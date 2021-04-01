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https://ria.ru/20210401/teatr-1603493874.html
Мертвые Д. и Живой Т. Театральные премьеры апреля
Мертвые Д. и Живой Т. Театральные премьеры апреля
Переосмысление классики, новый взгляд на 1980-е и роуд-муви по русскому фольклору — в апреле театры выпускают разнообразные и необычные спектакли. Ставят... РИА Новости, 01.04.2021
2021-04-01T08:00
2021-04-01T11:29
что посмотреть
куда сходить
культура
театр
знаменитости
гоголь-центр
константин богомолов
российский академический молодежный театр
московский драматический театр имени м. н. ермоловой
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Переосмысление классики, новый взгляд на 1980-е и роуд-муви по русскому фольклору — в апреле театры выпускают разнообразные и необычные спектакли. Ставят Богомолов, Карбаускис, Меньшиков и не только. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.Звездная классика в МаломВ Малом театре — Гоголь в инсценировке Булгакова, Алексей Дубровский представит новую версию "Мертвых душ".Сюжет известен, но интерпретация необычна.И в самом деле: мечтателю Манилову не с кем поговорить, неоднократно вспоминает свое вдовство Коробочка, жаждет общения Ноздрев. А Чичиков затеял всю эту комбинацию, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека". На сцене будет звездный состав: Василий Бочкарев (Плюшкин), Ирина Муравьева (Коробочка), Борис Невзоров (Собакевич), Владимир Носик (Губернатор), Александр Клюквин (Манилов).Премьера намечена на 3 и 11 апреля.Богомолов в ПермиВ Пермском театре оперы и балета — новая версия "Кармен". Это также первая работа Константина Богомолова на большой оперной сцене. Предполагается свежий взгляд на хрестоматийную партитуру.Для спектакля написали диалоги на русском языке — на основе французского либретто, сохранив сюжетную линию и дополнив текст деталями.Сценография отсылает к началу XX века, времени черно-белых фотографий с сепией. Поэтому декорации выполнены преимущественно из железа с оттенком ржавчины.Премьерные спектакли намечены на 3, 4, 6 и 7 апреля. Побег из семьи в Театре нацийВ Театре наций — премьера спектакля "Живой Т." Данила Чащина по незавершенной драме Толстого "Живой труп". Классический текст дополнят фактами из семейной жизни Льва Николаевича.В основе оригинальной пьесы — история разбирательства о незаконном расторжении брака. Прототипы персонажей — реальная семейная пара. Муж, не желая разводиться, решил инсценировать самоубийство, чтобы освободить от себя жену.Чащин с драматургом Юлией Поспеловой сделали собственную версию, дополнив пьесу фрагментами из дневников Толстого и его жены Софьи Андреевны. Спектакль расскажет, как развивались их отношения, почему герой решился на побег из семьи. В главных ролях — Дмитрий Лысенков, Елена Николаева и Георгий Иобадзе.Премьерные спектакли 9, 10, 11 апреля.Подростки в РАМТПостановка в стиле роуд-муви по специально написанной для театра пьесе Марии Малухиной "Василисса" — в РАМТ.Режиссер подросткового хоррора о взрослении — Филипп Гуревич. Главная героиня Василисса оказывается затерянной между реальным миром и выдуманным. В сказочном она противостоит мистическим силам природы и пытается ответить на вопросы "кто я, откуда?". Ей придется испытать страх, встретиться с предательством, первой любовью.Премьерные спектакли намечены на 13, 17, 18, 24 и 25 апреля.