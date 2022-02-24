https://ria.ru/20220224/nevzorov-1774745342.html

Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 24.02.2022

Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T13:32

2022-02-24T13:32

2022-02-24T13:32

культура

василий бочкарев

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни. Церемония прощания состоялась в четверг 24 февраля в прощальном зале Троекуровском кладбища, ее провел театральный режиссер Владимир Бейлис.Невзорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от захоронений актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой.Проститься с артистом пришли коллеги и друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. В финале церемонии прощания состоялось отпевание артиста.Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".

https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html

https://ria.ru/20220219/nevzorov-1773747065.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Маркова

василий бочкарев, эдуард успенский, борис клюев, борис невзоров, культура, новости культуры