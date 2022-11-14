https://ria.ru/20221114/artemev-1831400831.html

Путин присвоил композитору Эдуарду Артемьеву звание Героя Труда

Путин присвоил композитору Эдуарду Артемьеву звание Героя Труда - РИА Новости, 14.11.2022

Путин присвоил композитору Эдуарду Артемьеву звание Героя Труда

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ композитору Эдуарду Артемьеву, соответствующий указ был опубликован в понедельник. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:10

2022-11-14T16:10

2022-11-14T16:10

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владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ композитору Эдуарду Артемьеву, соответствующий указ был опубликован в понедельник.Артемьев - народный артист РФ, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам. Также Артемьев является автором музыки более чем к 30 театральным постановкам.

https://ria.ru/20220612/rossiya-1794898790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, эдуард артемьев, владимир путин