Мольер Маяковского"Школу жен" Жан-Батиста Мольера готовит худрук Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.Задачу себе театр поставил непростую. Даже Мольер говорил, что быть комедиографом труднее, чем автором трагедий. В Маяковке решили показать глубину мольеровских персонажей, несмотря на бравурный юмор.Сюжет менять не стали: богатый господин Арнольф хочет жениться и выращивает себе в монастыре будущую жену из бедной девочки Агнесы. Ну а потом обнаруживает, что какой-то щеголь обхаживает его протеже.В роли Арнольфа — Анатолий Лобоцкий, Агнесой станет Наталья Палагушкина. Премьера запланирована на 17 и 18 апреля.Новая классика в Театре на ТаганкеСмелое переосмысление классического "Вишневого сада" в версии Юрия Муравицкого — в Театре на Таганке. В роли Раневской — Ирина Апексимова.Муравицкий отмечает, что "Вишневый сад" — драматичный текст, "затягивающий на территорию пронзительной грусти". Он с актерами намерен преодолеть "чеховскую тоску".Спектаклю придется выдержать сравнение с легендарным "Вишневым садом" Анатолия Эфроса 1975 года, поставленным на Таганке с Владимиром Высоцким и Аллой Демидовой.Муравицкий собирается разрушить стереотипы, противопоставляя эстрадную эстетику пафосу высокой трагедии.В этом ему помогут актеры Любовь Селютина, Сергей Векслер, Сергей Ушаков.Спектакль "Вишневый сад. Комедия" покажут в Театре на Таганке 23 и 24 апреля.Любовный треугольник в ЕрмоловскомВ театре Ермоловой готовят пьесу "Оглянись во гневе" Джона Осборна 1956 года в сценической редакции Олега Меньшикова и Сергея Окунева.Сюжет — любовный треугольник. Его участники: Джимми, интеллектуал со вспыльчивым нравом, его жена Элисон и ее высокомерная подруга Элена. Главный герой вымещает на близких боль от неприятия настоящего, но оказывается ранимым и неуверенным в себе.Это история непростого взросления, постижения чувства ответственности за другого. В спектакле речь идет об отношениях, попытках обрести себя и гармонию в семье и в мире.В постановке заняты Андрей Мартынов, Максим Теняков, Полина Синильникова, Вероника Сафонова.Премьера намечена на 24 и 25 апреля.Психоделика в "Гоголь-центре"В "Гоголь-центре" заново взглянут на знаменитый роман Хантера Томпсона. Спектакль называется "Страх и ненависть в Москве".Филипп Авдеев, выступивший в качестве режиссера, и драматург Егор Прокопьев не инсценировали роман, а создали оригинальную пьесу, вдохновленную идеями Томпсона, его стилем жизни и подходом к текстам.Друзья приехали на светскую тусовку сделать репортаж. В итоге все превращается в психоделическое путешествие, в котором герои встречаются с собственными страхами.Авторы хотят, чтобы зрители вместе с героями постарались понять происходящее вокруг, а потом осознать, что "страх, ненависть и отвращение существуют в нас самих".Премьера намечена на 30 апреля.Новые смыслы в БДТНа сцене БДТ имени Товстоногова — спектакль "Ничего этого не будет" Романа Михайлова, переосмысление 1980-х с точки зрения аутичного подростка.Детали и дату премьеры еще держат в секрете. Но известно, что главный герой Дима живет в маленьком городе, ни с кем не общается, хранит тайны. Он отправляется в деревню, местные принимают его как своего, а потом произойдет странное. Дима что-то увидит на сцене сельского клуба, и это изменит его жизнь.В постановке сочетаются театр и кино (специально сняли мини-фильм), атмосфера — медитативная, нежная и трепетная.Премьера намечена на апрель, точную дату в театре объявят позднее.
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Мертвые Д. и Живой Т. Театральные премьеры апреля

