https://ria.ru/20220224/nevzorov-1774703876.html

В Москве простились с Борисом Невзоровым

В Москве простились с Борисом Невзоровым - РИА Новости, 24.02.2022

В Москве простились с Борисом Невзоровым

Церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Невзоровым завершилась в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T11:48

2022-02-24T11:48

2022-02-24T12:00

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом РФ Борисом Невзоровым завершилась в прощальном зале Троекуровского кладбища, передает корреспондент РИА Новости.Ведущий актер Малого театра Невзоров скончался в пятницу от коронавируса на 73-м году жизни. Церемония прощания состоялась в четверг 24 февраля в прощальном зале Троекуровском кладбища, ее провел театральный режиссёр Владимир Бейлис.Проститься с артистом пришли коллеги и друзья — Василий Бочкарев, Александр Ермаков, Алексей Дубровский, Юрий Соломин, Валерий Афанасьев, Алексей Анохин, Евгений Воронов, Александр Клюквин и другие. Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин выразил свои соболезнования и поделился воспоминаниями о Невзорове, едва сдержав слезы."Уходя со сцены артист должен оставлять кусочек своего сердца. И вот, 40 лет занимаясь руководством Малого театра, я понимаю, что это такое — оставлять кусочек своего сердца. Это трудно. Я знал Невзорова более 20 лет, я и пригласил его тогда в театр, 20 лет назад. И он в каждой работе, будь то трагедия, комедия, детектив, оставлял свое сердце. Он оставил его на всю жизнь, и мы будем помнить это", — сказал Соломин.Народный артист РФ Александр Коршунов также вспомнил о своей дружбе с Невзоровым."Боречка… Я знаю тебя 52 года. Тебя всегда все очень любили. Все и всегда. Ты всегда был центром — на курсе, в театре, в спектакле. Тебя нельзя было не заметить, не полюбить. Ты всегда был первым. Ты первый из нас снялся в кино. У тебя у первого из мужиков с курса родился сын. Ты замечательный актер, живой актер. Ты умел невероятно плакать на сцене… Ты плакал так, что плакал весь зал. Низкий тебе поклон за нашу совместную жизнь, было очень много всего. Ты все помнишь, все знаешь. Я ждал, что все наладится, ты поправишься. Надеялся, что мы еще поработаем вместе. Спасибо тебе, Боречка", — сказал Коршунов в финале церемонии прощания.В завершение церемонии Бейлис пообещал, что Малый театр будет ставить спектакли в память о нем.Борис Невзоров - советский и российский актер театра и кино. Известен ролями в таких картинах, как "Говорит Москва", "Красные колокола", "Журавль в небе", "Найти и обезвредить", а также ролью в сериале "Последний министр".

https://ria.ru/20220219/nevzorov-1773747065.html

https://ria.ru/20220221/nevzorov-1774002953.html

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, культура, новости культуры, борис невзоров, василий бочкарев, александр коршунов, юрий соломин, малый театр, россия