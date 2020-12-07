https://ria.ru/20201207/litvinova-1588105331.html
Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Рената Литвинова заразилась коронавирусом
Актриса, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:45
2020-12-07T20:45
2020-12-07T20:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
валентина талызина
здоровье - общество
василий бочкарев
мосфильм
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Актриса, заслуженная артистка РФ Рената Литвинова сообщила, что заразилась новой коронавирусной инфекцией.Ранее "Мосфильм" сообщал, что Литвинова работает над проектом серии видеоинтервью со знаменитыми артистами, спрашивая их о том, как они переживают пандемию. В проекте приняли участие Валентина Талызина, Эммануил Виторган, Василий Бочкарев, Лариса Лужина, Тамара Семина и другие актеры. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, валентина талызина, здоровье - общество, василий бочкарев, мосфильм