08:00 01.04.2021 (обновлено: 11:29 01.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкИрина Муравьева в роли Коробочки в спектакле по роману Н.В.Гоголя "Мертвые души" режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре.
Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре. - РИА Новости, 1920, 01.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. Переосмысление классики, новый взгляд на 1980-е и роуд-муви по русскому фольклору — в апреле театры выпускают разнообразные и необычные спектакли. Ставят Богомолов, Карбаускис, Меньшиков и не только. О самых интересных премьерах — в материале РИА Новости.

Звездная классика в Малом

В Малом театре — Гоголь в инсценировке Булгакова, Алексей Дубровский представит новую версию "Мертвых душ".
Сюжет известен, но интерпретация необычна.

"Для меня, не исключая гениального юмора Гоголя и вечной актуальности коррупционной составляющей нашей жизни, одной из основных тем спектакля является одиночество, — говорит Дубровский. — Словосочетание "мертвые души" начинает приобретать новый смысл".

И в самом деле: мечтателю Манилову не с кем поговорить, неоднократно вспоминает свое вдовство Коробочка, жаждет общения Ноздрев. А Чичиков затеял всю эту комбинацию, чтобы "иметь жену и детей, исполнить долг человека".
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле "Мертвые души" в Малом театре

Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре.
1 из 3

Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле "Мертвые души" в Малом театре

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Сцена из спектакля по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре

Сцена из спектакля по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре.
2 из 3

Сцена из спектакля по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Владимир Носик в роли губернатора и Мария Кривенцева в роли дочки губернатора в спектакле по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души"

Владимир Носик в роли Губернатора и Мария Кривенцева (справа) в роли Дочки губернатора в спектакле по роману Н.В.Гоголя Мертвые души режиссёра-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре.
3 из 3

Владимир Носик в роли губернатора и Мария Кривенцева в роли дочки губернатора в спектакле по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
1 из 3

Ирина Муравьева в роли Коробочки в спектакле "Мертвые души" в Малом театре

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
2 из 3

Сцена из спектакля по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души" режиссера-постановщика Алексея Дубровского в Малом театре

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Владимир Носик в роли губернатора и Мария Кривенцева в роли дочки губернатора в спектакле по роману Н. В. Гоголя "Мертвые души"

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
На сцене будет звездный состав: Василий Бочкарев (Плюшкин), Ирина Муравьева (Коробочка), Борис Невзоров (Собакевич), Владимир Носик (Губернатор), Александр Клюквин (Манилов).
Премьера намечена на 3 и 11 апреля.

Богомолов в Перми

© Фото : Пермский театр оперы и балетаРепетиция оперы "Кармен"
Репетиция оперы Кармен - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Репетиция оперы "Кармен"
В Пермском театре оперы и балета — новая версия "Кармен". Это также первая работа Константина Богомолова на большой оперной сцене. Предполагается свежий взгляд на хрестоматийную партитуру.

"Это самая популярная опера в мире, вокруг нее множество штампов, которые мешают восприятию, — напоминает дирижер, музыкальный руководитель постановки Филипп Чижевский. — Мне хочется исполнить "Кармен" с чистого листа".

Для спектакля написали диалоги на русском языке — на основе французского либретто, сохранив сюжетную линию и дополнив текст деталями.
© Фото : Пермский театр оперы и балетаРепетиция оперы "Кармен"
Репетиция оперы Кармен - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Пермский театр оперы и балета
Репетиция оперы "Кармен"
Сценография отсылает к началу XX века, времени черно-белых фотографий с сепией. Поэтому декорации выполнены преимущественно из железа с оттенком ржавчины.
Премьерные спектакли намечены на 3, 4, 6 и 7 апреля.

Побег из семьи в Театре наций

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяПромо спектакля "Живой Т"
Промо спектакля Живой Т - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
Промо спектакля "Живой Т"
В Театре наций — премьера спектакля "Живой Т." Данила Чащина по незавершенной драме Толстого "Живой труп". Классический текст дополнят фактами из семейной жизни Льва Николаевича.
В основе оригинальной пьесы — история разбирательства о незаконном расторжении брака. Прототипы персонажей — реальная семейная пара. Муж, не желая разводиться, решил инсценировать самоубийство, чтобы освободить от себя жену.
Чащин с драматургом Юлией Поспеловой сделали собственную версию, дополнив пьесу фрагментами из дневников Толстого и его жены Софьи Андреевны. Спектакль расскажет, как развивались их отношения, почему герой решился на побег из семьи.
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Промо спектакля "Живой Т."

Промо спектакля Живой Т
1 из 3

Промо спектакля "Живой Т."

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

Фото из спектакля "Живой Т."

Промо спектакля Живой Т
2 из 3

Фото из спектакля "Живой Т."

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира ПолярнаяПромо спектакля "Живой Т"
Промо спектакля Живой Т
3 из 3
Промо спектакля "Живой Т"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
1 из 3

Промо спектакля "Живой Т."

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
2 из 3

Фото из спектакля "Живой Т."

© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная
3 из 3
Промо спектакля "Живой Т"
© Фото : пресс-служба Театра Наций/Ира Полярная

"Интересно исследовать, как истончаются отношения между людьми. Из-за чего счастливый брак заканчивается разводом, близкие становятся друг для друга "живыми трупами". И такими же трупами могут быть не только супруги, но и спектакль, театр, страна", — говорит Чащин.

В главных ролях — Дмитрий Лысенков, Елена Николаева и Георгий Иобадзе.
Премьерные спектакли 9, 10, 11 апреля.

