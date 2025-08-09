Рейтинг@Mail.ru
Актера Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище - РИА Новости, 09.08.2025
Культура
 
18:10 09.08.2025 (обновлено: 18:22 09.08.2025)
Актера Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище
Актера Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, театрального педагога Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Сафронов скончался в возрасте 84 лет в среду. Церемония прощания прошла в Москве в Щепкинском фойе Исторического здания Малого театра. Проводить великого мастера в последний путь пришли его родные, ученики и выпускники, поклонники таланта Сафронова, а также его коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и Малого театра. Среди них главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, народные артисты РФ Валерий Афанасьев, Александр Вершинин и Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис, заслуженные артисты России Василий Зотов, актер Сергей Лавыгин и другие. Коллеги Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники направили траурные венки. После прощания Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище. Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей. Долгие годы Сафронов занимался педагогической деятельностью. С 1975 года преподавал мастерство актера в ВТУ имени Щепкина, где вплоть до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской. Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи". В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м - народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).
ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, театрального педагога Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости.
Сафронов скончался в возрасте 84 лет в среду.
Церемония прощания прошла в Москве в Щепкинском фойе Исторического здания Малого театра. Проводить великого мастера в последний путь пришли его родные, ученики и выпускники, поклонники таланта Сафронова, а также его коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и Малого театра. Среди них главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, народные артисты РФ Валерий Афанасьев, Александр Вершинин и Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис, заслуженные артисты России Василий Зотов, актер Сергей Лавыгин и другие.
Коллеги Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники направили траурные венки. После прощания Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище.
Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей.
Долгие годы Сафронов занимался педагогической деятельностью. С 1975 года преподавал мастерство актера в ВТУ имени Щепкина, где вплоть до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской.
Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи".
В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м - народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).
