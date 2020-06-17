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Юрий Соломин: о чем мечтал, то и сбылось — Малый театр стал родным домом
Народный артист СССР, Герой Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", бессменный художественный руководитель прославленного Малого театра Юрий РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T13:00
малый театр
юрий соломин
москва
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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малый театр, юрий соломин, москва, интервью - авторы

Юрий Соломин: о чем мечтал, то и сбылось — Малый театр стал родным домом

13:00 17.06.2020
35
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин в рабочем кабинете
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Народный артист СССР, Герой Труда, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", бессменный художественный руководитель прославленного Малого театра Юрий Соломин накануне своего юбилея — 18 июня ему исполняется 85 лет — дал интервью РИА Новости, в котором рассказал о своем пути в искусстве, о родном Малом театре, которому посвятил более 60 лет жизни, о своих учителях и поделился планами на будущий сезон. Беседовала Наталия Курова.
— Юрий Мефодьевич, не могу не воспользоваться случаем и лично поздравить вас с самой высокой наградой российского государства. На торжественной церемонии на Поклонной горе президент вручил вам Золотую Звезду Героя. Теперь вы самый героический актер России.
— Это стало для меня неожиданным и почетным подарком к юбилею. Ощущать себя обладателем такой награды — большая честь и огромная ответственность. Приятно, что труд работников театра ценится наравне с другими важными для людей профессиями. Пройден огромный путь в искусстве. Я приехал в Москву из Читы в 1953 году. Еще дома увидел фильм о Малом театре, снятый к его 125-летнему юбилею, и влюбился в эту прославленную театральную академию и ее мастеров. Я счастливый человек — мечтал стать актером и стал, мечтал о Малом театре, и теперь это мой родной дом.
После окончания Щепкинского театрального училища был принят в труппу Малого театра, и с тех пор вся моя жизнь, вот уже 63 года, связана с этой великой сценой. В начале был актером, а в 1988 году на общем собрании коллектива был избран художественным руководителем, коим и являюсь до сих пор.
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— Вы пришли в театр, когда там еще работали великие старики Малого — Вера Пашенная, Елена Гоголева, Александра Яблочкина, Михаил Царев, Владимир Ильинский...
— Да, мне повезло общаться с такими большими мастерами, играть с ними на одной сцене. Это великая школа. Студентом второго курса мне довелось вывозить на сцену саму Яблочкину в спектакле "Ярмарка тщеславия". Пока она вела свою цену, я, загримированный под негра, стоял на сцене и ждал, а потом увозил актрису. Это была моя первая бессловесная роль. И это тоже школа — учиться жить на сцене, не говоря ни слова.
Все старики были очень внимательны, великодушны к нам, молодым, старались что-то подсказать, посоветовать. Но главной наставницей, моей крестной мамой в искусстве, да и моего брата Виталия Соломина, стала великая русская актриса Вера Николаевна Пашенная. Она взяла меня на свой курс в училище и потом до конца жизни опекала, следила за моими успехами в театре и кино. Я всегда вспоминаю ее с огромным уважением и благодарностью. Все, что у меня есть, это от нее, от моих учителей Малого.
А теперь артисты — Василий Бочкарев, Людмила Полякова, Борис Клюев — это уже мои ученики. И мы все стараемся передать, что получили — свой опыт и знания — молодым. Стараемся не изменять традиции, бережно относимся к великому наследию, дарованному нам.
— Вы настоящий рыцарь русского психологического театра. Все эти годы и десятилетия вы, независимо от того, какие перемены происходили в стране, какие тенденции завладевали театром, стойко придерживались своей линии — русского психологического театра.
— Я бы сказал — настоящего русского театра, русской актерской школы, одной из лучших в мире. Это богатство, полученное в наследство от основателей Малого, мы не предадим никогда.
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— Вы сыграли огромное количество ролей в театре и кино, причем самых разных — редко кому из артистов так везет. Думаю, вам на судьбу нет причин обижаться?