Подростки в РАМТ

© Фото : пресс-служба РАМТСцена из спектакля "Василисса"
Сцена из спектакля Василисса - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба РАМТ
Сцена из спектакля "Василисса"
Постановка в стиле роуд-муви по специально написанной для театра пьесе Марии Малухиной "Василисса" — в РАМТ.
Режиссер подросткового хоррора о взрослении — Филипп Гуревич. Главная героиня Василисса оказывается затерянной между реальным миром и выдуманным. В сказочном она противостоит мистическим силам природы и пытается ответить на вопросы "кто я, откуда?". Ей придется испытать страх, встретиться с предательством, первой любовью.
© Фото : пресс-служба РАМТСцена из спектакля "Василисса"
Сцена из спектакля Василисса - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба РАМТ
Сцена из спектакля "Василисса"

"Мне кажется важным размывать границы назидательности в спектаклях для детей и подростков — "это хорошо/это плохо" — и говорить о полутонах, о неоднозначности реального мира, — отмечает Гуревич. — О зле, порой неочевидном и привлекательном, и добре, которое бывает неискренним и напоказ".

Премьерные спектакли намечены на 13, 17, 18, 24 и 25 апреля.

Мольер Маяковского

© Фото : Пресс-служба Театра МаяковскогоРежиссер Миндаугас Карбаускис на репетиции "Школы жен"
Режиссер Миндаугас Карбаускис на репетиции Школы жен - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Маяковского
Режиссер Миндаугас Карбаускис на репетиции "Школы жен"
"Школу жен" Жан-Батиста Мольера готовит худрук Театра Маяковского Миндаугас Карбаускис.
Задачу себе театр поставил непростую. Даже Мольер говорил, что быть комедиографом труднее, чем автором трагедий. В Маяковке решили показать глубину мольеровских персонажей, несмотря на бравурный юмор.
© Фото : Пресс-служба Театра МаяковскогоНа репетиции спектакля "Школа жен" Театра Маяковского
На репетиции спектакля Школа жен Театра Маяковского - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Пресс-служба Театра Маяковского
На репетиции спектакля "Школа жен" Театра Маяковского
Сюжет менять не стали: богатый господин Арнольф хочет жениться и выращивает себе в монастыре будущую жену из бедной девочки Агнесы. Ну а потом обнаруживает, что какой-то щеголь обхаживает его протеже.
В роли Арнольфа — Анатолий Лобоцкий, Агнесой станет Наталья Палагушкина.
Премьера запланирована на 17 и 18 апреля.

Новая классика в Театре на Таганке

© Фото : пресс-служба Театра на ТаганкеСпектакль "Вишневый сад. Комедия"
Спектакль Вишневый сад. Комедия - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба Театра на Таганке
Спектакль "Вишневый сад. Комедия"
Смелое переосмысление классического "Вишневого сада" в версии Юрия Муравицкого — в Театре на Таганке. В роли Раневской — Ирина Апексимова.
Муравицкий отмечает, что "Вишневый сад" — драматичный текст, "затягивающий на территорию пронзительной грусти". Он с актерами намерен преодолеть "чеховскую тоску".

"Для меня это исследование драматургии Чехова, специфики его юмора. Чехова-драматурга сделали священной коровой, хотя на деле он живой, язвительный, саркастичный автор", — подчеркивает режиссер.

© Фото : пресс-служба Театра на ТаганкеСпектакль "Вишневый сад. Комедия"
Спектакль Вишневый сад. Комедия - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба Театра на Таганке
Спектакль "Вишневый сад. Комедия"
Спектаклю придется выдержать сравнение с легендарным "Вишневым садом" Анатолия Эфроса 1975 года, поставленным на Таганке с Владимиром Высоцким и Аллой Демидовой.
Муравицкий собирается разрушить стереотипы, противопоставляя эстрадную эстетику пафосу высокой трагедии.
© Фото : пресс-служба Театра на ТаганкеСпектакль "Вишневый сад. Комедия"
Спектакль Вишневый сад. Комедия - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба Театра на Таганке
Спектакль "Вишневый сад. Комедия"
В этом ему помогут актеры Любовь Селютина, Сергей Векслер, Сергей Ушаков.
Спектакль "Вишневый сад. Комедия" покажут в Театре на Таганке 23 и 24 апреля.

