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Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души - РИА Новости, 31.12.2022
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Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души
Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души - РИА Новости, 31.12.2022
Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души
Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала композитора Эдуарда Артемьева частью русской души, российского кинематографа на прощании, которое состоялось 31... РИА Новости, 31.12.2022
2022-12-31T13:04
2022-12-31T13:04
россия
эдуард артемьев
ольга любимова
андрей кончаловский
культура
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала композитора Эдуарда Артемьева частью русской души, российского кинематографа на прощании, которое состоялось 31 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом. "Для нашего кинематографа и для нас всех это часть русской души… все всегда считали его гением…. а с другой стороны, таким праведником", - сказала министр. Артемьев известен как автор музыки к фильмам Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова. В 1999 году получил звание "Народного артиста России", в 2022 - Героя труда России. После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище. Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.
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россия, эдуард артемьев, ольга любимова, андрей кончаловский, культура
Россия, Эдуард Артемьев, Ольга Любимова, Андрей Кончаловский, Культура
13:04 31.12.2022
 
Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души

Министр культуры Любимова назвала композитора Эдуарда Артемьева частью русской души

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
Люди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди на прощании с композитором Эдуардом Артемьевым в Храме Большое Вознесение в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала композитора Эдуарда Артемьева частью русской души, российского кинематографа на прощании, которое состоялось 31 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом.
"Для нашего кинематографа и для нас всех это часть русской души… все всегда считали его гением…. а с другой стороны, таким праведником", - сказала министр.
Артемьев известен как автор музыки к фильмам Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова. В 1999 году получил звание "Народного артиста России", в 2022 - Героя труда России.
После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище.
Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.
Композитор Эдуард Артемьев - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 17:47
Биография Эдуарда Артемьева
 
РоссияЭдуард АртемьевОльга ЛюбимоваАндрей КончаловскийКультура
 
 
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