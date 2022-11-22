https://ria.ru/20221122/bochkarev-1833087695.html

Биография Василия Бочкарева

Биография Василия Бочкарева - РИА Новости, 22.11.2022

Биография Василия Бочкарева

Советский и российский актер театра и кино Василий Иванович Бочкарев родился 22 ноября 1942 года в Иркутске. РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T02:07

2022-11-22T02:07

2022-11-22T02:07

справки

василий бочкарев

иркутск

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Советский и российский актер театра и кино Василий Иванович Бочкарев родился 22 ноября 1942 года в Иркутске.В 1964 году окончил Высшее театральное училище (ВТУ) им. М.С. Щепкина (курс Виктора Коршунова). В 1964-1965 годах работал в Театре на Малой Бронной (ныне Театр на Бронной). Был занят в спектаклях "Аргонавты" Юлиу Эдлиса (Андрей) и "Судьба-индейка" Анатолия Сафронова (Егор Горлышкин). В 1965 году начал работать в Театре им. К.С. Станиславского (ныне Электротеатр Станиславский). Играл в спектаклях "Маленький принц" Антуана де Сент-Экзюпери (Летчик), "Дни Турбиных" по Михаилу Булгакову (Лариосик), "Прощание в июне" Александра Вампилова (Колесов), "Первый вариант "Вассы Железновой" по Максиму Горькому (Павел), "Живой труп" Льва Толстого (Федя Протасов) и др. В 1979 году стал артистом Государственного академического Малого театра. К настоящему времени исполнил около 40 ролей.Особое место в творческой биографии занимают роли в постановках по Александру Островскому: "Женитьба Бальзаминова" (Миша Бальзаминов, 1980), "Лес" (Петр, 1982), "Горячее сердце" (Хлынов, 1992), "Таланты и поклонники" (Нароков, 1995), "Пучина" (Неизвестный, 2001), "Последняя жертва" (Прибытков, 2004), "Сердце не камень" (Потап Потапыч Каркунов, 2015). За роль Грознова в спектакле "Правда – хорошо, а счастье – лучше" (2002) Бочкарев получил Государственную премию России (2003) и номинацию на премию "Золотая Маска" в 2004 году. В 2006 году Василий Бочкарев стал лауреатом премии "Золотая маска" за роль Прибыткова в спектакле "Последняя жертва". Одной из вершин творчества Бочкарева стала роль Бориса Годунова в драме Алексея Толстого "Царь Борис" (1993), за которую актер был удостоен Государственной премии России.Среди других работ актера: "Так и будет" Константина Симонова (Каретников, 1979), "Картина" Даниила Гранина (Лосев, 1983), "Вишневый сад" Антона Чехова (Яша, 1985), "Холопы" Петра Гнедича (Князь Платон, 1987), "Преступная мать, или второй Тартюф" Пьера Бомарше (Фигаро, 1994), "Коварство и любовь" Фридриха Шиллера (Вурм, 1998), "Делец" Оноре де Бальзака (Меркаде, 2000), "Дети солнца" Максима Горького (Павел Федорович Протасов, 2008), "Село Степанчиково и его обитатели" Федора Достоевского (Фома Опискин, 2013) и др.В текущем репертуаре Василий Бочкарев занят в спектаклях: "Большая тройка (Ялта-45)" Лукаса Свенссона (Иосиф Сталин, 2020), "Рождество в доме Купьелло" Эдуардо Де Филиппо (Лука Купьелло, 2020) и "Мертвые души" Николая Гоголя (Плюшкин, 2021). С 1999 по 2016 год Бочкарев сотрудничал с театром "Школа современной пьесы". Играл в спектаклях: "Город" (Отец), "Записки русского путешественника" (Вася) Евгения Гришковца и в "Чайке" (доктор Дорн) Антона Чехова.С 2017 года сотрудничает с театром "Современник". Задействован в спектакле "Игра в джин" (Веллер Мартин) Дональда Ли Кобурна. Василий Бочкарев работал с крупнейшими российскими театральными режиссерами – Борисом Львовым-Анохиным, Андреем Гончаровым, Иваном Бобылевым, Леонидом Варпаховским, Анатолием Васильевым, Борисом Морозовым, Леонидом Хейфецом, Сергеем Женовачем, Адольфом Шапиро, Иосифом Райхельгаузом, Галиной Волчек и др.Дебют в кино состоялся в 1970 году с эпизодической роли в фильме "Бег". Приобрел известность благодаря главным ролям в картинах: "Потому что люблю" (1974), "Такая короткая долгая жизнь" (1975), "Следствие ведут знатоки (1978-1987), "Дом у кольцевой дороги" (1980), "Безумный день инженера Баркасова" (1982), "Владивосток, год 1918" (1982), "Уникум"(1983), "Полевая гвардия Мозжухина" (1985).Среди последних работ в кино и сериалах – роль Смирнова в сериале "Серебряный бор" (2017), Сан Саныча в фильме "Проводник" (2018), Филарета в сериале "Золотая орда" (2018), Кузьмы Андреевича в сериале "Отчим" (2019) и роль начальника УВД в сериале "Гадалка" (2019).Также актер известен работой в дубляже. В частности, он озвучивал персонажа Альбуса Дамблдора (Майкл Гэмбон) в серии фильмов про Гарри Поттера, Гэндальфа (Иэн Маккеллен) в серии фильмов "Хоббит". Является голосом дубляжа шведского актера Стеллана Скарсгарда в кинематографической вселенной Marvel. Василий Бочкарев занимается преподавательской деятельностью. С 2003 по 2013 год преподавал дисциплину "мастерство актера" в ВТУ им. М.С. Щепкина на курсе Ольги и Юрия Соломиных и на курсе Виктора Коршунова. В 2013 году в качестве художественного руководителя выпустил свой собственный курс. Среди его учеников – Валерия Дмитриева, Илья Ловкий, Игорь Пазыч и др.С 2022 года – преподаватель на курсе Алексея Дубровского в ВТУ им. М.С. Щепкина.Народный артист Российской Федерации (1995).Лауреат Государственных премий Российской федерации в области театрального искусства (1995, 2003).Лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2020). Награжден Орденом Почета (1999), Орденом "За заслуги перед Отечеством" IVстепени (2006), Орденом дружбы (2014), Обладатель почетной грамоты правительства Москвы (2002). Лауреат театральной премии "Золотая маска" (2006, 2022, международной театральной премии имени К.С. Станиславского (2009), премии "Звезда театрала" (2013). С 1980 года женат на актрисе Электротеатра Станиславский Людмиле Розановой.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, василий бочкарев, иркутск