https://ria.ru/20220224/nevzorov-1774745342.html
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 24.02.2022
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:32
2022-02-24T13:32
2022-02-24T13:32
культура
василий бочкарев
эдуард успенский
борис клюев
борис невзоров
культура
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773686722_0:72:2892:1699_1920x0_80_0_0_77c91cc74a79cea2e2b5a6658e4abc7d.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни. Церемония прощания состоялась в четверг 24 февраля в прощальном зале Троекуровском кладбища, ее провел театральный режиссер Владимир Бейлис.Невзорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от захоронений актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой.Проститься с артистом пришли коллеги и друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. В финале церемонии прощания состоялось отпевание артиста.Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".
https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html
https://ria.ru/20220219/nevzorov-1773747065.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/12/1773686722_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_bb1cc8f483b014bccd54a177ba85bf84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий бочкарев, эдуард успенский, борис клюев, борис невзоров, культура, новости культуры
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве