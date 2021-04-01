https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html

Мертвые Д. и Живой Т. Театральные премьеры апреля

Мертвые Д. и Живой Т. Театральные премьеры апреля

Переосмысление классики, новый взгляд на 1980-е и роуд-муви по русскому фольклору — в апреле театры выпускают разнообразные и необычные спектакли. Ставят... РИА Новости, 01.04.2021

2021-04-01T08:00

2021-04-01T08:00

2021-04-01T11:29

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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Переосмысление классики, новый взгляд на 1980-е и роуд-муви по русскому фольклору — в апреле театры выпускают разнообразные и необычные спектакли. Ставят Богомолов, Карбаускис, Меньшиков и не только. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Звездная классика в МаломВ Малом театре — Гоголь в инсценировке Булгакова, Алексей Дубровский представит новую версию "Мертвых душ".Сюжет известен, но интерпретация необычна.И в самом деле: мечтателю Манилову не с кем поговорить, неоднократно вспоминает свое вдовство Коробочка, жаждет общения Ноздрев. А Чичиков затеял всю эту комбинацию, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека". На сцене будет звездный состав: Василий Бочкарев (Плюшкин), Ирина Муравьева (Коробочка), Борис Невзоров (Собакевич), Владимир Носик (Губернатор), Александр Клюквин (Манилов).Премьера намечена на 3 и 11 апреля.Богомолов в ПермиВ Пермском театре оперы и балета — новая версия "Кармен". Это также первая работа Константина Богомолова на большой оперной сцене. Предполагается свежий взгляд на хрестоматийную партитуру.Для спектакля написали диалоги на русском языке — на основе французского либретто, сохранив сюжетную линию и дополнив текст деталями.Сценография отсылает к началу XX века, времени черно-белых фотографий с сепией. Поэтому декорации выполнены преимущественно из железа с оттенком ржавчины.Премьерные спектакли намечены на 3, 4, 6 и 7 апреля. Побег из семьи в Театре нацийВ Театре наций — премьера спектакля "Живой Т." Данила Чащина по незавершенной драме Толстого "Живой труп". Классический текст дополнят фактами из семейной жизни Льва Николаевича.В основе оригинальной пьесы — история разбирательства о незаконном расторжении брака. Прототипы персонажей — реальная семейная пара. Муж, не желая разводиться, решил инсценировать самоубийство, чтобы освободить от себя жену.Чащин с драматургом Юлией Поспеловой сделали собственную версию, дополнив пьесу фрагментами из дневников Толстого и его жены Софьи Андреевны. Спектакль расскажет, как развивались их отношения, почему герой решился на побег из семьи. В главных ролях — Дмитрий Лысенков, Елена Николаева и Георгий Иобадзе.Премьерные спектакли 9, 10, 11 апреля.Подростки в РАМТПостановка в стиле роуд-муви по специально написанной для театра пьесе Марии Малухиной "Василисса" — в РАМТ.Режиссер подросткового хоррора о взрослении — Филипп Гуревич. Главная героиня Василисса оказывается затерянной между реальным миром и выдуманным. В сказочном она противостоит мистическим силам природы и пытается ответить на вопросы "кто я, откуда?". Ей придется испытать страх, встретиться с предательством, первой любовью.Премьерные спектакли намечены на 13, 17, 18, 24 и 25 апреля.Мольер Маяковского"Школу жен" Жан-Батиста Мольера готовит худрук Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.Задачу себе театр поставил непростую. Даже Мольер говорил, что быть комедиографом труднее, чем автором трагедий. В Маяковке решили показать глубину мольеровских персонажей, несмотря на бравурный юмор.Сюжет менять не стали: богатый господин Арнольф хочет жениться и выращивает себе в монастыре будущую жену из бедной девочки Агнесы. Ну а потом обнаруживает, что какой-то щеголь обхаживает его протеже.В роли Арнольфа — Анатолий Лобоцкий, Агнесой станет Наталья Палагушкина. Премьера запланирована на 17 и 18 апреля.Новая классика в Театре на ТаганкеСмелое переосмысление классического "Вишневого сада" в версии Юрия Муравицкого — в Театре на Таганке. В роли Раневской — Ирина Апексимова.Муравицкий отмечает, что "Вишневый сад" — драматичный текст, "затягивающий на территорию пронзительной грусти". Он с актерами намерен преодолеть "чеховскую тоску".Спектаклю придется выдержать сравнение с легендарным "Вишневым садом" Анатолия Эфроса 1975 года, поставленным на Таганке с Владимиром Высоцким и Аллой Демидовой.Муравицкий собирается разрушить стереотипы, противопоставляя эстрадную эстетику пафосу высокой трагедии.В этом ему помогут актеры Любовь Селютина, Сергей Векслер, Сергей Ушаков.Спектакль "Вишневый сад. Комедия" покажут в Театре на Таганке 23 и 24 апреля.Любовный треугольник в ЕрмоловскомВ театре Ермоловой готовят пьесу "Оглянись во гневе" Джона Осборна 1956 года в сценической редакции Олега Меньшикова и Сергея Окунева.Сюжет — любовный треугольник. Его участники: Джимми, интеллектуал со вспыльчивым нравом, его жена Элисон и ее высокомерная подруга Элена. Главный герой вымещает на близких боль от неприятия настоящего, но оказывается ранимым и неуверенным в себе.Это история непростого взросления, постижения чувства ответственности за другого. В спектакле речь идет об отношениях, попытках обрести себя и гармонию в семье и в мире.В постановке заняты Андрей Мартынов, Максим Теняков, Полина Синильникова, Вероника Сафонова.Премьера намечена на 24 и 25 апреля.Психоделика в "Гоголь-центре"В "Гоголь-центре" заново взглянут на знаменитый роман Хантера Томпсона. Спектакль называется "Страх и ненависть в Москве".Филипп Авдеев, выступивший в качестве режиссера, и драматург Егор Прокопьев не инсценировали роман, а создали оригинальную пьесу, вдохновленную идеями Томпсона, его стилем жизни и подходом к текстам.Друзья приехали на светскую тусовку сделать репортаж. В итоге все превращается в психоделическое путешествие, в котором герои встречаются с собственными страхами.Авторы хотят, чтобы зрители вместе с героями постарались понять происходящее вокруг, а потом осознать, что "страх, ненависть и отвращение существуют в нас самих".Премьера намечена на 30 апреля.Новые смыслы в БДТНа сцене БДТ имени Товстоногова — спектакль "Ничего этого не будет" Романа Михайлова, переосмысление 1980-х с точки зрения аутичного подростка.Детали и дату премьеры еще держат в секрете. Но известно, что главный герой Дима живет в маленьком городе, ни с кем не общается, хранит тайны. Он отправляется в деревню, местные принимают его как своего, а потом произойдет странное. Дима что-то увидит на сцене сельского клуба, и это изменит его жизнь.В постановке сочетаются театр и кино (специально сняли мини-фильм), атмосфера — медитативная, нежная и трепетная.Премьера намечена на апрель, точную дату в театре объявят позднее.

https://ria.ru/20210329/leonardo-1603010693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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