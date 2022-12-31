https://ria.ru/20221231/artemev-1842612519.html

Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души

Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души - РИА Новости, 31.12.2022

Любимова назвала композитора Артемьева частью русской души

Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала композитора Эдуарда Артемьева частью русской души, российского кинематографа на прощании, которое состоялось 31... РИА Новости, 31.12.2022

2022-12-31T13:04

2022-12-31T13:04

2022-12-31T13:04

россия

эдуард артемьев

ольга любимова

андрей кончаловский

культура

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала композитора Эдуарда Артемьева частью русской души, российского кинематографа на прощании, которое состоялось 31 декабря на Ваганьковском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Советский и российский композитор Эдуард Артемьев умер в возрасте 85 лет в четверг. В начале декабря сообщалось, что артиста доставили в одну из московских больниц с коронавирусом. "Для нашего кинематографа и для нас всех это часть русской души… все всегда считали его гением…. а с другой стороны, таким праведником", - сказала министр. Артемьев известен как автор музыки к фильмам Андрея Кончаловского, Андрея Тарковского, Никиты Михалкова. В 1999 году получил звание "Народного артиста России", в 2022 - Героя труда России. После отпевания и прощания Артемьева похоронят на Ваганьковском кладбище. Соболезнования в связи с кончиной Артемьева выразил президент России Владимир Путин. Он отметил, что музыка Артемьева стала символом целой исторической эпохи, а композитор был бесконечно талантливым, неординарным, преданным своему призванию человеком, который проложил особый, очень личный путь в искусстве.

https://ria.ru/20221229/artemev-1842296666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, эдуард артемьев, ольга любимова, андрей кончаловский, культура