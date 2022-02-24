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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220224/nevzorov-1774745342.html
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 24.02.2022
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022
2022-02-24T13:32
2022-02-24T13:32
культура
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни. Церемония прощания состоялась в четверг 24 февраля в прощальном зале Троекуровском кладбища, ее провел театральный режиссер Владимир Бейлис.Невзорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от захоронений актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой.Проститься с артистом пришли коллеги и друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. В финале церемонии прощания состоялось отпевание артиста.Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".
https://ria.ru/20220218/nevzorov-1773696552.html
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василий бочкарев, эдуард успенский, борис клюев, борис невзоров, культура, новости культуры
13:32 24.02.2022
 
Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Невзоров
Борис Невзоров - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Борис Невзоров
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Народного артиста РФ Бориса Невзорова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни. Церемония прощания состоялась в четверг 24 февраля в прощальном зале Троекуровском кладбища, ее провел театральный режиссер Владимир Бейлис.
Актер Борис Невзоров - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 23:13
Биография Бориса Невзорова
Невзорова похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища, недалеко от захоронений актера Бориса Клюева, писателя Эдуарда Успенского и актрисы Нины Руслановой.
Проститься с артистом пришли коллеги и друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. В финале церемонии прощания состоялось отпевание артиста.
Борис Невзоров — советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".
Актер Борис Невзоров - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
19 февраля, 11:47Культура
В Совфеде назвали смерть артиста Невзорова большой потерей для всех россиян
Опубликовано: Ольга Маркова
 
КультураВасилий БочкаревЭдуард УспенскийБорис КлюевБорис НевзоровКультураНовости культуры
 
 
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