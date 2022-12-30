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Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 30.12.2022
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Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище
Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 30.12.2022
Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище
Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил... РИА Новости, 30.12.2022
2022-12-30T11:30
2022-12-30T11:33
эдуард артемьев
культура
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МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского."Завтра (31 декабря — ред.) захоронение на Ваганьковском кладбище", — сказал собеседник агентства.Ранее в пятницу Калинин сообщил агентству, что отпевание и похороны пройдут 31 декабря. Отпевание состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.
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эдуард артемьев, культура
Эдуард Артемьев, Культура
11:30 30.12.2022 (обновлено: 11:33 30.12.2022)
 
Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище

Композитора Эдуарда Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище 31 декабря

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 30.12.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Композитор Эдуард Артемьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.
В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского.
"Завтра (31 декабря — ред.) захоронение на Ваганьковском кладбище", — сказал собеседник агентства.
Ранее в пятницу Калинин сообщил агентству, что отпевание и похороны пройдут 31 декабря. Отпевание состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря, 17:47
Биография Эдуарда Артемьева
 
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