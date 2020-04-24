Что смотреть онлайн 24 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перед выходными театры, музеи, концертные площадки приготовили обширную программу. Это "Чайка" МДТ — Театра Европы или новое прочтение "Анны Карениной" пермского Театр-Театр. А еще можно попасть на поэтический марафон или концерт Дианы Арбениной. О том, что интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.