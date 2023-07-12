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В Москве умерла дочь экс-губернатора Пензенской области

В Москве умерла дочь экс-губернатора Пензенской области - РИА Новости, 12.07.2023

В Москве умерла дочь экс-губернатора Пензенской области

Дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталью нашли мертвой в Москве, по предварительным данным, она скончалась из-за проблем с сердцем,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:47

2023-07-12T11:47

2023-07-12T15:28

происшествия

пензенская область

москва

василий бочкарев

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дочь экс-губернатора Пензенской области Василия Бочкарева Наталью нашли мертвой в Москве, по предварительным данным, она скончалась из-за проблем с сердцем, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, причиной смерти Бочкаревой стала острая сердечная недостаточность", — сказал источник.Собеседник агентства уточнил, что, по имеющимся сейчас данным, ее смерть не носит криминального характера.Василий Бочкарев — экс-губернатор Пензенской области и член Совфеда. Скончался в 2016 году. О Наталье, его дочери, известно мало. СМИ писали, что она занималась бизнесом.Кроме того, "Комсомольская правда" отмечает, что Бочкарева уже попадала в криминальные сводки два года назад, попавшись на обман мошенников. Тогда, по данным издания, она отдала "гадалке" 16 миллионов рублей, а последняя после получения денег исчезла. Делом занималась полиция, однако итоги расследования издание не приводит.

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происшествия, пензенская область, москва, василий бочкарев