось прощание с композитором Эдуардом Артемьевым
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
Люди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Отпевание композитора Эдуарда Артемьева и прощание с ним началось в субботу в Храме Большое Вознесение на Никитской улице в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Попрощаться с композитором пришли родные и близкие, а также коллеги и другие деятели культуры. Среди гостей министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой, помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, актер Сергей Шакуров, актриса Татьяна Михалкова с сыном Артемом Михалковым, дочерьми Анной Михалковой и Надеждой Михалковой.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг, 29 декабря, министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище.
Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.
29 декабря 2022, 17:47Биография Эдуарда Артемьева