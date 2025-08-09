https://ria.ru/20250809/safronov-2034352985.html

Актера Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Актера Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище - РИА Новости, 09.08.2025

Актера Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище

Народного артиста РФ, театрального педагога Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T18:10:00+03:00

2025-08-09T18:10:00+03:00

2025-08-09T18:22:00+03:00

культура

россия

москва

высшее театральное училище имени щепкина

малый театр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034353630_0:233:2920:1876_1920x0_80_0_0_c0081b802a15b3470dd0e1f6dbb06eed.jpg

ДОЛГОПРУДНЫЙ (Московская область), 9 авг - РИА Новости. Народного артиста РФ, театрального педагога Владимира Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье, передает корреспондент РИА Новости. Сафронов скончался в возрасте 84 лет в среду. Церемония прощания прошла в Москве в Щепкинском фойе Исторического здания Малого театра. Проводить великого мастера в последний путь пришли его родные, ученики и выпускники, поклонники таланта Сафронова, а также его коллеги из Высшего театрального училища имени Щепкина и Малого театра. Среди них главный режиссер Малого театра Алексей Дубровский, народные артисты РФ Валерий Афанасьев, Александр Вершинин и Василий Бочкарев, режиссер Владимир Бейлис, заслуженные артисты России Василий Зотов, актер Сергей Лавыгин и другие. Коллеги Сафронова и студенты из ВТУ имени Щепкина, а также его выпускники направили траурные венки. После прощания Сафронова похоронили на Долгопрудненском кладбище. Владимир Сафронов родился в 1940 году в Москве. В 1962 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, затем служил в Первом московском областном драматическом театре и в Московском драматическом театре имени Пушкина. В 1972 году уже зрелым мастером пришел в Малый театр. На этой сцене он сыграл около 60 ролей. Долгие годы Сафронов занимался педагогической деятельностью. С 1975 года преподавал мастерство актера в ВТУ имени Щепкина, где вплоть до конца жизни был художественным руководителем собственной мастерской. Сафронов много работал на телевидении, вел программы, посвященные Советской армии, "Впрок" на НТВ и "Экспертизу" на РТР. В кино снялся в 1967 году в фильме "Осенние свадьбы", сыграл также в нескольких сериалах, в том числе "Следствие ведут ЗнаТоКи" и "Звезда эпохи". В 1982 году Сафронов удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 2006-м - народного артиста России. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997).

https://ria.ru/20250809/safronov-2034316458.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, высшее театральное училище имени щепкина, малый театр