Любовный треугольник в Ермоловском

© Фото : Евгения Сирина Репетиция спектакля "Оглянись во гневе"
Репетиция спектакля Оглянись во гневе - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Евгения Сирина
Репетиция спектакля "Оглянись во гневе"
В театре Ермоловой готовят пьесу "Оглянись во гневе" Джона Осборна 1956 года в сценической редакции Олега Меньшикова и Сергея Окунева.
Сюжет — любовный треугольник. Его участники: Джимми, интеллектуал со вспыльчивым нравом, его жена Элисон и ее высокомерная подруга Элена. Главный герой вымещает на близких боль от неприятия настоящего, но оказывается ранимым и неуверенным в себе.
© Фото : Евгения Сирина Репетиция спектакля "Оглянись во гневе"
Репетиция спектакля Оглянись во гневе
1 из 3
Репетиция спектакля "Оглянись во гневе"
© Фото : Евгения Сирина
© Фото : Евгения Сирина

Фрагмент спектакля "Оглянись во гневе"

Репетиция спектакля Оглянись во гневе
2 из 3

Фрагмент спектакля "Оглянись во гневе"

© Фото : Евгения Сирина
© Фото : Евгения Сирина

Спектакль "Оглянись во гневе"

Репетиция спектакля Оглянись во гневе
3 из 3

Спектакль "Оглянись во гневе"

© Фото : Евгения Сирина
1 из 3
Репетиция спектакля "Оглянись во гневе"
© Фото : Евгения Сирина
2 из 3

Фрагмент спектакля "Оглянись во гневе"

© Фото : Евгения Сирина
3 из 3

Спектакль "Оглянись во гневе"

© Фото : Евгения Сирина
Это история непростого взросления, постижения чувства ответственности за другого. В спектакле речь идет об отношениях, попытках обрести себя и гармонию в семье и в мире.
В постановке заняты Андрей Мартынов, Максим Теняков, Полина Синильникова, Вероника Сафонова.
Премьера намечена на 24 и 25 апреля.

Психоделика в "Гоголь-центре"

© Фото : Дилара ШахинСпектакль "Страх и отвращение в Москве"
Спектакль Страх и отвращение в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Дилара Шахин
Спектакль "Страх и отвращение в Москве"
В "Гоголь-центре" заново взглянут на знаменитый роман Хантера Томпсона. Спектакль называется "Страх и ненависть в Москве".
Филипп Авдеев, выступивший в качестве режиссера, и драматург Егор Прокопьев не инсценировали роман, а создали оригинальную пьесу, вдохновленную идеями Томпсона, его стилем жизни и подходом к текстам.
© Фото : Дилара ШахинСпектакль "Страх и отвращение в Москве"
Спектакль Страх и отвращение в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Дилара Шахин
Спектакль "Страх и отвращение в Москве"
Друзья приехали на светскую тусовку сделать репортаж. В итоге все превращается в психоделическое путешествие, в котором герои встречаются с собственными страхами.

"Мы сами проводили небольшое гонзо-журналистское расследование в Москве, ходили на гламурные вечеринки, в общественные бани, чебуречные, — признается Авдеев. — Подслушивали разговоры, пытаясь понять, что же сегодня беспокоит, отвращает и пугает самых разных людей в нашем городе".

© Фото : Дилара ШахинСпектакль "Страх и отвращение в Москве"
Спектакль Страх и отвращение в Москве - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : Дилара Шахин
Спектакль "Страх и отвращение в Москве"
Авторы хотят, чтобы зрители вместе с героями постарались понять происходящее вокруг, а потом осознать, что "страх, ненависть и отвращение существуют в нас самих".
Премьера намечена на 30 апреля.

Новые смыслы в БДТ

© Фото : пресс-служба БДТСпектакль "Ничего этого не будет"
Спектакль Ничего этого не будет - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба БДТ
Спектакль "Ничего этого не будет"
На сцене БДТ имени Товстоногова — спектакль "Ничего этого не будет" Романа Михайлова, переосмысление 1980-х с точки зрения аутичного подростка.
Детали и дату премьеры еще держат в секрете. Но известно, что главный герой Дима живет в маленьком городе, ни с кем не общается, хранит тайны. Он отправляется в деревню, местные принимают его как своего, а потом произойдет странное. Дима что-то увидит на сцене сельского клуба, и это изменит его жизнь.
© Фото : пресс-служба БДТСпектакль "Ничего этого не будет"
Спектакль Ничего этого не будет - РИА Новости, 1920, 30.03.2021
© Фото : пресс-служба БДТ
Спектакль "Ничего этого не будет"

"Человек понимает, что мир не такой уж корыстный и циничный, — рассказывает Роман Михайлов. — Я надеюсь, получился светлый спектакль, несмотря на всю тяжесть тем и событий, которые можно разглядеть в нем".

В постановке сочетаются театр и кино (специально сняли мини-фильм), атмосфера — медитативная, нежная и трепетная.
Премьера намечена на апрель, точную дату в театре объявят позднее.
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