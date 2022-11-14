Путин присвоил композитору Эдуарду Артемьеву звание Героя Труда
Путин подписал указ о присвоении композитору Эдуарду Артемьеву звание Героя Труда
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкКомпозитор Эдуард Артемьев с внучкой Екатериной
Композитор Эдуард Артемьев с внучкой Екатериной. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ композитору Эдуарду Артемьеву, соответствующий указ был опубликован в понедельник.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Артемьеву Эдуарду Николаевичу - композитору, члену Общероссийской общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", - говорится в документе.
Артемьев - народный артист РФ, лауреат Государственных премий РСФСР и РФ. Композитор сотрудничал с такими режиссерами, как: Андрей Тарковский, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Карен Шахназаров и другие. Всего Артемьев написал музыку более чем к 170 кинофильмам. Также Артемьев является автором музыки более чем к 30 театральным постановкам.