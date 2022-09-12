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Лауреатов почетной "Золотой Маски" наградят в сентябре - РИА Новости, 12.09.2022
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Культура
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Лауреатов почетной "Золотой Маски" наградят в сентябре
Лауреатов почетной "Золотой Маски" наградят в сентябре - РИА Новости, 12.09.2022
Лауреатов почетной "Золотой Маски" наградят в сентябре
Награждение лауреатов премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За вклад в развитие театрального искусства" состоится 19 сентября в Бетховенском зале... РИА Новости, 12.09.2022
2022-09-12T15:57
2022-09-12T15:57
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Награждение лауреатов премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За вклад в развитие театрального искусства" состоится 19 сентября в Бетховенском зале Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.Их имена были объявлены Секретариатом СТД РФ в декабре прошлого года.Ими стали известные мастера театрального искусства: актриса Алла Демидова, балерина и педагог Музыкального театра Маргарита Дроздова, актер Малого театра Василий Бочкарев, главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев, педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ Анна Петрова, режиссер Адольф Шапиро, худрук "Александринки" Валерий Фокин, худрук Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье" Александр Петров, актер Орловского драмтеатра им. Тургенева Николай Чупров, актриса Нижегородского театра драмы имени Горького Маргарита Алашеева, режиссер и педагог Михаил Скоморохов.В церемонии награждения примут участие председатель СТД РФ Александр Калягин, президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский, а также известные режиссеры и актеры. Ведущий праздника — актер Игорь Гордин.
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новости культуры, алла демидова, василий бочкарев, адольф шапиро, россия, большой театр, театр, малый театр, российский академический молодежный театр , школа-студия мхат, валерий фокин, александринский театр, александр калягин, игорь костолевский, игорь гордин
Культура, Новости культуры, Алла Демидова, Василий Бочкарев, Адольф Шапиро, Россия, Большой театр, Театр, Малый театр, Российский академический молодежный театр , Школа-студия МХАТ, Валерий Фокин, Александринский театр, Александр Калягин, Игорь Костолевский, Игорь Гордин
15:57 12.09.2022
 
Лауреатов почетной "Золотой Маски" наградят в сентябре

Награждение лауреатов премии "Золотая Маска" в почетной номинации пройдет 19 сентября

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкНаграда Российской Национальной театральной Премии "Золотая Маска"
Награда Российской Национальной театральной Премии Золотая Маска - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Награждение лауреатов премии "Золотая Маска" в почетной номинации "За вклад в развитие театрального искусства" состоится 19 сентября в Бетховенском зале Большого театра, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
Их имена были объявлены Секретариатом СТД РФ в декабре прошлого года.
Ими стали известные мастера театрального искусства: актриса Алла Демидова, балерина и педагог Музыкального театра Маргарита Дроздова, актер Малого театра Василий Бочкарев, главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов, ученый-библиограф Вячеслав Нечаев, педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ Анна Петрова, режиссер Адольф Шапиро, худрук "Александринки" Валерий Фокин, худрук Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье" Александр Петров, актер Орловского драмтеатра им. Тургенева Николай Чупров, актриса Нижегородского театра драмы имени Горького Маргарита Алашеева, режиссер и педагог Михаил Скоморохов.
В церемонии награждения примут участие председатель СТД РФ Александр Калягин, президент премии и фестиваля "Золотая Маска" Игорь Костолевский, а также известные режиссеры и актеры. Ведущий праздника — актер Игорь Гордин.
Первый Международный театральный фестиваль-форум Сверкающие грани театра стартовал в Кузбассе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 17:56Культура
В Кузбассе стартовал международный фестиваль "Сверкающие грани театра"
 
КультураНовости культурыАлла ДемидоваВасилий БочкаревАдольф ШапироРоссияБольшой театрТеатрМалый театрРоссийский академический молодежный театрШкола-студия МХАТВалерий ФокинАлександринский театрАлександр КалягинИгорь КостолевскийИгорь Гордин
 
 
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