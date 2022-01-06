https://ria.ru/20220106/skryabin-1766632110.html
Праздновать 150-летие композитора Скрябина будут с 6 января до июня
Праздновать 150-летие композитора Скрябина будут с 6 января до июня - РИА Новости, 06.01.2022
Праздновать 150-летие композитора Скрябина будут с 6 января до июня
Мемориальный музей Александра Скрябина 6 января даст старт масштабной программе празднования 150-летия композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного... РИА Новости, 06.01.2022
2022-01-06T10:01
2022-01-06T10:01
2022-01-06T17:41
культура
александр скрябин
эдуард артемьев
николай луганский
концерты
музеи
музыка
культура
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Мемориальный музей Александра Скрябина 6 января даст старт масштабной программе празднования 150-летия композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века, она продлится до 4 июня 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.В числе основных событий юбилейной программы – выставка "Вселенная Скрябина", юбилейная культурная программа "150 лет/Скрябин/150 дней", международная конференция "Творческое наследие Скрябина в контексте художественной культуры ХХ-ХХI веков".Юбилейная программа "150 лет/Скрябин/150 дней" объединит выступления и творческие встречи с всемирно известными музыкантами и композиторами, звездами современной академической сцены и представителями международных Скрябинских обществ. Среди них Эдуард Артемьев, Юрий Башмет, Александр Чайковский, Дмитрий Бертман, Николай Луганский, Борис Березовский и многие другие.Особым событием станет исполнение Антологии фортепианных сочинений Скрябина. На протяжении всей программы будут представлены три цикла полного собрания, а в специальной серии концертов прозвучат произведения композитора вместе с музыкой его предшественников, современников и последователей.Молодые художники, музыканты и саунд-артисты представят в Музее композитора новые мультимедийные проекты и концерты в сопровождении авторской визуализации.В рамках образовательной программы командой музея подготовлен лекторий "Скрябин 150", который затронет все стороны его жизни и творчества. Также пройдет серия детских музыкальных и художественных мастер-классов, конкурсное прослушивание "Стипендия им. А.Н. Скрябина" среди учащихся детских школ искусств.
https://ria.ru/20211231/music-1766067014.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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александр скрябин, эдуард артемьев, николай луганский, концерты, музеи, музыка, культура
10:01 06.01.2022 (обновлено: 17:41 06.01.2022)
Праздновать 150-летие композитора Скрябина будут с 6 января до июня
Программа в честь 150-летия композитора Скрябина продлится с 6 января до июня 2022 года
МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Мемориальный музей Александра Скрябина 6 января даст старт масштабной программе празднования 150-летия композитора, пианиста, философа и новатора Серебряного века, она продлится до 4 июня 2022 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
В числе основных событий юбилейной программы – выставка "Вселенная Скрябина", юбилейная культурная программа "150 лет/Скрябин/150 дней", международная конференция "Творческое наследие Скрябина в контексте художественной культуры ХХ-ХХI веков".
Юбилейная программа "150 лет/Скрябин/150 дней" объединит выступления и творческие встречи с всемирно известными музыкантами и композиторами, звездами современной академической сцены и представителями международных Скрябинских обществ. Среди них Эдуард Артемьев, Юрий Башмет, Александр Чайковский, Дмитрий Бертман, Николай Луганский, Борис Березовский и многие другие.
Особым событием станет исполнение Антологии фортепианных сочинений Скрябина. На протяжении всей программы будут представлены три цикла полного собрания, а в специальной серии концертов прозвучат произведения композитора вместе с музыкой его предшественников, современников и последователей.
Молодые художники, музыканты и саунд-артисты представят в Музее композитора новые мультимедийные проекты и концерты в сопровождении авторской визуализации.
В рамках образовательной программы командой музея подготовлен лекторий "Скрябин 150", который затронет все стороны его жизни и творчества. Также пройдет серия детских музыкальных и художественных мастер-классов, конкурсное прослушивание "Стипендия им. А.Н. Скрябина" среди учащихся детских школ искусств.