— Да, судьба ко мне благоволила — я играл в классике русской и зарубежной, в современных пьесах, помню свою работу в спектакле "Любовь Яровая", где моей партнершей была актриса Руфина Нифонтова. Я играл в спектаклях разных жанров — в трагедии, комедии, мелодраме и даже в оперетте. Но больше всего я привержен классике — Чехов, Толстой, Островский, Гоголь, Грибоедов. И до сих пор именно произведения этих великих авторов составляют основу репертуара Малого театра.
— Мне посчастливилось быть на премьере спектакля "Горе от ума", где вы блистательно сыграли Фамусова. Я прекрасно помню, хотя это было лет 20 тому назад, какой был оглушительный успех у спектакля. Вы и сегодня выходите на сцену в этой роли?
— Что касается Фамусова, я играл его почти 19 лет. А теперь все — я сказал в театре, что надо как-то обновлять постановку, делать замену актеров. Спектакль пользуется успехом, идет на аншлагах, и терять его не хочется. Я уже присмотрел двух новых исполнителей на роль Фамусова. Вообще, у нас есть спектакли, которые идут по 20-30 лет, и мы не снимаем их с репертуара, потому что они востребованы, зрители хотят их смотреть. Своим вниманием и любовью к Малому театру и его творчеству публика подтверждает, что мы не ошиблись в своем выборе.
— Сейчас, как я знаю, вы больше занимаетесь режиссурой. Вы и раньше ставили спектакли не только в России, но и в Болгарии, Германии, Чехословакии, Японии. На сцене Малого шли и идут десятки ваших постановок, в числе которых, конечно, прежде всего любимая классика — "Лес" Островского, "Ревизор" Гоголя, чеховская "Чайка". Последние по времени ваши работы — гоголевская "Женитьба", "Дальше — тишина" Виньи Дельмар и "Последний срок" Валентина Распутина.
— С режиссурой я дружу с 1980 года и продолжаю до сих пор. И в планах у меня на новый сезон две постановки. Одна — сказка для детей, которую я буду ставить вместе с молодым режиссером, и вторая — классика. Что конкретно, еще не знаю — время есть, решу.
— Как вы думаете, справится театр с такой бедой, обрушившейся на всех нас и вынудившей театры не работать несколько месяцев? Не отвыкли ли люди от театра?
— Что сейчас говорить, поживем-увидим. Главное, чтобы страшная болезнь ушла, отступила. В зрителях я уверен, думаю, не подведут. Важно, чтобы театр оправдал их доверие и надежды. У нас в Малом все готово к новому сезону, есть уже несколько абсолютно готовых спектаклей, которые мы можем показать прямо сейчас, это "Рождество в доме Купьелло" Эдуардо де Филиппо и "Большая тройка (Ялта-45)" Лукаса Свенссона. Завтра пойду в театр, проверю, как там дела. Я приболел и недели две не был. Но мне повезло, у меня замечательный директор Тамара Михайлова, я ей полностью доверяю.
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— Юрий Мефодьевич, если бы не пандемия, то юбилей бы отметили по-настоящему, юбилейным вечером, банкетом. А сейчас как будете отмечать день рождения?
— Я думаю, праздник перенесем на август-сентябрь, когда все вместе соберемся в театре. А сейчас что за радость одному-то?
— Но праздник все-таки состоится. Как рассказали мне в театре, на Youtube-канале театра выйдет новый документальный фильм "Малый театр Юрия Соломина", который готовился к юбилею в "полевых условиях", и ценность его не качестве записей, а в искренности слов, нежности признаний своему Мастеру от учеников, коллег, партнеров. Также 17 июня будет представлена запись вашего юбилейного вечера 2015 года в честь 80-летия. А в самый день рождения состоится онлайн-премьера фильма "Его Величество Актер". Ну а дома вас будет поздравлять ваша замечательная семья, которая всегда рядом.
— Да, со мной теперь после кончины моей супруги Ольги, с которой мы прожили 60 лет, живет моя дочь Дарья, всегда рядом внучка Александра, а главная моя радость — мои правнуки Федор и Юрий. Ну и, конечно, я не забываю своих четвероногих друзей. Вот мой кот, он и сейчас, пока мы с вами беседуем, сидит рядом, он всегда со мной.
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Малый театрЮрий СоломинМоскваИнтервью - Авторы
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