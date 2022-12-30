https://ria.ru/20221230/artemev-1842421605.html

Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище

Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище - РИА Новости, 30.12.2022

Композитора Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище

Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил... РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T11:30

2022-12-30T11:30

2022-12-30T11:33

эдуард артемьев

культура

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834304085_0:292:3121:2048_1920x0_80_0_0_18dd1bc43f227766150147a2ce279f5e.jpg

МОСКВА, 30 дек - РИА Новости. Похороны композитора Эдуарда Артемьева состоятся 31 декабря на Ваганьковском кладбище, сообщил РИА Новости оргсекретарь Союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.В 2022 году Артемьев отметил свой 85-летний юбилей. В четверг министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила о смерти композитора, отметив его вклад в развитие музыкального искусства страны. Артемьев известен, в частности, как автор музыки к фильмам Андрея Тарковского, Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского."Завтра (31 декабря — ред.) захоронение на Ваганьковском кладбище", — сказал собеседник агентства.Ранее в пятницу Калинин сообщил агентству, что отпевание и похороны пройдут 31 декабря. Отпевание состоится в храме Большое Вознесение на Большой Никитской улице в Москве.

https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

эдуард артемьев, культура