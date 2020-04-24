Что смотреть онлайн 24 апреля. Расписание трансляций

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Перед выходными театры, музеи, концертные площадки приготовили обширную программу. Это "Чайка" МДТ — Театра Европы или новое прочтение "Анны Карениной" пермского Театр-Театр. А еще можно попасть на поэтический марафон или концерт Дианы Арбениной. О том, что интересного можно найти в Интернете — в материале РИА Новости.
Утро
С 2:30 (24 апреля) до 01:30 (25 апреля) будет доступна трансляция "Веселой вдовы" от Метрополитен-опера. Ее поставила известный режиссер и хореограф бродвейских мюзиклов Сюзан Строман.
В этой комедии положений есть все: яркие костюмы, интересные декорации и, конечно, канкан. Это запись постановки 2014 года, в которой сыграли Рене Флеминг, Келли О’Хара, Натан Ганн.
© Фото : Theatre HD
Фрагмент спектакля "Веселая вдова"
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Фрагмент спектакля "Веселая вдова"
© Фото : Theatre HD
© Фото : Theatre HDСцена из спектакля "Веселая вдова"
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Сцена из спектакля "Веселая вдова"
© Фото : Theatre HD
© Фото : Theatre HD
Фрагмент спектакля "Веселая вдова"
3 из 3
Фрагмент спектакля "Веселая вдова"
© Фото : Theatre HD
1 из 3
Фрагмент спектакля "Веселая вдова"
© Фото : Theatre HD
2 из 3
Сцена из спектакля "Веселая вдова"
© Фото : Theatre HD
3 из 3
Фрагмент спектакля "Веселая вдова"
© Фото : Theatre HD
В 11:00 Владимирский театр кукол представит спектакль "Незнайка-путешественник" по произведению Николая Носова. Зрители побывают в Цветочном городе и встретят Знайку и Пилюлькина, Винтика и Шпунтика, Ворчуна, и главного героя Незнайку.
С 12:00 можно попасть на второй 12-часовой поэтический марафон Политеха. Стихи будут читать Владимир Познер, Константин Богомолов, Вениамин Смехов и еще около 50 поэтов и актеров.
В 12:00 пройдет еще один марафон, но музыкальный. Участие в акции "Я буду ждать свою музыку" подтвердили "Ногу Свело!", Нейромонах Феофан, LOUNA, Uma2rman, СЛОТ, Линда, Алексей Кортнев Александр Ф. Скляр.
День
В 13:00 Берлинская государственная опера покажет запись концерта дирижера и пианиста Даниэля Баренбойма, на котором он сыграет "клавирные сонаты" Бетховена.
В 14:00 Концертный Зал имени Чайковского представит "Сказки с оркестром" вместе с актрисой Анной Большовой. В программе — "Питер Пен" Джеймса Барри на музыку Чайковского, Рахманинова, Шостаковича.
В 16:30 Русский музей выйдет онлайн, чтобы провести экскурсию "Музей Людвига в Русском музее".
В 17:00 Пермский Театр-театр покажет стильное прочтение классики — "Анну Каренину" в постановке Владимира Золотаря. Режиссер представляет мир героев в виде бутика или модной галереи.
В 18:00 Третьяковская галерея откроет доступ к очередному выпуску "Истории одного шедевра", посвященного картине Михаила Врубеля "Принцесса Греза" (1896). Можно будет не только поближе рассмотреть масштабное панно художника, но и узнать, как оно попало в музей, и как Василий Поленов и Константин Коровин принимали участие в его создании.
Вечер
В 19:00 Малый театр покажет постановку "Визит старой дамы" по Дюрренматту. В центре сюжета этой комедии – ответ на вопрос, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма. В ролях - Людмила Титова, Василий Бочкарев, режиссер — Илан Ронен (Израиль).
© Фото : Малый театр
Сцена из спектакля "Визит старой дамы"
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Сцена из спектакля "Визит старой дамы"
© Фото : Малый театр
© Фото : Малый театрФрагмент спектакля "Визит старой дамы"
2 из 2
Фрагмент спектакля "Визит старой дамы"
© Фото : Малый театр
1 из 2
Сцена из спектакля "Визит старой дамы"
© Фото : Малый театр
2 из 2
Фрагмент спектакля "Визит старой дамы"
© Фото : Малый театр
В 19:00 МТЮЗ в рамках "Недели спектаклей Камы Гинкаса" покажет его "Полифонию мира". Проект поставили для Международной Театральной олимпиады в 2001 году. После трансляции будет представлен фильм "Что это было?" о том, как проект создавался.
В 19:00 санкт-петербургский МДТ — Театр Европы представит "Чайку" в постановке Льва Додина с Ксенией Раппопорт в роли Нины Заречной. Премьера спектакля прошла в 2001 году, а запись - 2004 года.
© Фото : МДТ театр ЕвропыСцена спектакля "Чайка"
© Фото : МДТ театр Европы
Сцена спектакля "Чайка"
В 19:00 можно "посетить" Электротеатр Станиславский и посмотреть "Синюю птицу. Блаженство". Это финальная часть трехдневного спектакля, все записи будут доступны еще сутки.
В 19:00 Александринский театр в своих соцсетях покажет постановку "Старая женщина высиживает" — настоящая философия абсурда. После трансляции — обсуждение спектакля в прямом эфире в Инстаграме Александринки.
В 19:00 Новая опера представит запись спектакля "Лоэнгрин" про рыцаря Святого Грааля от 2019 года. Постановку осуществила творческая группа Датской Королевской оперы.
В 19:00 ТЮЗ имени Брянцева покажет "Спички" по пьесе современного белорусского драматурга, сценариста и поэта Константина Стешика. Возрастной рейтинг 18+.
В 19:00 Московский областной театр кукол в рамках программы "Большие гастроли" представит постановку "Мойры Петроградского района". Это интерпретация театра мифов Древней Греции.
В 19:00 "Музыкальная пауза" — на платформе Okko. Там пройдет бесплатный концерт Дианы Арбениной "…и все будет хорошо". Смотреть можно без регистрации, а если не успели, шоу будет доступно в записи.
В 19:00 Ленком представит "Сны господина де Мольера…" по пьесе Булгакова "Кабала святош" с Игорем Миркурбановым, Анной Большовой, Владимиром Юматовым.
В 19:00 Театр Маяковского как часть проекта "Маленькие вечера" покажет творческую встречу с Анной Ардовой.
© Фото : Театр МаяковскогоАнна Ардова на творческом вечере
© Фото : Театр Маяковского
Анна Ардова на творческом вечере
В 19:30 Театр Мастерская покажет спектакль-притчу "Нараяма" в постановке Михаила Черняка по новелле японца Ситиро Фукадзавы про любовь сыновей и матерей.
В 20:00 Международный культурный проект "Русские сезоны" представит трансляцию юбилейного концерта ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева "Моисеевцам – 80". Шоу проходило в Большом театре в 2017 году. В программе – произведения из цикла "Танцы народов мира" (русский танец "Лето", сюита греческих танцев "Сиртаки", хореографическая картина "Рок-н-ролл" и легендарное "Яблочко").
В 21:00 откроется доступ к записи мюзикла "Любовь не умрет никогда" Эндрю Ллойда Уэббера. Посмотреть сиквел "Призрака Оперы" можно будет до вечера воскресенья.