https://ria.ru/20220919/teatr-1817924639.html

Лауреатов почетной номинации "Золотой маски" наградили в Большом театре

Лауреатов почетной номинации "Золотой маски" наградили в Большом театре - РИА Новости, 19.09.2022

Лауреатов почетной номинации "Золотой маски" наградили в Большом театре

Церемония награждения лауреатов премии "Золотая маска" в почетной номинации "За вклад в развитие театрального искусства" состоялась в понедельник в Бетховенском РИА Новости, 19.09.2022

2022-09-19T16:57

2022-09-19T16:57

2022-09-19T17:31

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МОСКВА, 19 сен – РИА Новости. Церемония награждения лауреатов премии "Золотая маска" в почетной номинации "За вклад в развитие театрального искусства" состоялась в понедельник в Бетховенском зале Большого театра. В число награжденных вошли актриса Алла Демидова, актер труппы Малого Театра Василий Бочкарев, а также художественный руководитель Александринки Валерий Фокин, передает корреспондент РИА Новости.Лауреаты почетной номинации "Золотой маски" были объявлены секретариатом Союза театральных деятелей РФ в декабре прошлого года.Также Калягин отметил, что в контексте сегодняшней непростой ситуации важно "сохранить веру в себя, веру в свое дело, веру в наш театр". "Сегодня мы нужны, может быть, еще больше, чем всегда", — подчеркнул Калягин.В число лауреатов вошли известные мастера театрального искусства. Так, награды получили актриса, лауреат госпремии СССР Алла Демидова, балерина и педагог Музыкального театра Маргарита Дроздова, актер Малого театра Василий Бочкарев, главный художник РАМТа Станислав Бенедиктов, режиссер Адольф Шапиро, худрук Александринки Валерий Фокин, худрук Петербургского детского музыкального театра "Зазеркалье" Александр Петров, актер Орловского драмтеатра имени Тургенева Николай Чупров, актриса Нижегородского театра драмы имени Горького Маргарита Алашеева, режиссер и педагог Михаил Скоморохов, а также ученый-библиограф Вячеслав Нечаев, педагог по сценической речи Школы-студии МХАТ Анна Петрова.Награжденные выступили с благодарственными речами, поделились теплыми воспоминаниями о своем профессиональном пути и поздравили друг друга. Также в церемонии награждения приняли участие почетные гости — президент премии и фестиваля "Золотая маска" Игорь Костолевский, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов, глава Большого Театра Владимир Урин, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина Борис Любимов. Ведущим праздника выступил актер Игорь Гордин."Золотая маска" – профессиональная награда, которая была учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ. Фестиваль ежегодно проводится в Москве и представляет лучшие спектакли сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол).

https://ria.ru/20220918/teatr-1817350133.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, большой театр, алла демидова, василий бочкарев, валерий фокин, театр